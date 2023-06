Czym jest system CRM?

System CRM (Customer Relationship Management) to oprogramowanie, które pomaga firmom skutecznie zarządzać relacjami z klientami poprzez gromadzenie, organizowanie i analizowanie danych klientów. Umożliwia firmom śledzenie interakcji z klientami, zarządzanie potencjalnymi klientami, utrzymywanie informacji kontaktowych, monitorowanie kanałów sprzedaży i obsługę różnych zadań marketingowych.

CRM pomagają również zautomatyzować powtarzalne zadania, poprawić obsługę klienta, a ostatecznie zwiększyć sprzedaż i ogólną wydajność firmy.

Korzyści z niestandardowego CRM dla małych firm

Chociaż dostępnych jest wiele gotowych rozwiązań CRM, wdrożenie niestandardowego CR M może przynieść znaczną przewagę konkurencyjną małym firmom, umożliwiając im precyzyjne dostosowanie oprogramowania do ich potrzeb. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych korzyści płynących z posiadania niestandardowego rozwiązania CRM dla małych firm:

Skalowalność i elastyczność

Niestandardowe systemy CRM mogą dostosowywać się do zmieniających się wymagań firmy w miarę jej rozwoju. Dzięki dostosowanemu rozwiązaniu CRM znacznie łatwiej jest skalować w górę lub w dół funkcje, integracje lub moduły zgodnie z potrzebami firmy.

Ograniczanie ryzyka

Dzięki dostosowanemu do potrzeb CRM firmy mogą zwiększyć ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa, wdrażając określone środki bezpieczeństwa dostosowane do ich unikalnych wymagań. Zmniejsza to ryzyko naruszeń i nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych klientów.

Przewaga konkurencyjna

Niestandardowe CRM zapewniają małym firmom wyjątkowe możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, ponieważ nie są one ograniczone do funkcjonalności gotowych rozwiązań. Dostosowanie CRM do specyficznych potrzeb firmy, procesów i zachowań klientów przyczynia się do lepszego zrozumienia relacji z klientami, zwiększa produktywność i pomaga wyróżnić firmę na tle konkurencji.

Lepsza integracja

Gdy system CRM jest zbudowany tak, aby pasował do konkretnych potrzeb organizacji, zapewnia płynną integrację z istniejącym oprogramowaniem, narzędziami i procesami. Niestandardowe systemy eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z kompatybilnością, a małe firmy mogą poświęcić mniej czasu i wysiłku na rozwiązywanie problemów z integracją.

Spersonalizowane doświadczenie użytkownika

Niestandardowy system CRM może być zaprojektowany z interfejsem użytkownika, który jest dostosowany do operacji biznesowych i zespołów. Nie tylko usprawnia to proces wprowadzania, uzyskiwania dostępu i analizowania informacji o klientach, ale także pozwala pracownikom pracować wydajniej, gdy stają się bardziej zaznajomieni z systemem.

Efektywność kosztowa

Chociaż początkowa inwestycja w niestandardowe rozwiązanie CRM może być wysoka, może przynieść znaczne długoterminowe oszczędności w porównaniu z gotowymi alternatywami. W miarę rozwoju firmy mogą potrzebować dodatkowych funkcji, integracji lub modułów do swoich systemów CRM, co może powodować wzrost kosztów w przypadku korzystania z gotowych rozwiązań. Co więcej, niestandardowe systemy CRM pozwalają małym firmom uniknąć płacenia za niepotrzebne funkcje, których nie potrzebują lub nigdy nie będą używać.

Tworzenie niestandardowego systemu CRM za pomocą platformy No-code

Opracowanie niestandardowego CRM może być zarówno czasochłonne, jak i kosztowne, szczególnie dla małych firm, które mogą nie mieć zasobów, aby zatrudnić zespół programistów. W tym miejscu do gry wkraczają platformy no-code. Platformy No-code umożliwiają nietechnicznym użytkownikom tworzenie własnych niestandardowych aplikacji przy minimalnej lub zerowej wiedzy programistycznej.

