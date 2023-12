Najnowsze aktualizacje platformy AppMaster No-Code | listopad 2023

Listopadowe aktualizacje AppMaster są już dostępne! Cieszymy się, że możemy udostępnić kilka nowych funkcji i ulepszeń, które sprawią, że tworzenie aplikacji na naszej platformie będzie jeszcze płynniejsze.

Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu!

Bloki funkcji trygonometrycznych

W listopadzie zaprezentowaliśmy nową funkcję, która zachwyci programistów: bloki funkcji trygonometrycznych. Bloki te są teraz dostępne do tworzenia stron internetowych i backendu na platformie AppMaster. Ta aktualizacja jest szczególnie godna uwagi, ponieważ funkcje trygonometryczne zostały zintegrowane tak, aby bezpośrednio odpowiadały natywnym operacjom dwóch powszechnie używanych języków programowania, Go i JavaScript.

Ta integracja oznacza, że ​​gdy używasz tych bloków w swoich aplikacjach, działają one z imponującą szybkością — podobną do tej, jakiej można by się spodziewać, gdybyś miał tradycyjny sposób kodowania.

Automatyczne udostępnianie

Ten wyrafinowany mechanizm umożliwia aplikacjom zaplecza automatyczne otrzymywanie wymaganych konfiguracji z centralnego serwera zarządzania. Wdrożenie tej funkcji jest szczególnie korzystne w przypadku aplikacji hostowanych w chmurze, ponieważ usprawnia zarządzanie kontenerami, zmniejszając złożoność i zwiększając efektywność utrzymania aplikacji opartych na chmurze.

Dla tych, którzy preferują podejście on-premise (uruchamianie aplikacji na prywatnych serwerach) ta funkcja jest równie cenna. Zwiększa elastyczność i kontrolę, a także zmniejsza złożoność zarządzania konfiguracjami w różnych środowiskach.

Niezależnie od tego, czy działasz w chmurze, czy utrzymujesz własne serwery, automatyczna obsługa administracyjna to praktyczna aktualizacja, której celem jest zapewnienie szybszego, prostszego i stabilniejszego zarządzania aplikacjami zaplecza.

Pamięć zgodna z S3

Zwiększyliśmy także możliwości aplikacji backendowych, wprowadzając pełną obsługę systemów pamięci masowej zgodnych z S3, w tym AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio i innych. Ta aktualizacja ma na celu ulepszenie hostingu plików, przy czym wszystkie nowe aplikacje na platformie domyślnie korzystają z niezawodnej pamięci masowej S3.

Przejście na pamięć masową S3 to nie tylko bycie na bieżąco z najnowszą technologią — to środek ochronny. W przypadku globalnej awarii serwera odporność pamięci masowej S3 oznacza, że ​​ważne dane aplikacji pozostaną nienaruszone, co jest niezwykle istotne dla każdej firmy działającej w środowisku cyfrowym.

Aktualizacja nie skupia się wyłącznie na przyszłości. Dbamy także o to, aby istniejące aplikacje mogły z niej korzystać. Wkrótce zaczniemy przenosić starsze aplikacje do pamięci S3 w ostrożny i kontrolowany sposób, aby Twoje pliki były bezpieczne i łatwo dostępne.

Elastyczność również pozostaje priorytetem — programiści hostujący aplikacje na własnych serwerach nadal mogą wybierać pomiędzy pamięcią masową S3 a konwencjonalną pamięcią masową w systemie plików, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Moduły aplikacji mobilnych

Nowe podejście do instalacji modułów. Odeszliśmy od instalowania modułów dla całego projektu na rzecz instalowania modułu w konkretnej aplikacji.

Ponadto dodaliśmy nowy moduł map dla Androida i iOS, wykorzystujący możliwości Google Maps. Moduł ten zapewnia programistom proste narzędzia do osadzania map w swoich aplikacjach, zapewniając użytkownikom funkcje śledzenia lokalizacji, nawigacji po trasie i eksploracji map. To ulepszenie upraszcza tworzenie aplikacji wymagających funkcjonalności geograficznych, szczególnie w przypadku programistów, którzy chcą tworzyć usługi dostawy, przewodniki turystyczne lub sieci społecznościowe oparte na lokalizacji.

Ponadto, aby zwiększyć dostęp użytkowników i bezpieczeństwo podczas tworzenia aplikacji mobilnych, wprowadziliśmy nowe moduły autoryzacji, które obejmują popularne usługi, takie jak Google, LinkedIn, Facebook itp. Dzięki tej aktualizacji aplikacje zbudowane na AppMaster oferują teraz bardziej dopracowany i profesjonalny interfejs użytkownika -dostęp do doświadczenia.

Nowe funkcje iOS

Z przyjemnością prezentujemy także nowe funkcje, które znacznie usprawniają proces tworzenia aplikacji na iOS:

Łatwe publikowanie w App Store: AppMaster upraszcza teraz wymagający proces wdrażania aplikacji i pomaga programistom publikować swoje produkty w App Store.

upraszcza teraz wymagający proces wdrażania aplikacji i pomaga programistom publikować swoje produkty w App Store. Ekran uruchamiania: Do wygenerowanej aplikacji dodaliśmy ekran uruchamiania - po uruchomieniu aplikacji użytkownik zobaczy ekran pokazujący jej nazwę i logo.

Dzięki tym nowym funkcjom iOS wzbogacamy proces tworzenia aplikacji, dzięki czemu wdrażanie innowacyjnych pomysłów staje się prostsze i skuteczniejsze.

Tryb STF dla iOS

Kolejną znaczącą aktualizacją jest funkcja jednowątkowa (tryb STF) dla systemu iOS, oferująca programistom usprawniony sposób uruchamiania procesów biznesowych. Tryb STF zapewnia programistom prostsze podejście do obsługi procesów biznesowych poprzez wykonywanie ich sekwencyjnie w jednym wątku. Dzięki temu każde zadanie zostanie wykonane sprawnie, bez komplikacji wynikających z wykonywania zbyt wielu czynności jednocześnie.

Możesz ustawić tę funkcję dla całego procesu biznesowego, a nie tylko dla jego poszczególnych części. Oznacza to, że programiści mogą łatwo zarządzać złożonymi funkcjami i utrzymywać czysty, uporządkowany przepływ operacji. Idealny do zadań wymagających określonej sekwencji lub tych, które wymagają precyzji, aby zapobiec błędom, tryb STF to kolejny przykład tego, jak AppMaster sprawia, że ​​tworzenie aplikacji jest bardziej niezawodne i proste dla programistów iOS.

Wypatruj nadchodzących aktualizacji — stale udoskonalamy naszą platformę, aby wspierać Cię w procesie tworzenia aplikacji!