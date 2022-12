Oggi - 5 domande popolari che i neofiti del no-code pongono ai nostri sviluppatori.

Cosa si può costruire con AppMaster.io?

È possibile creare applicazioni mobile native (per iOS e Android) e web (che funzionano attraverso i browser), così come il loro lato server (tutto ciò che è "sotto il cofano" e non è visibile agli utenti).

Innanzitutto, la nostra piattaforma no-code è incentrata sulla creazione di software per le aziende: organizzazione dei processi di lavoro, monitoraggio dell'esecuzione, assistenza clienti, contabilità delle merci, vendite, ecc. La funzionalità è pensata in modo tale da essere adatta a qualsiasi settore: dagli studi legali alle aziende commerciali, dalle imprese statali alle agenzie pubblicitarie private, dai centri medici ai team di sviluppo informatico.

Tutto lo sviluppo avviene senza l'uso di codice. Se il progetto non è standard e per la sua realizzazione sono necessari strumenti che non sono ancora presenti sulla piattaforma, possiamo crearli.

Piattaforma, costruttore, studio, designer, editor: chi è responsabile di cosa?

La piattaformaNo-code AppMaster.io è il nostro progetto nel suo complesso: un insieme di componenti per lo sviluppo senza codice, strumenti per il supporto tecnico agli utenti, un blog, materiali di formazione, una sezione di documentazione.

AppMaster.io Studio è il vostro ambiente di sviluppo, o semplicemente "studio". Nello studio si creano progetti - applicazioni con tutti i loro componenti, si pubblicano (su servizi cloud, server locali o marketplace), si controlla il loro lavoro e si gestiscono anche le impostazioni del proprio account.

Ogni progetto sarà composto da due parti principali: backend (parte server) e frontend (parte client, interfaccia utente). Le progetterete e le realizzerete senza scrivere alcun codice, utilizzando solo strumenti visivi:

Data Model Designer ("Progettista di dati"): consente di progettare un database e di impostare i collegamenti tra i dati.

("Progettista di dati"): consente di progettare un database e di impostare i collegamenti tra i dati. Business Process Editor ("Logica di business") - consente di costruire visivamente la logica delle applicazioni.

("Logica di business") - consente di costruire visivamente la logica delle applicazioni. Sezione "Endpoint" - qui è possibile configurare l'interazione tra le parti client e server dell'applicazione utilizzando l'API REST.

qui è possibile configurare l'interazione tra le parti client e server dell'applicazione utilizzando l'API REST. Designer di applicazioni ( "Applicazioni Web", "Applicazioni mobili") - consentono di progettare interfacce (per browser o dispositivi mobili). Possiamo dire che qui creerete le applicazioni stesse: dopo tutto, sono le interfacce che vedranno i vostri futuri utenti.

Sempre in Studio, c'è una sezione"Moduli": set di impostazioni e componenti già pronti. Vi permetteranno di espandere le funzionalità, ad esempio di aggiungere l'integrazione con servizi di terze parti, messenger, social network. I moduli sono una parte importante dello sviluppo no-code, poiché aggiungono automaticamente ciò che si dovrebbe creare manualmente.

Il termine costruttore no-code può essere applicato alla piattaforma nel suo complesso, allo studio o ai progettisti, a seconda del contesto.

Gli strumenti no-code sono pensati per i programmatori o per gli utenti comuni?

AppMaster.io è stato creato in modo che possiate padroneggiare lo sviluppo no-code anche se non avete imparato i linguaggi di programmazione, non sapete nulla di sviluppo software o avete poche conoscenze informatiche. Naturalmente, ci vorrà più tempo rispetto a chi ha già esperienza, ma potrete creare semplici progetti no-code nelle prime settimane di lavoro con la piattaforma.

Per i programmatori professionisti, la nostra piattaforma semplificherà notevolmente il loro lavoro. Dopo tutto, il codice sorgente viene generato automaticamente: l'importante è pensare all'architettura, aggiungere i componenti necessari e configurarli correttamente. È più veloce che costruire un software da zero.

Cosa non si può fare su AppMaster.io?

Naturalmente la piattaforma presenta diverse limitazioni: AppMaster.io è stata sviluppata per svolgere compiti specifici e ci vuole tempo per implementare tutto ciò che è stato concepito. Ad esempio, la nostra piattaforma non consente di sviluppare interfacce con molte animazioni e impostazioni logiche visive complesse.

Miglioriamo e sviluppiamo costantemente il progetto, aggiungendo nuove caratteristiche e funzioni. Anche se difficilmente adotteremo strumenti per la creazione di giochi no-code. Ma, chissà...

Tuttavia, non abbiamo ancora incontrato situazioni in cui un compito è fondamentalmente impossibile da risolvere.

Quanto tempo ci vuole per capire AppMaster.io Studio?

Un programmatore o un ingegnere informatico impiegherà circa 20 minuti per capire le basi, più un paio d'ore per iniziare a costruire il software. Gli utenti comuni hanno bisogno da un giorno a una settimana: molto dipende dalle vostre conoscenze e dalla disponibilità di tempo libero.

Indipendentemente dal livello di formazione, imparerete AppMaster.io molto più velocemente anche del più semplice linguaggio di programmazione.

Volete fare una domanda?

Unitevi alla chat della comunità no-code di AppMaster.io per parlare direttamente con i nostri sviluppatori.