W kontekście systemów CRM oznacza to, że firmy mogą zbudować idealne rozwiązanie dostosowane do ich unikalnych potrzeb bez ponoszenia tradycyjnych kosztów rozwoju. Kluczowe zalety tworzenia niestandardowego CRM za pomocą platformy no-code obejmują:

Niższe koszty rozwoju

No-code Platformy stanowią niedrogą alternatywę dla zatrudniania profesjonalnego programisty lub zespołu programistów do stworzenia niestandardowego systemu CRM. W rezultacie małe firmy z ograniczonym budżetem mogą nadal korzystać z niestandardowego rozwiązania CRM bez rozbijania banku.

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek

Tradycyjne tworzenie oprogramowania zwykle zajmuje dużo czasu, szczególnie w przypadku tworzenia złożonych aplikacji, takich jak niestandardowy system CRM. Platformy No-code znacznie przyspieszają proces rozwoju, zapewniając funkcjonalność " przeciągnij i upuść", gotowe szablony i komponenty wielokrotnego użytku. Oznacza to, że firmy mogą wdrożyć swoje niestandardowe systemy CRM w ciągu tygodni lub nawet dni, a nie miesięcy.

Łatwość utrzymania

Ponieważ platforma no-code pozwala użytkownikom wizualnie tworzyć i modyfikować system CRM, wprowadzanie aktualizacji i zmian jest znacznie prostsze niż w przypadku tradycyjnych metod tworzenia oprogramowania. Bieżąca konserwacja jest łatwiejsza w zarządzaniu dla właścicieli małych firm, którzy mogą nie mieć zasobów do utrzymania niestandardowego systemu CRM z tradycyjnymi praktykami kodowania.

Wzmocnienie pozycji użytkowników nietechnicznych

No-code Platformy umożliwiają użytkownikom nietechnicznym, takim jak menedżerowie ds. marketingu lub zespoły ds. obsługi klienta, tworzenie i modyfikowanie systemów CRM zgodnie z potrzebami. Zapewnia to, że osoby posiadające najbardziej bezpośrednią wiedzę na temat relacji z klientami mogą szybko wdrażać zmiany, co skutkuje jeszcze bardziej wydajnym i skutecznym systemem CRM dla małych firm.

Kroki tworzenia niestandardowego systemu CRM

Opracowanie niestandardowego systemu CRM dostosowanego do potrzeb małej firmy może wydawać się zniechęcające, ale podzielenie procesu na etapy może pomóc w stworzeniu skutecznego i wydajnego rozwiązania. Oto kluczowe kroki, które należy wykonać:

Zdefiniuj swoje cele i zadania: Zrozum swoje wymagania biznesowe i kwestie, które chcesz rozwiązać za pomocą dostosowanego systemu CRM. Jasne zdefiniowanie celów pozwoli ci skoncentrować wysiłki na rozwoju i zapewni, że niestandardowe rozwiązanie CRM będzie zgodne z twoimi potrzebami. Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy: Zaangażuj przedstawicieli różnych działów (sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, IT), aby zebrać opinie i upewnić się, że rozwiązanie CRM spełnia potrzeby każdego zespołu. Wybierz platformę no-code : Wybierz platformę programistyczną no-code , taką jak AppMaster.io, która oferuje funkcje i narzędzia wymagane do zbudowania niestandardowej aplikacji CRM. Platformy No-code znacznie upraszczają rozwój dla użytkowników nietechnicznych i przyspieszają cały proces. Planowanie i projektowanie: Stwórz wizualny plan swojego rozwiązania CRM, w tym schemat bazy danych, procesy biznesowe, interfejs użytkownika (UI) i przepływ pracy. Zaangażuj interesariuszy na etapie planowania i projektowania, aby upewnić się, że rozwiązanie spełnia potrzeby wszystkich zespołów. Tworzenie i dostosowywanie: Skorzystaj z wybranej platformy no-code , aby opracować niestandardową aplikację CRM w oparciu o swoje plany i projekty. Platformy No-code zazwyczaj oferują funkcjonalność drag-and-drop , co ułatwia tworzenie i dostosowywanie rozwiązania CRM. Testuj: Przeprowadź dokładne testy, aby upewnić się, że Twój niestandardowy system CRM działa zgodnie z przeznaczeniem i spełnia Twoje cele. Obejmuje to testowanie funkcji, integracji, przepływów pracy i migracji danych w celu wyeliminowania potencjalnych problemów. Wdrożenie i szkolenie: Wdrożenie rozwiązania CRM i przeszkolenie użytkowników w zakresie efektywnego korzystania z systemu. Ciągłe wsparcie i szkolenia ułatwią użytkownikom przyjęcie i zmaksymalizują korzyści płynące z niestandardowego systemu CRM. Ocena i doskonalenie: Ciągłe monitorowanie, analizowanie i ulepszanie niestandardowego rozwiązania CRM poprzez zbieranie opinii użytkowników i analizowanie wskaźników wydajności. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłej ewolucji systemu CRM w celu zaspokojenia potrzeb rozwijającej się firmy.

