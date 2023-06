Was ist ein CRM-System?

Ein CRM-System (Customer Relationship Management) ist eine Software, die Unternehmen bei der effektiven Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen unterstützt, indem sie Kundendaten erfasst, organisiert und analysiert. Es ermöglicht Unternehmen, Kundeninteraktionen zu verfolgen, Leads und potenzielle Kunden zu verwalten, Kontaktinformationen zu pflegen, Verkaufspipelines zu überwachen und verschiedene Marketingaufgaben zu erledigen.

CRMs helfen auch dabei, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, den Kundenservice zu verbessern und letztendlich den Umsatz und die Gesamtleistung des Unternehmens zu steigern.

Vorteile eines individuellen CRM für kleine Unternehmen

Es gibt zwar viele CRM-Lösungen von der Stange, aber die Implementierung eines benutzerdefinierten CRM kann für kleine Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeuten, da sie die Software auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Vorteile einer kundenspezifischen CRM-Lösung für kleine Unternehmen genannt:

Skalierbarkeit und Flexibilität

Maßgeschneiderte CRM-Systeme können sich an die sich ändernden Anforderungen eines Unternehmens anpassen, wenn es wächst. Mit einer maßgeschneiderten CRM-Lösung ist es viel einfacher, Funktionen, Integrationen oder Module je nach den Anforderungen des Unternehmens zu erweitern oder zu reduzieren.

Risikominimierung

Mit einem maßgeschneiderten CRM können Unternehmen den Schutz vor Sicherheitsbedrohungen verbessern, indem sie spezifische, auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Dadurch wird das Risiko von Sicherheitsverletzungen und unbefugtem Zugriff auf sensible Kundendaten verringert.

Wettbewerbsvorteil

Maßgeschneiderte CRM-Systeme bieten kleinen Unternehmen einzigartige Möglichkeiten, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, da sie nicht auf die Funktionalitäten von Standardlösungen beschränkt sind. Die Anpassung des CRM an die spezifischen Bedürfnisse, Prozesse und das Kundenverhalten eines Unternehmens trägt zu einem besseren Verständnis der Kundenbeziehungen bei, steigert die Produktivität und hilft, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Verbesserte Integration

Ein CRM-System, das speziell auf die Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten ist, gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Software, Tools und Prozesse. Benutzerdefinierte Systeme eliminieren die Wahrscheinlichkeit von Kompatibilitätsproblemen, und kleine Unternehmen müssen weniger Zeit und Mühe für die Behebung von Integrationsproblemen aufwenden.

Personalisierte Benutzererfahrung

Ein kundenspezifisches CRM-System kann mit einer Benutzeroberfläche ausgestattet werden, die auf die Abläufe und Teams des Unternehmens zugeschnitten ist. Dadurch wird nicht nur der Prozess der Eingabe, des Zugriffs und der Analyse von Kundeninformationen rationalisiert, sondern die Mitarbeiter können auch effizienter arbeiten, da sie mit dem System besser vertraut werden.

Kosteneffizienz

Die Anfangsinvestition in eine kundenspezifische CRM-Lösung mag zwar hoch sein, kann aber im Vergleich zu Standardlösungen langfristig zu erheblichen Einsparungen führen. Wenn Unternehmen wachsen, benötigen sie möglicherweise zusätzliche Funktionen, Integrationen oder Module für ihr CRM-System, was bei der Verwendung von Standardlösungen zu hohen Kosten führen kann. Darüber hinaus können kleine Unternehmen mit maßgeschneiderten CRM-Systemen vermeiden, für unnötige Funktionen zu bezahlen, die sie nicht benötigen oder nie nutzen werden.

Erstellen eines benutzerdefinierten CRM mit einer No-code Plattform

Die Entwicklung eines benutzerdefinierten CRM-Systems kann sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig sein, insbesondere für kleine Unternehmen, die nicht über die Ressourcen verfügen, ein Entwicklungsteam einzustellen. Hier kommen No-Code-Plattformen ins Spiel. No-code Plattformen ermöglichen es technisch nicht versierten Anwendern, ihre eigenen benutzerdefinierten Softwareanwendungen mit minimalen oder gar keinen Programmierkenntnissen zu erstellen.

