Piattaforma senza codice AppMaster Ultimi aggiornamenti | Novembre 2023

Gli aggiornamenti di novembre di AppMaster sono qui! Siamo entusiasti di implementare alcune nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno la creazione di app sulla nostra piattaforma ancora più agevole.

Scopri cosa abbiamo in serbo per te questo mese!

Blocchi di funzioni trigonometriche

A novembre abbiamo presentato una nuova funzionalità che entusiasmerà gli sviluppatori: i blocchi funzione trigonometrici. Questi blocchi sono ora disponibili per lo sviluppo web e backend all'interno della piattaforma AppMaster. Questo aggiornamento è particolarmente degno di nota perché le funzioni trigonometriche sono state integrate per corrispondere direttamente alle operazioni native di due linguaggi di programmazione ampiamente utilizzati, Go e JavaScript.

Questa integrazione significa che quando utilizzi questi blocchi nelle tue applicazioni, funzionano con una velocità impressionante, simile a quella che ti aspetteresti se avessi un metodo di codifica tradizionale.

Provisioning automatico

Questo sofisticato meccanismo consente alle applicazioni backend di ricevere automaticamente le configurazioni richieste da un server di gestione centrale. L'implementazione di questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per le applicazioni ospitate sul cloud, poiché semplifica la gestione dei contenitori, riducendo la complessità e migliorando l'efficienza della manutenzione delle applicazioni basate su cloud.

Per coloro che preferiscono l'approccio on-premise (eseguendo applicazioni su server privati) questa funzionalità è altrettanto preziosa. Migliora la flessibilità e il controllo e riduce anche la complessità della gestione delle configurazioni in vari ambienti.

Che tu operi nel cloud o gestisca i tuoi server, il provisioning automatico è un aggiornamento pratico che mira a offrire una gestione più rapida, semplice e stabile alle tue applicazioni backend.

Archiviazione compatibile con S3

Abbiamo inoltre migliorato le funzionalità delle applicazioni backend introducendo il supporto completo per i sistemi di storage compatibili con S3, tra cui AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio e altri. Questo aggiornamento mira a migliorare l'hosting dei file, con tutte le nuove applicazioni sulla piattaforma impostate per utilizzare l'affidabile spazio di archiviazione S3 per impostazione predefinita.

Passare allo storage S3 non significa solo stare al passo con la tecnologia più recente: è una misura protettiva. Nel caso di un crash globale del server, la resilienza dello storage S3 significa che importanti dati applicativi rimarrebbero intatti, una considerazione vitale per qualsiasi azienda con una presenza digitale.

L'aggiornamento non è solo focalizzato sul futuro, ma garantiamo anche che le applicazioni esistenti traggano vantaggio da questo aggiornamento. A breve inizieremo a spostare le applicazioni meno recenti sullo storage S3 in modo attento e controllato per mantenere i tuoi file sicuri e facilmente accessibili.

Anche la flessibilità rimane una priorità: gli sviluppatori che ospitano applicazioni sui propri server possono comunque scegliere tra lo storage S3 e lo storage su file system convenzionale, allineandosi alle esigenze e preferenze individuali.

Moduli di app mobili

Un nuovo approccio all'installazione dei moduli. Ci siamo allontanati dall'installazione di moduli per l'intero progetto a favore dell'installazione di un modulo in un'applicazione specifica.

Inoltre, abbiamo aggiunto un nuovo modulo mappe per Android e iOS, utilizzando le funzionalità di Google Maps. Questo modulo offre agli sviluppatori strumenti semplici per incorporare mappe nelle loro app, fornendo agli utenti funzionalità di rilevamento della posizione, navigazione del percorso ed esplorazione della mappa. Questo miglioramento semplifica lo sviluppo di app che richiedono funzionalità geografiche, in particolare per gli sviluppatori che mirano a creare servizi di consegna, guide di viaggio o social network basati sulla posizione.

Inoltre, per migliorare l'accesso degli utenti e la sicurezza nello sviluppo di app mobili, abbiamo introdotto nuovi moduli di autorizzazione che includono servizi popolari come Google, LinkedIn, Facebook, ecc. Con questo aggiornamento, le app basate su AppMaster ora offrono un utente più raffinato e professionale -esperienza di accesso.

Nuove funzionalità iOS

Siamo inoltre entusiasti di presentare le nuove funzionalità che migliorano notevolmente il processo di sviluppo delle app iOS:

Pubblicazione semplice sull'App Store: AppMaster ora semplifica l'impegnativo processo di distribuzione delle app e aiuta gli sviluppatori a pubblicare i loro prodotti sull'App Store.

ora semplifica l'impegnativo processo di distribuzione delle app e aiuta gli sviluppatori a pubblicare i loro prodotti sull'App Store. Schermata di avvio: abbiamo aggiunto una schermata di avvio all'applicazione generata: all'avvio dell'app, l'utente vedrà una schermata che ne mostra il nome e il logo.

Con queste nuove funzionalità iOS, arricchiamo il tuo percorso di sviluppo di app, rendendo più semplice ed efficace dare vita alle tue idee innovative.

Modalità STF per iOS

Un altro aggiornamento significativo è la Single Threaded Function (modalità STF) per iOS, che offre agli sviluppatori un modo più snello per eseguire i processi aziendali. La modalità STF fornisce agli sviluppatori un approccio più semplice per gestire i processi aziendali eseguendoli in sequenza in un unico thread. Ciò garantisce che ogni attività venga eseguita senza intoppi senza complicazioni derivanti dal fare troppe cose contemporaneamente.

È possibile impostare questa funzionalità per l'intero processo aziendale, non solo per le singole parti. Ciò significa che gli sviluppatori possono gestire facilmente funzioni complesse e mantenere un flusso di operazioni pulito e ordinato. Ideale per attività che richiedono una sequenza specifica o che richiedono precisione per evitare errori, la modalità STF è un altro esempio di come AppMaster stia rendendo lo sviluppo di app più affidabile e diretto per gli sviluppatori iOS.

Tieni gli occhi aperti per i prossimi aggiornamenti: miglioriamo costantemente la nostra piattaforma per supportare il tuo percorso di creazione di app!