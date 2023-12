Dernières mises à jour de la plateforme AppMaster No-Code | novembre 2023

Les mises à jour de novembre d' AppMaster sont là ! Nous sommes ravis de déployer de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui rendront la création d'applications sur notre plateforme encore plus fluide.

Découvrez ce que nous vous réservons ce mois-ci !

Blocs de fonctions trigonométriques

En novembre, nous avons dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui va enthousiasmer les développeurs : les blocs fonctions trigonométriques. Ces blocs sont désormais disponibles pour le développement Web et backend au sein de la plateforme AppMaster. Cette mise à jour est particulièrement remarquable car des fonctions trigonométriques ont été intégrées pour correspondre directement aux opérations natives de deux langages de programmation largement utilisés, Go et JavaScript.

Cette intégration signifie que lorsque vous utilisez ces blocs dans vos applications, ils fonctionnent à une vitesse impressionnante, similaire à celle à laquelle vous vous attendriez si vous utilisiez une méthode de codage traditionnelle.

Provisionnement automatique

Ce mécanisme sophistiqué permet aux applications backend de recevoir automatiquement les configurations requises depuis un serveur de gestion central. La mise en œuvre de cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les applications hébergées dans le cloud, car elle rationalise la gestion des conteneurs, réduisant ainsi la complexité et améliorant l'efficacité de la maintenance des applications basées sur le cloud.

Pour ceux qui préfèrent l’approche sur site (exécuter des applications sur des serveurs privés), cette fonctionnalité est tout aussi précieuse. Il améliore la flexibilité et le contrôle et réduit également la complexité de la gestion des configurations dans divers environnements.

Que vous opériez dans le cloud ou que vous entreteniez vos propres serveurs, le provisionnement automatique est une mise à jour pratique qui vise à apporter une gestion plus rapide, plus simple et plus stable à vos applications backend.

Stockage compatible S3

Nous avons également amélioré les capacités des applications back-end en introduisant une prise en charge complète des systèmes de stockage compatibles S3, notamment AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio, etc. Cette mise à jour vise à améliorer l'hébergement de fichiers, toutes les nouvelles applications de la plate-forme étant configurées pour utiliser par défaut le stockage S3 fiable.

La transition vers le stockage S3 ne consiste pas seulement à suivre les dernières technologies : c'est une mesure de protection. En cas de panne mondiale du serveur, la résilience du stockage S3 signifie que les données d'application importantes resteraient indemnes, un facteur vital pour toute entreprise ayant une présence numérique.

La mise à jour n'est pas seulement axée sur l'avenir, nous veillons également à ce que les applications existantes bénéficient de cette mise à jour. Sous peu, nous commencerons à déplacer les anciennes applications vers le stockage S3 de manière prudente et contrôlée afin de garder vos fichiers en sécurité et facilement accessibles.

La flexibilité reste également une priorité : les développeurs hébergeant des applications sur leurs propres serveurs peuvent toujours choisir entre le stockage S3 et le stockage sur système de fichiers conventionnel, en fonction des besoins et des préférences de chacun.

Modules d'applications mobiles

Une nouvelle approche de l'installation des modules. Nous avons abandonné l'installation de modules pour l'ensemble du projet au profit de l'installation d'un module dans une application spécifique.

De plus, nous avons ajouté un nouveau module de cartes pour Android et iOS, utilisant les capacités de Google Maps. Ce module offre aux développeurs des outils simples pour intégrer des cartes dans leurs applications, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités de suivi de localisation, de navigation d'itinéraire et d'exploration de cartes. Cette amélioration simplifie le développement d'applications nécessitant des fonctionnalités géographiques, en particulier pour les développeurs souhaitant créer des services de livraison, des guides de voyage ou des réseaux sociaux géolocalisés.

De plus, pour améliorer l'accès des utilisateurs et la sécurité dans le développement d'applications mobiles, nous avons introduit de nouveaux modules d'autorisation qui incluent des services populaires tels que Google, LinkedIn, Facebook, etc. Avec cette mise à jour, les applications construites sur AppMaster offrent désormais un utilisateur plus raffiné et professionnel. -expérience d'accès.

Nouvelles fonctionnalités iOS

Nous sommes également ravis de présenter les nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement le processus de développement d'applications iOS :

Publication sans effort sur l'App Store : AppMaster simplifie désormais le processus difficile de déploiement d'applications et aide les développeurs à publier leurs produits sur l'App Store.

simplifie désormais le processus difficile de déploiement d'applications et aide les développeurs à publier leurs produits sur l'App Store. Écran de lancement : nous avons ajouté un écran de lancement à l'application générée. Lorsque l'application démarre, l'utilisateur verra un écran affichant son nom et son logo.

Avec ces nouvelles fonctionnalités iOS, nous enrichissons votre parcours de développement d’applications, rendant plus simple et plus efficace la concrétisation de vos idées innovantes.

Mode STF pour iOS

Une autre mise à jour importante est la fonction Single Threaded (mode STF) pour iOS, offrant aux développeurs un moyen plus rationalisé d'exécuter les processus métier. Le mode STF offre aux développeurs une approche plus simple pour gérer les processus métier en les exécutant séquentiellement dans un seul thread. Cela garantit que chaque tâche est effectuée en douceur, sans complications liées à l'exécution de trop de choses simultanément.

Vous pouvez définir cette fonctionnalité pour l'ensemble du processus métier, et pas seulement pour des parties individuelles. Cela signifie que les développeurs peuvent facilement gérer des fonctions complexes et maintenir un flux d’opérations propre et ordonné. Idéal pour les tâches qui nécessitent une séquence spécifique ou celles qui exigent de la précision pour éviter les erreurs, le mode STF est un autre exemple de la façon dont AppMaster rend le développement d'applications plus fiable et plus simple pour les développeurs iOS.

Gardez un œil sur les mises à jour à venir : nous améliorons constamment notre plate-forme pour vous accompagner dans votre parcours de création d'applications !