Im Zusammenhang mit CRM-Systemen bedeutet dies, dass Unternehmen die perfekte, auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung erstellen können, ohne dass ihnen die üblichen Entwicklungskosten entstehen. Zu den wichtigsten Vorteilen der Erstellung eines benutzerdefinierten CRM mit einer no-code Plattform gehören:

Geringere Entwicklungskosten

No-code Plattformen bieten eine erschwingliche Alternative zur Beauftragung eines professionellen Entwicklers oder Entwicklungsteams für die Erstellung eines benutzerdefinierten CRM-Systems. So können auch kleine Unternehmen mit kleinem Budget von einer maßgeschneiderten CRM-Lösung profitieren, ohne die Bank zu sprengen.

Schnellere Markteinführung

Die herkömmliche Softwareentwicklung nimmt im Allgemeinen viel Zeit in Anspruch, vor allem wenn es um die Erstellung komplexer Anwendungen wie ein individuelles CRM-System geht. Die Plattformen von No-code beschleunigen den Entwicklungsprozess erheblich, da sie Drag-and-Drop-Funktionen, vorgefertigte Vorlagen und wiederverwendbare Komponenten bieten. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre benutzerdefinierten CRM-Systeme in Wochen oder sogar Tagen statt in Monaten bereitstellen können.

Leichte Wartung

Da eine Plattform wie no-code es den Benutzern ermöglicht, ihr CRM-System visuell zu erstellen und zu ändern, ist die Durchführung von Aktualisierungen und Änderungen viel einfacher als bei herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden. Die laufende Wartung ist für Kleinunternehmer, die möglicherweise nicht über die Ressourcen verfügen, um ein benutzerdefiniertes CRM-System mit herkömmlichen Codierungsverfahren zu warten, leichter zu handhaben.

Befähigung von nicht-technischen Benutzern

No-code Plattformen ermöglichen es nicht-technischen Benutzern, wie Marketing-Managern oder Kundenerfolgsteams, ihre CRM-Systeme nach Bedarf zu erstellen und zu ändern. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Personen, die sich am besten mit den Kundenbeziehungen auskennen, Änderungen schnell umsetzen können, was zu einem noch effizienteren und effektiveren CRM-System für kleine Unternehmen führt.

Schritte zum Aufbau eines benutzerdefinierten CRM

Die Entwicklung eines benutzerdefinierten CRM-Systems, das auf die Bedürfnisse Ihres Kleinunternehmens zugeschnitten ist, mag entmutigend erscheinen, aber eine Unterteilung des Prozesses in einzelne Schritte kann Ihnen helfen, eine erfolgreiche und effiziente Lösung zu schaffen. Hier sind die wichtigsten Schritte, die Sie befolgen sollten:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Definieren Sie Ihre Ziele und Vorgaben: Machen Sie sich ein Bild von Ihren geschäftlichen Anforderungen und den Problemen, die Sie mit einem maßgeschneiderten CRM-System angehen wollen. Durch eine klare Definition der Ziele können Sie Ihre Entwicklungsanstrengungen fokussieren und sicherstellen, dass Ihre individuelle CRM-Lösung Ihren Anforderungen entspricht. Identifizieren Sie die wichtigsten Interessengruppen: Beziehen Sie Vertreter aus verschiedenen Abteilungen (Vertrieb, Marketing, Kundendienst, IT) ein, um Beiträge zu sammeln und sicherzustellen, dass die CRM-Lösung den Anforderungen jedes Teams entspricht. Wählen Sie eine no-code Plattform: Wählen Sie eine no-code Entwicklungsplattform, wie z. B. AppMaster.io, die die erforderlichen Funktionen und Tools für die Erstellung Ihrer benutzerdefinierten CRM-Anwendung bietet. No-code Plattformen vereinfachen die Entwicklung für technisch nicht versierte Benutzer erheblich und beschleunigen den Gesamtprozess. Planen und entwerfen: Erstellen Sie einen visuellen Entwurf Ihrer CRM-Lösung, einschließlich des Datenbankschemas, der Geschäftsprozesse, der Benutzeroberfläche (UI) und des Workflows. Beziehen Sie alle Beteiligten in die Planungs- und Entwurfsphase ein, um sicherzustellen, dass die Lösung den Anforderungen aller Teams entspricht. Erstellen und Anpassen: Verwenden Sie die gewählte Plattform no-code , um die benutzerdefinierte CRM-Anwendung auf der Grundlage Ihrer Pläne und Entwürfe zu entwickeln. No-code Plattformen bieten in der Regel die Funktionalität von drag-and-drop , was die Erstellung und Anpassung der CRM-Lösung erleichtert. Testen: Führen Sie gründliche Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihr individuelles CRM-System wie vorgesehen funktioniert und Ihre Ziele erfüllt. Dazu gehört das Testen von Funktionen, Integrationen, Arbeitsabläufen und der Datenmigration, um mögliche Probleme zu beseitigen. Einsetzen und schulen: Stellen Sie die CRM-Lösung bereit und schulen Sie die Benutzer in der effektiven Nutzung des Systems. Kontinuierlicher Support und Schulungen erleichtern die Benutzerakzeptanz und maximieren den Nutzen Ihres individuellen CRM-Systems. Evaluieren und verbessern: Überwachen, analysieren und verbessern Sie Ihre individuelle CRM-Lösung kontinuierlich, indem Sie das Feedback der Benutzer einholen und die Leistungskennzahlen analysieren. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das CRM-System kontinuierlich weiterentwickelt wird, um den Anforderungen Ihres wachsenden Unternehmens gerecht zu werden.

