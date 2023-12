Últimas atualizações da plataforma AppMaster No-Code | Novembro de 2023

As atualizações de novembro do AppMaster estão aqui! Estamos entusiasmados em lançar alguns novos recursos e melhorias que tornarão a criação de aplicativos em nossa plataforma ainda mais fácil.

Confira o que preparamos para você neste mês!

Blocos de funções trigonométricas

Em novembro, revelamos um novo recurso que irá entusiasmar os desenvolvedores: blocos de funções trigonométricas. Esses blocos agora estão disponíveis para desenvolvimento web e backend na plataforma AppMaster. Esta atualização é particularmente notável porque as funções trigonométricas foram integradas para corresponder diretamente às operações nativas de duas linguagens de programação amplamente utilizadas, Go e JavaScript.

Essa integração significa que quando você usa esses blocos em suas aplicações, eles operam com uma velocidade impressionante — semelhante ao que você esperaria se tivesse uma forma de codificação tradicional.

Provisionamento automático

Este mecanismo sofisticado permite que aplicativos backend recebam automaticamente as configurações necessárias de um servidor de gerenciamento central. A implementação desse recurso é especialmente benéfica para aplicativos hospedados em nuvem, pois agiliza o gerenciamento de contêineres, reduzindo a complexidade e aumentando a eficiência da manutenção de aplicativos baseados em nuvem.

Para aqueles que preferem a abordagem local (executando aplicativos em servidores privados), esse recurso é igualmente valioso. Ele aumenta a flexibilidade e o controle e também reduz a complexidade do gerenciamento de configurações em vários ambientes.

Esteja você operando na nuvem ou mantendo seus próprios servidores, o provisionamento automático é uma atualização prática que visa trazer um gerenciamento mais rápido, simples e estável para seus aplicativos de back-end.

Armazenamento compatível com S3

Também aprimoramos os recursos dos aplicativos de back-end introduzindo suporte completo para sistemas de armazenamento compatíveis com S3, incluindo AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio e muito mais. Esta atualização visa melhorar a hospedagem de arquivos, com todos os novos aplicativos na plataforma configurados para usar o armazenamento S3 confiável por padrão.

A transição para o armazenamento S3 não envolve apenas manter-se atualizado com a tecnologia mais recente: é uma medida de proteção. No caso de uma falha global do servidor, a resiliência do armazenamento S3 significa que dados importantes de aplicações permaneceriam ilesos, uma consideração vital para qualquer empresa com presença digital.

A atualização não é apenas focada no futuro, também estamos garantindo que os aplicativos existentes se beneficiem desta atualização. Em breve, começaremos a mover aplicativos mais antigos para o armazenamento S3 de maneira cuidadosa e controlada para manter seus arquivos seguros e facilmente acessíveis.

A flexibilidade também continua sendo uma prioridade: os desenvolvedores que hospedam aplicativos em seus próprios servidores ainda podem escolher entre armazenamento S3 e armazenamento convencional em sistema de arquivos, alinhando-se às necessidades e preferências individuais.

Módulos de aplicativos móveis

Uma nova abordagem para instalação de módulos. Deixamos de instalar módulos para todo o projeto em favor da instalação de um módulo em uma aplicação específica.

Além disso, adicionamos um novo módulo de mapas para Android e iOS, utilizando os recursos do Google Maps. Este módulo oferece aos desenvolvedores ferramentas simples para incorporar mapas em seus aplicativos, fornecendo aos usuários recursos de rastreamento de localização, navegação de rota e exploração de mapas. Essa melhoria simplifica o desenvolvimento de aplicativos que exigem funcionalidades geográficas, especialmente para desenvolvedores que desejam criar serviços de entrega, guias de viagem ou redes sociais baseadas em localização.

Além disso, para melhorar o acesso do usuário e a segurança no desenvolvimento de aplicativos móveis, introduzimos novos módulos de autorização que incluem serviços populares como Google, LinkedIn, Facebook, etc. Com esta atualização, os aplicativos criados no AppMaster agora oferecem uma experiência de usuário mais refinada e profissional. experiência de acesso.

Novos recursos do iOS

Também temos o prazer de apresentar os novos recursos que melhoram muito o processo de desenvolvimento de aplicativos iOS:

Publicação fácil na App Store: AppMaster agora simplifica o desafiador processo de implantação de aplicativos e ajuda os desenvolvedores a publicar seus produtos na App Store.

agora simplifica o desafiador processo de implantação de aplicativos e ajuda os desenvolvedores a publicar seus produtos na App Store. Tela de inicialização: Adicionamos uma tela de inicialização ao aplicativo gerado - quando o aplicativo for iniciado, o usuário verá uma tela mostrando seu nome e logotipo.

Com esses novos recursos do iOS, enriquecemos sua jornada de desenvolvimento de aplicativos, tornando mais simples e eficaz dar vida às suas ideias inovadoras.

Modo STF para iOS

Outra atualização significativa é a Single Threaded Function (modo STF) para iOS, oferecendo aos desenvolvedores uma maneira mais simplificada de executar processos de negócios. O modo STF fornece uma abordagem mais simples para os desenvolvedores lidarem com processos de negócios, executando-os sequencialmente em um único thread. Isso garante que cada tarefa seja realizada sem problemas, sem complicações por fazer muitas coisas simultaneamente.

Você pode definir esse recurso para todo o processo empresarial, não apenas para partes individuais. Isso significa que os desenvolvedores podem gerenciar facilmente funções complexas e manter um fluxo de operações limpo e ordenado. Ideal para tarefas que exigem uma sequência específica ou que exigem precisão para evitar erros, o modo STF é outro exemplo de como AppMaster está tornando o desenvolvimento de aplicativos mais confiável e direto para desenvolvedores iOS.

Fique atento às próximas atualizações - estamos constantemente aprimorando nossa plataforma para apoiar sua jornada de criação de aplicativos!