AppMaster.io: Idealna platforma No-code dla niestandardowego CRM

AppMaster.io to potężna platforma no-code, która specjalizuje się w tworzeniu niestandardowych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla małych firm, które chcą stworzyć dostosowany do swoich potrzeb system CRM. Dzięki AppMaster.io tworzenie niestandardowego systemu CRM jest proste, dostępne i opłacalne. Oto dlaczego AppMaster.io wyróżnia się na tle innych:

Rozwój wizualny: AppMaster .io umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie schematów baz danych, procesów biznesowych, REST API i WSS endpoints , ułatwiając użytkownikom nietechnicznym tworzenie niestandardowych systemów CRM.

.io umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie schematów baz danych, procesów biznesowych, REST API i WSS , ułatwiając użytkownikom nietechnicznym tworzenie niestandardowych systemów CRM. No-code podejście: Dzięki funkcjonalności drag-and-drop i intuicyjnemu interfejsowi, AppMaster .io umożliwia nawet nietechnicznym członkom zespołu udział w tworzeniu niestandardowego rozwiązania CRM.

Dzięki funkcjonalności i intuicyjnemu interfejsowi, .io umożliwia nawet nietechnicznym członkom zespołu udział w tworzeniu niestandardowego rozwiązania CRM. Rzeczywiste generowanie aplikacji: W przeciwieństwie do innych platform no-code , AppMaster .io generuje prawdziwe aplikacje od podstaw, umożliwiając użytkownikom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych lub nawet kodu źródłowego, w zależności od planu subskrypcji.

W przeciwieństwie do innych platform , .io generuje prawdziwe aplikacje od podstaw, umożliwiając użytkownikom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych lub nawet kodu źródłowego, w zależności od planu subskrypcji. Obsługa zaplecza i urządzeń mobilnych: AppMaster .io obsługuje rozwój usług zaplecza, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych (Android i iOS), oferując kompleksowe i skalowalne rozwiązanie, które może rozwijać się wraz z małą firmą.

.io obsługuje rozwój usług zaplecza, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych (Android i iOS), oferując kompleksowe i skalowalne rozwiązanie, które może rozwijać się wraz z małą firmą. Imponująca skalowalność: Ponieważ AppMaster .io generuje aplikacje z Go (golang) dla usług backendowych i wykorzystuje nowoczesne frameworki, takie jak Vue3, jego rozwiązania zapewniają wyjątkową skalowalność, dostosowując się do przypadków użycia w przedsiębiorstwach i przy dużym obciążeniu.