AppMaster.io: Die ideale No-code Plattform für individuelles CRM

AppMaster.io ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen spezialisiert hat und somit die perfekte Lösung für kleine Unternehmen ist, die ein maßgeschneidertes CRM-System erstellen möchten. Mit AppMaster.io wird die Entwicklung eines maßgeschneiderten CRM-Systems einfach, zugänglich und kostengünstig. Hier sind die Gründe, warum AppMaster.io sich auszeichnet:

Visuelle Entwicklung: AppMaster .io ermöglicht es Benutzern, Datenbankschemata, Geschäftsprozesse, REST API und WSS endpoints visuell zu erstellen, was es auch technisch nicht versierten Benutzern erleichtert, individuelle CRM-Systeme zu entwickeln.

.io ermöglicht es Benutzern, Datenbankschemata, Geschäftsprozesse, REST API und WSS visuell zu erstellen, was es auch technisch nicht versierten Benutzern erleichtert, individuelle CRM-Systeme zu entwickeln. No-code Ansatz: Mit der Funktionalität von drag-and-drop und einer intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht AppMaster .io auch nicht-technischen Teammitgliedern, sich an der Erstellung einer individuellen CRM-Lösung zu beteiligen.

Mit der Funktionalität von und einer intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht .io auch nicht-technischen Teammitgliedern, sich an der Erstellung einer individuellen CRM-Lösung zu beteiligen. Echte Anwendungserstellung: Im Gegensatz zu anderen no-code Plattformen generiert AppMaster .io echte Anwendungen von Grund auf, so dass die Benutzer je nach Abonnementplan ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode erhalten.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen generiert .io echte Anwendungen von Grund auf, so dass die Benutzer je nach Abonnementplan ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode erhalten. Backend- und Mobile-Support: AppMaster .io unterstützt die Entwicklung von Backend-Diensten, Web-Anwendungen und Mobile-Apps (Android & iOS) und bietet eine umfassende und skalierbare Lösung, die mit Ihrem kleinen Unternehmen wachsen kann.

.io unterstützt die Entwicklung von Backend-Diensten, Web-Anwendungen und Mobile-Apps (Android & iOS) und bietet eine umfassende und skalierbare Lösung, die mit Ihrem kleinen Unternehmen wachsen kann. Beeindruckende Skalierbarkeit: Da AppMaster .io Anwendungen mit Go (golang) für Backend-Services generiert und moderne Frameworks wie Vue3 einsetzt, bieten seine Lösungen eine hervorragende Skalierbarkeit, die Enterprise- und Hochlast-Anwendungsfälle abdeckt.

