آخر التحديثات لمنصة AppMaster No-Code | نوفمبر 2023

تحديثات AppMaster لشهر نوفمبر متاحة هنا! نحن متحمسون لطرح بعض الميزات والتحسينات الجديدة التي ستجعل إنشاء التطبيق على منصتنا أكثر سلاسة.

تحقق من ما لدينا في متجرنا لك هذا الشهر!

كتل من الدوال المثلثية

في نوفمبر، كشفنا النقاب عن ميزة جديدة من شأنها أن تثير اهتمام المطورين: كتل الوظائف المثلثية. هذه الكتل متاحة الآن لتطوير الويب والواجهة الخلفية ضمن منصة AppMaster. يعد هذا التحديث جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه تم دمج الدوال المثلثية لتتوافق مباشرة مع العمليات الأصلية للغتي البرمجة المستخدمتين على نطاق واسع، Go وJavaScript.

ويعني هذا التكامل أنه عند استخدام هذه الكتل في تطبيقاتك، فإنها تعمل بسرعة مذهلة - على غرار ما تتوقعه إذا كان لديك طريقة تشفير تقليدية.

إدارة الحسابات التلقائية

تسمح هذه الآلية المتطورة لتطبيقات الواجهة الخلفية بتلقي التكوينات المطلوبة تلقائيًا من خادم الإدارة المركزي. يعد تنفيذ هذه الميزة مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات المستضافة على السحابة، حيث يعمل على تبسيط إدارة الحاويات وتقليل التعقيد وتعزيز كفاءة صيانة التطبيقات المستندة إلى السحابة.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون النهج المحلي (تشغيل التطبيقات على خوادم خاصة)، فإن هذه الميزة ذات قيمة مماثلة. إنه يعزز المرونة والتحكم ويقلل أيضًا من تعقيد إدارة التكوينات عبر البيئات المختلفة.

سواء كنت تعمل في السحابة أو تحافظ على خوادمك الخاصة، فإن التزويد التلقائي هو تحديث عملي يهدف إلى توفير إدارة أسرع وأبسط وأكثر استقرارًا لتطبيقاتك الخلفية.

تخزين متوافق مع S3

لقد قمنا أيضًا بتحسين قدرات تطبيقات الواجهة الخلفية من خلال تقديم الدعم الكامل لأنظمة التخزين المتوافقة مع S3، بما في ذلك AWS S3 وGoogle Cloud Platform وAzure وMinio والمزيد. يهدف هذا التحديث إلى تحسين استضافة الملفات، مع تعيين جميع التطبيقات الجديدة على النظام الأساسي لاستخدام وحدة تخزين S3 الموثوقة افتراضيًا.

لا يقتصر الانتقال إلى وحدة تخزين S3 على مواكبة أحدث التقنيات فحسب، بل إنه إجراء وقائي. في حالة تعطل الخادم العالمي، تعني مرونة تخزين S3 أن بيانات التطبيق المهمة ستبقى سليمة، وهو اعتبار حيوي لأي شركة ذات تواجد رقمي.

لا يركز التحديث على المستقبل فحسب، بل نضمن أيضًا استفادة التطبيقات الحالية من هذا التحديث. سنبدأ قريبًا في نقل التطبيقات القديمة إلى وحدة تخزين S3 بطريقة دقيقة ومضبوطة للحفاظ على أمان ملفاتك وسهولة الوصول إليها.

تظل المرونة أولوية أيضًا - فلا يزال بإمكان المطورين الذين يستضيفون التطبيقات على خوادمهم الاختيار بين تخزين S3 وتخزين نظام الملفات التقليدي، بما يتماشى مع الاحتياجات والتفضيلات الفردية.

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وحدات تطبيقات الجوال

نهج جديد لتثبيت الوحدات. لقد ابتعدنا عن تثبيت الوحدات النمطية للمشروع بأكمله لصالح تثبيت وحدة نمطية في تطبيق معين.

علاوة على ذلك، أضفنا وحدة خرائط جديدة لنظامي التشغيل Android وiOS، باستخدام إمكانيات خرائط Google. توفر هذه الوحدة للمطورين أدوات مباشرة لتضمين الخرائط في تطبيقاتهم، مما يوفر للمستخدمين ميزات تتبع الموقع والتنقل على الطريق واستكشاف الخرائط. يعمل هذا التحسين على تبسيط تطوير التطبيقات التي تتطلب وظائف جغرافية، خاصة للمطورين الذين يهدفون إلى إنشاء خدمات التوصيل أو أدلة السفر أو الشبكات الاجتماعية القائمة على الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، لتعزيز وصول المستخدم وأمانه في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، قدمنا ​​وحدات ترخيص جديدة تتضمن خدمات شائعة مثل Google وLinkedIn وFacebook وغيرها. ومع هذا التحديث، توفر التطبيقات المبنية على AppMaster الآن مستخدمًا أكثر صقلًا واحترافية -تجربة الوصول.

ميزات iOS الجديدة

يسعدنا أيضًا تقديم الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين عملية تطوير تطبيقات iOS بشكل كبير:

النشر في متجر التطبيقات بدون جهد: يعمل AppMaster الآن على تبسيط عملية نشر التطبيق الصعبة ويساعد المطورين على نشر منتجاتهم على متجر التطبيقات.

الآن على تبسيط عملية نشر التطبيق الصعبة ويساعد المطورين على نشر منتجاتهم على متجر التطبيقات. شاشة الإطلاق: أضفنا شاشة تشغيل إلى التطبيق الذي تم إنشاؤه - عندما يبدأ التطبيق، سيرى المستخدم شاشة تعرض اسمه وشعاره.

بفضل ميزات iOS الجديدة هذه، نقوم بإثراء رحلة تطوير التطبيقات الخاصة بك، مما يجعل الأمر أكثر بساطة وفعالية لإضفاء الحيوية على أفكارك المبتكرة.

وضع STF لنظام iOS

هناك تحديث مهم آخر وهو الوظيفة المفردة (وضع STF) لنظام التشغيل iOS، مما يوفر للمطورين طريقة أكثر بساطة لتشغيل العمليات التجارية. يوفر وضع STF أسلوبًا أبسط للمطورين للتعامل مع العمليات التجارية عن طريق تنفيذها بشكل تسلسلي في سلسلة رسائل واحدة. وهذا يضمن تنفيذ كل مهمة بسلاسة دون تعقيدات من القيام بأشياء كثيرة في وقت واحد.

يمكنك تعيين هذه الميزة لعملية الأعمال بأكملها، وليس فقط للأجزاء الفردية. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين إدارة الوظائف المعقدة بسهولة والحفاظ على تدفق نظيف ومنظم للعمليات. يعد وضع STF مثاليًا للمهام التي تتطلب تسلسلًا محددًا أو تلك التي تتطلب الدقة لمنع الأخطاء، وهو مثال آخر على كيفية قيام AppMaster بجعل تطوير التطبيقات أكثر موثوقية ومباشرة لمطوري iOS.

ترقب التحديثات القادمة - نحن نعمل باستمرار على تحسين نظامنا الأساسي لدعم رحلة إنشاء التطبيق الخاص بك!