Ponieważ .io generuje aplikacje z Go (golang) dla usług backendowych i wykorzystuje nowoczesne frameworki, takie jak Vue3, jego rozwiązania zapewniają wyjątkową skalowalność, dostosowując się do przypadków użycia w przedsiębiorstwach i przy dużym obciążeniu. Przystępne ceny: AppMaster .io oferuje różne plany subskrypcji, od bezpłatnego planu do nauki i testowania po płatne plany dla startupów, firm i przedsiębiorstw. Dzięki temu jest on dostępny dla małych firm poszukujących dopasowanego rozwiązania CRM.

Wskazówki dotyczące udanego wdrożenia niestandardowego rozwiązania CRM

Pomyślne wdrożenie niestandardowego rozwiązania CRM wymaga przemyślanego planowania, zaangażowania i ciągłego doskonalenia. Oto kilka wskazówek, które zapewnią pomyślne wdrożenie niestandardowego systemu CRM:

Określ jasne cele: Jasny zestaw celów pomaga kierować procesem rozwoju, zapewniając, że rozwiązanie CRM spełnia określone potrzeby. Zaangażowanie kluczowych interesariuszy: Włączenie przedstawicieli różnych działów i zespołów pomaga zapewnić, że system CRM spełnia potrzeby i specyfikacje wszystkich osób. Szkolenie użytkowników i zapewnienie wsparcia: Odpowiednie szkolenia i bieżące wsparcie mają kluczowe znaczenie dla przyjęcia przez użytkowników i maksymalizacji korzyści płynących z niestandardowego systemu CRM. Przyjęcie najlepszych praktyk: Wdrożenie najlepszych praktyk dla systemów CRM, takich jak higiena danych, segmentacja, automatyzacja i analityka, w celu poprawy produktywności i wydajności. Integracja z istniejącymi systemami: Płynnie zintegruj swoje niestandardowe rozwiązanie CRM z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak poczta e-mail, księgowość i narzędzia do automatyzacji marketingu, aby zwiększyć ogólną funkcjonalność. Monitoruj i ulepszaj: Ciągłe monitorowanie wydajności CRM, zbieranie opinii użytkowników i analizowanie wskaźników w celu zapewnienia, że rozwiązanie ewoluuje i pozostaje skuteczne wraz z rozwojem firmy.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami i wykorzystując możliwości platform no-code, takich jak AppMaster.io, małe firmy mogą z powodzeniem wdrażać niestandardowe systemy CRM, które uwalniają ich pełny potencjał, poprawiają relacje z klientami i napędzają wzrost.

Rzeczywiste przykłady sukcesów niestandardowych systemów CRM

Wpływ wdrożenia niestandardowego systemu CRM może być transformacyjny dla małej firmy. Niestandardowe systemy CRM umożliwiają firmom spełnienie ich unikalnych wymagań, prowadząc do poprawy wydajności i zadowolenia klientów. Przyjrzyjmy się kilku przykładom z życia małych firm, które odniosły sukces dzięki wdrożeniu niestandardowych rozwiązań CRM.

Oszczędzający czas CRM dla rozwijającej się firmy zarządzającej wydarzeniami

Mała firma zajmująca się zarządzaniem wydarzeniami doświadczyła szybkiego wzrostu bazy klientów, co doprowadziło do zwiększonego obciążenia pracą jej zespołu. Ich istniejący system CRM był zbyt ogólny i nie spełniał specyficznych potrzeb ich procesów biznesowych. W rezultacie zespół tracił znaczną ilość czasu na ręczne zarządzanie rosnącą bazą danych klientów i usprawnianie procesów.

Firma zdecydowała się na wdrożenie niestandardowego rozwiązania CRM dostosowanego do jej wymagań przy użyciu platformy no-code. Ten niestandardowy system CRM pozwolił im zautomatyzować zadania, szybko generować raporty dotyczące konkretnych wydarzeń i efektywnie zarządzać informacjami o klientach. W rezultacie zespół zaoszczędził cenny czas i energię, co pozwoliło mu skupić się na dostarczaniu wyjątkowych wydarzeń i utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów.