Da .io Anwendungen mit Go (golang) für Backend-Services generiert und moderne Frameworks wie Vue3 einsetzt, bieten seine Lösungen eine hervorragende Skalierbarkeit, die Enterprise- und Hochlast-Anwendungsfälle abdeckt. Erschwingliche Preise: AppMaster .io bietet verschiedene Abo-Pläne an, die von einem kostenlosen Plan zum Lernen und Testen bis hin zu kostenpflichtigen Plänen für Startups, Unternehmen und Konzerne reichen. Dies macht es auch für kleine Unternehmen zugänglich, die eine maßgeschneiderte CRM-Lösung suchen.

Tipps für eine erfolgreiche Custom CRM-Implementierung

Die erfolgreiche Implementierung einer benutzerdefinierten CRM-Lösung erfordert eine sorgfältige Planung, Engagement und kontinuierliche Verbesserung. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die eine erfolgreiche Implementierung Ihres individuellen CRM-Systems gewährleisten:

Definieren Sie klare Ziele: Klare Zielvorgaben helfen, den Entwicklungsprozess zu steuern und sicherzustellen, dass die CRM-Lösung Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Beziehen Sie wichtige Interessengruppen ein: Durch die Einbeziehung von Vertretern verschiedener Abteilungen und Teams kann sichergestellt werden, dass das CRM-System den Anforderungen und Spezifikationen aller Beteiligten entspricht. Benutzer schulen und Support anbieten: Die richtige Schulung und der laufende Support sind entscheidend für die Akzeptanz der Benutzer und die Maximierung des Nutzens Ihres individuellen CRM-Systems. Führen Sie bewährte Verfahren ein: Implementieren Sie Best Practices für CRM-Systeme, wie z. B. Datenhygiene, Segmentierung, Automatisierung und Analysen, um Produktivität und Effizienz zu steigern. Integrieren Sie mit bestehenden Systemen: Integrieren Sie Ihre individuelle CRM-Lösung nahtlos in andere Geschäftsanwendungen wie E-Mail, Buchhaltung und Marketing-Automatisierungstools, um die Gesamtfunktionalität zu verbessern. Überwachen und verbessern: Überwachen Sie kontinuierlich die CRM-Leistung, sammeln Sie Benutzerfeedback und analysieren Sie Kennzahlen, um sicherzustellen, dass sich die Lösung weiterentwickelt und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens effektiv bleibt.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wenn Sie diese Tipps befolgen und die Leistungsfähigkeit von no-code Plattformen wie AppMaster.io nutzen, können kleine Unternehmen erfolgreich benutzerdefinierte CRM-Systeme implementieren, die ihr volles Potenzial ausschöpfen, die Kundenbeziehungen verbessern und das Wachstum fördern.

Beispiele für CRM-Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Die Implementierung eines benutzerdefinierten CRM-Systems kann für ein kleines Unternehmen eine große Veränderung bedeuten. Maßgeschneiderte CRM-Systeme ermöglichen es Unternehmen, auf ihre individuellen Anforderungen einzugehen, was zu einer verbesserten Effizienz und Kundenzufriedenheit führt. Sehen wir uns einige Beispiele aus der Praxis an, in denen kleine Unternehmen durch die Implementierung individueller CRM-Lösungen erfolgreich waren.

Zeitsparendes CRM für ein wachsendes Veranstaltungsmanagement-Unternehmen

Ein kleines Eventmanagement-Unternehmen verzeichnete ein schnelles Wachstum seines Kundenstamms, was zu einer erhöhten Arbeitsbelastung für sein Team führte. Das bestehende CRM-System war zu allgemein gehalten und entsprach nicht den spezifischen Anforderungen der Geschäftsprozesse des Unternehmens. Folglich verschwendete das Team viel Zeit mit der Verwaltung der wachsenden Kundendatenbank und der manuellen Rationalisierung der Prozesse.

Das Unternehmen entschied sich für die Implementierung einer individuellen CRM-Lösung, die auf seine Anforderungen zugeschnitten war, und nutzte dafür die Plattform no-code. Dieses maßgeschneiderte CRM-System ermöglichte es dem Unternehmen, Aufgaben zu automatisieren, schnell ereignisspezifische Berichte zu erstellen und Kundeninformationen effizient zu verwalten. Dadurch sparte das Team wertvolle Zeit und Energie und konnte sich auf die Durchführung außergewöhnlicher Veranstaltungen und die Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Kundenzufriedenheit konzentrieren.

