Bugün - Kod kullanmayan yeni başlayanların geliştiricilerimize sorduğu 5 popüler soru.

AppMaster.io ile neler inşa edebilirsiniz?

Yerel mobil (iOS ve Android için) ve web uygulamaları (tarayıcılar aracılığıyla çalışan) ve bunların sunucu tarafı ("başlık altında" olan ve kullanıcılar tarafından görülmeyen her şey) oluşturabilirsiniz.

Her şeyden önce, kodsuz platformumuz iş için yazılım oluşturmaya odaklanmıştır: iş süreçlerini organize etme, yürütmeyi izleme, müşteri desteği, mal muhasebesi, satış vb. İşlevsellik, herhangi bir iş için uygun olacak şekilde düşünülmüştür. alan: hukuk firmalarından ticaret şirketlerine, devlet kuruluşlarından özel reklam ajanslarına, tıp merkezlerinden BT geliştirme ekiplerine.

Tüm geliştirmeler kod kullanılmadan gerçekleşir. Proje standart değilse ve uygulanması için henüz platformda olmayan araçlara ihtiyacınız varsa, bunları oluşturabiliriz.

Platform, kurucu, stüdyo, tasarımcılar, editörler - ne için sorumlu?

Kodsuz AppMaster.io platformu bir bütün olarak projemizdir: kodsuz geliştirme için bir dizi bileşen, kullanıcılar için teknik destek araçları, bir blog, eğitim materyalleri, bir dokümantasyon bölümü.

AppMaster.io Studio , geliştirme ortamınız veya basitçe "stüdyo"nuzdur. Stüdyoda projeler oluşturacaksınız - tüm bileşenleriyle uygulamalar yayınlayacak, yayınlayacak (bulut hizmetlerine, yerel sunuculara veya pazarlara yerleştirecek), çalışmalarını izleyecek ve ayrıca hesap ayarlarınızı yöneteceksiniz.

Her proje iki ana bölümden oluşacaktır: arka uç (sunucu bölümü) ve ön uç (istemci bölümü, kullanıcı arayüzü). Bunları herhangi bir kod yazmadan, sadece görsel araçları kullanarak tasarlayacak ve oluşturacaksınız:

Veri Modeli Tasarımcısı ("Veri Tasarımcısı") - bir veritabanı tasarlamanıza, veriler arasında bağlantılar kurmanıza olanak tanır.

("Veri Tasarımcısı") - bir veritabanı tasarlamanıza, veriler arasında bağlantılar kurmanıza olanak tanır. Business Process Editor ("Business Logic") - uygulamalarınızın mantığını görsel olarak oluşturmanıza olanak tanır.

("Business Logic") - uygulamalarınızın mantığını görsel olarak oluşturmanıza olanak tanır. "Uç Noktalar" Bölümü - burada, REST API'sini kullanarak uygulamanın istemci ve sunucu bölümlerinin etkileşimini yapılandırabilirsiniz.

- burada, REST API'sini kullanarak uygulamanın istemci ve sunucu bölümlerinin etkileşimini yapılandırabilirsiniz. Uygulama tasarımcıları ("Web Uygulamaları", "Mobil Uygulamalar") - arayüzler tasarlamanıza izin verir (tarayıcılar veya mobil cihazlar için). Burada uygulamaları kendiniz oluşturacağınızı söyleyebiliriz - sonuçta gelecekteki kullanıcılarınızın göreceği arayüzlerdir.

Ayrıca Studio'da bir bölüm var " Modüller " - hazır ayar ve bileşen setleri. İşlevselliği genişletmenize, örneğin üçüncü taraf hizmetler, haberciler, sosyal ağlarla entegrasyon eklemenize izin verecekler. Modüller, manuel olarak oluşturmanız gerekenleri otomatik olarak eklediklerinden, kodsuz geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Kodsuz kurucu terimi, bağlama bağlı olarak bir bütün olarak platforma, stüdyoya veya tasarımcılara uygulanabilir.

Kodsuz araçlar programcılar veya sıradan kullanıcılar için mi tasarlandı?

AppMaster.io , programlama dillerini öğrenmemiş olsanız, yazılım geliştirme hakkında hiçbir şey bilmiyor olsanız veya BT hakkında çok az bilgi sahibi olsanız bile kodsuz geliştirmede ustalaşabilmeniz için oluşturulmuştur. Elbette tecrübesi olanlara göre daha fazla zaman alacaktır ancak platformla çalışmanın ilk haftalarında basit kodsuz projeler oluşturabilirsiniz.

Profesyonel programcılar için platformumuz işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Sonuçta, kaynak kodu otomatik olarak oluşturulur - asıl şey mimariyi düşünmek, gerekli bileşenleri eklemek ve ardından bunları doğru şekilde yapılandırmaktır. Sıfırdan yazılım oluşturmaktan daha hızlıdır.

AppMaster.io'da ne yapılamaz?

Tabii ki, platformda birkaç sınırlama var - sonuçta, AppMaster.io belirli görevleri gerçekleştirmek için geliştirildi ve tasarlanan her şeyi uygulamak zaman alıyor. Örneğin, platformumuz çok fazla animasyon ve karmaşık görsel mantık ayarları ile arayüz geliştirmeye izin vermez.

Projeyi sürekli iyileştiriyor ve geliştiriyoruz, yeni özellikler ve işlevler ekliyoruz. Her ne kadar kodsuz oyun oluşturma için araçlar kullanmamız pek olası olmasa da. Ama kim bilir ...

Ancak, bir görevin çözülmesinin temelde imkansız olduğu durumlarla henüz karşılaşmadık.

AppMaster.io Studio'yu anlamak ne kadar sürer?

Bir programcının veya BT mühendisinin temelleri anlaması yaklaşık 20 dakika ve yazılım oluşturmaya başlamak için birkaç saat daha alacaktır. Sıradan kullanıcıların bir günden bir haftaya ihtiyacı vardır - çoğu, bilginize ve boş zamanın mevcudiyetine bağlıdır.

Eğitim seviyesi ne olursa olsun, AppMaster.io'yu en basit programlama dilinden bile çok daha hızlı öğreneceksiniz.

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