Niestandardowy CRM usprawniający obsługę klienta w firmie eCommerce

Firma eCommerce sprzedająca ręcznie robione akcesoria stanęła przed wyzwaniem związanym z zarządzaniem zgłoszeniami do obsługi klienta. Przy rosnącej liczbie e-maili, połączeń telefonicznych i wiadomości na czacie, niewielki zespół firmy miał trudności z szybkim odpowiadaniem na zapytania klientów. W konsekwencji wpłynęło to na reputację firmy i doprowadziło do utraty możliwości sprzedaży.

Wdrażając niestandardowe rozwiązanie CRM za pośrednictwem platformy no-code, firma była w stanie efektywnie zarządzać różnymi kanałami komunikacji z klientami. System CRM został zintegrowany z platformą eCommerce, umożliwiając agentom wsparcia dostęp do informacji o klientach, szczegółów zamówień i zapasów produktów w czasie rzeczywistym. W rezultacie firma doświadczyła znacznego skrócenia czasu reakcji, zwiększenia zadowolenia klientów i wyższego wskaźnika powtarzających się zamówień.

Niestandardowy CRM dla agencji marketingowej

Agencja marketingowa stanęła w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem danymi klientów, śledzeniem postępów projektów i mierzeniem sukcesu swoich kampanii. Ogólne systemy CRM, które wypróbowali, nie spełniały unikalnych wymagań przepływów pracy agencji marketingowej, co doprowadziło do zmniejszenia wydajności i ograniczonych możliwości oceny wydajności.

Korzystając z platformy no-code, agencja marketingowa stworzyła niestandardowy system CRM dostosowany do jej potrzeb. To rozwiązanie CRM umożliwiło im śledzenie kampanii, zarządzanie informacjami o klientach i monitorowanie wyników w różnych kanałach marketingowych. Niestandardowy system CRM został również zintegrowany z zewnętrznymi narzędziami, w tym platformami e-mail marketingu i oprogramowaniem analitycznym, upraszczając zarządzanie i analizę wskaźników sukcesu.

W rezultacie agencja skorzystała z lepszej wydajności, bardziej usprawnionych przepływów pracy i głębszego wglądu w wyniki kampanii, co ostatecznie pomogło jej zapewnić lepsze wyniki dla swoich klientów.

Niestandardowy CRM dla firmy z branży nieruchomości

Firma z branży nieruchomości zmagała się z zarządzaniem interakcjami z klientami, ofertami nieruchomości i procesami sprzedaży za pośrednictwem ogólnego systemu CRM. Gotowy CRM nie spełniał specyficznych potrzeb i wyzwań stojących przed firmą z branży nieruchomości, takich jak śledzenie pokazów nieruchomości, zarządzanie działaniami następczymi i udostępnianie ofert potencjalnym nabywcom.

Korzystając z platformy no-code, takiej jak AppMaster.io, firma z branży nieruchomości opracowała niestandardowy system CRM dostosowany do jej specyficznych potrzeb branżowych. Dzięki potężnej bazie danych nieruchomości i klientów, system pozwolił na płynną komunikację między agentami i potencjalnymi nabywcami. Zautomatyzowane przepływy pracy uprościły proces sprzedaży, a konfigurowalne raporty zapewniły cenny wgląd w wyniki firmy.

W rezultacie firma z branży nieruchomości doświadczyła zwiększonej wydajności, lepszej alokacji zasobów i lepszej obsługi klienta, co doprowadziło do wyższego wskaźnika udanej sprzedaży nieruchomości.

Podsumowanie

Niestandardowe systemy CRM mogą umożliwić małym firmom uwolnienie ich pełnego potencjału poprzez zaspokojenie potrzeb specyficznych dla branży i ułatwienie usprawnienia operacji. Platformy No-code, takie jak AppMaster.io, umożliwiają tym firmom opracowywanie niestandardowych rozwiązań CRM bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej i zasobów. Jak pokazują te historie sukcesu, wdrożenie niestandardowego rozwiązania CRM dostosowanego do wymagań biznesowych może zmienić zasady gry, zapewniając przewagę konkurencyjną na rynku.