Kundenspezifisches CRM zur Optimierung des Kundensupports in einem eCommerce-Unternehmen

Ein eCommerce-Unternehmen, das handgefertigte Accessoires verkauft, sah sich bei der Verwaltung seiner Kundensupport-Anfragen mit einer Herausforderung konfrontiert. Angesichts der zunehmenden Anzahl von E-Mails, Telefonanrufen und Chat-Nachrichten hatte das kleine Team des Unternehmens Schwierigkeiten, die Kundenanfragen zeitnah zu beantworten und weiterzuverfolgen. Dies beeinträchtigte den Ruf des Unternehmens und führte zu verpassten Verkaufschancen.

Durch die Implementierung einer benutzerdefinierten CRM-Lösung auf der Plattform no-code war das Unternehmen in der Lage, verschiedene Kundenkommunikationskanäle effizient zu verwalten. Das CRM-System wurde in die eCommerce-Plattform des Unternehmens integriert, so dass die Support-Mitarbeiter in Echtzeit auf Kundeninformationen, Auftragsdetails und den Produktbestand zugreifen können. Infolgedessen konnte das Unternehmen die Reaktionszeiten erheblich verkürzen, die Kundenzufriedenheit steigern und eine höhere Rate an Nachbestellungen verzeichnen.

Kundenspezifisches CRM für eine Marketing-Agentur

Eine Marketing-Agentur stand vor der Herausforderung, ihre Kundendaten zu verwalten, den Projektfortschritt zu verfolgen und den Erfolg ihrer Kampagnen zu messen. Die allgemeinen CRM-Systeme, die sie ausprobierten, wurden den besonderen Anforderungen der Arbeitsabläufe einer Marketing-Agentur nicht gerecht, was zu einer verminderten Effizienz und begrenzten Leistungsbewertungsmöglichkeiten führte.

Mit Hilfe der Plattform no-code erstellte die Marketingagentur ein individuelles CRM-System, das genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten war. Diese CRM-Lösung ermöglichte es, Kampagnen zu verfolgen, Kundeninformationen zu verwalten und Ergebnisse über verschiedene Marketingkanäle hinweg zu überwachen. Das benutzerdefinierte CRM-System ließ sich auch in externe Tools integrieren, darunter E-Mail-Marketingplattformen und Analysesoftware, was die Verwaltung und Analyse der Erfolgsmetriken vereinfachte.

Im Ergebnis profitierte die Agentur von einer verbesserten Effizienz, strafferen Arbeitsabläufen und tieferen Einblicken in ihre Kampagnenleistung, was ihr letztendlich half, bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

Kundenspezifisches CRM für eine Immobilienfirma

Ein Immobilienunternehmen hatte Schwierigkeiten, seine Kundeninteraktionen, Immobilienangebote und Verkaufsprozesse über ein allgemeines CRM-System zu verwalten. Das CRM-System von der Stange erfüllte nicht die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen eines Immobilienunternehmens, wie z. B. die Nachverfolgung von Immobilienpräsentationen, die Verwaltung von Nachfassaktionen und die Weitergabe von Angeboten an potenzielle Käufer.

Durch die Nutzung einer no-code Plattform wie AppMaster.io entwickelte das Immobilienunternehmen ein individuelles CRM-System, das auf seine branchenspezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit einer leistungsstarken Datenbank von Immobilien und Kunden ermöglichte das System eine nahtlose Kommunikation zwischen Maklern und potenziellen Käufern. Automatisierte Workflows vereinfachten den Verkaufsprozess, und anpassbare Berichte lieferten wertvolle Einblicke in die Leistung des Unternehmens.

Das Ergebnis war eine höhere Effizienz, eine bessere Ressourcenzuweisung und ein verbesserter Kundenservice, was zu einer höheren Quote erfolgreicher Immobilienverkäufe führte.

Fazit

Kundenspezifische CRM-Systeme können kleinen Unternehmen helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie branchenspezifische Anforderungen erfüllen und rationalisierte Abläufe erleichtern. No-code Plattformen wie AppMaster.io ermöglichen es diesen Unternehmen, kundenspezifische CRM-Lösungen zu entwickeln, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse und Ressourcen erforderlich sind. Wie diese Erfolgsgeschichten zeigen, kann die Implementierung einer maßgeschneiderten CRM-Lösung, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen.