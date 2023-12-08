AppMaster Kodsuz Platform Son Güncellemeler | Kasım 2023

AppMaster Kasım ayı güncellemeleri burada! Platformumuzda uygulama oluşturmayı daha da sorunsuz hale getirecek bazı yeni özellikleri ve iyileştirmeleri sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Bu ay sizin için neler sakladığımıza bir göz atın!

Trigonometrik Fonksiyon Blokları

Kasım ayında geliştiricileri heyecanlandıracak yeni bir özelliği duyurduk: trigonometrik fonksiyon blokları. Bu bloklar artık AppMaster platformunda web ve arka uç geliştirme için kullanılabilir. Bu güncelleme özellikle dikkat çekicidir çünkü trigonometrik işlevler, yaygın olarak kullanılan iki programlama dili olan Go ve JavaScript'in yerel işlemlerine doğrudan karşılık gelecek şekilde entegre edilmiştir.

Bu entegrasyon, bu blokları uygulamalarınızda kullandığınızda, geleneksel kodlama yönteminiz varsa bekleyeceğiniz gibi, etkileyici bir hızda çalıştıkları anlamına gelir.

Otomatik temel hazırlık

Bu gelişmiş mekanizma, arka uç uygulamaların gerekli yapılandırmaları merkezi bir yönetim sunucusundan otomatik olarak almasına olanak tanır. Bu özelliğin uygulanması, konteyner yönetimini kolaylaştırdığı, karmaşıklığı azalttığı ve bulut tabanlı uygulamaların bakımının verimliliğini arttırdığı için özellikle bulutta barındırılan uygulamalar için faydalıdır.

Şirket içi yaklaşımı (uygulamaların özel sunucularda çalıştırılması) tercih edenler için bu özellik aynı derecede değerlidir. Esnekliği ve kontrolü artırır ve ayrıca çeşitli ortamlardaki yapılandırmaları yönetmenin karmaşıklığını azaltır.

İster bulutta çalışıyor olun ister kendi sunucularınızın bakımını yapıyor olun, otomatik sağlama, arka uç uygulamalarınıza daha hızlı, daha basit ve daha istikrarlı yönetim getirmeyi amaçlayan pratik bir güncellemedir.

S3 uyumlu Depolama

Ayrıca AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio ve daha fazlasını içeren S3 uyumlu depolama sistemleri için tam destek sunarak arka uç uygulamalarının yeteneklerini de geliştirdik. Bu güncelleme, platformdaki tüm yeni uygulamaların varsayılan olarak güvenilir S3 depolama alanını kullanacak şekilde ayarlanmasıyla dosya barındırmayı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

S3 depolamaya geçiş yalnızca en son teknolojiye ayak uydurmakla ilgili değil, aynı zamanda koruyucu bir önlemdir. Küresel bir sunucu çökmesi durumunda S3 depolamanın dayanıklılığı, önemli uygulama verilerinin zarar görmeden kalacağı anlamına gelir; bu, dijital varlığa sahip her işletme için hayati önem taşıyan bir husustur.

Güncelleme sadece geleceğe odaklı değil, aynı zamanda mevcut uygulamaların da bu güncellemeden faydalanmasını sağlıyoruz. Kısa bir süre sonra, dosyalarınızı güvende ve kolayca erişilebilir durumda tutmak için eski uygulamaları dikkatli ve kontrollü bir şekilde S3 depolama alanına taşımaya başlayacağız.

Esneklik de bir öncelik olmaya devam ediyor; uygulamaları kendi sunucularında barındıran geliştiriciler, bireysel ihtiyaçlara ve tercihlere uygun olarak S3 depolama ile geleneksel dosya sistemi depolama arasında seçim yapabilir.

Mobil Uygulama Modülleri

Modül kurulumuna yeni bir yaklaşım. Belirli bir uygulamaya modül kurmak yerine tüm proje için modül kurmaktan uzaklaştık.

Ayrıca Android ve iOS için Google Haritalar'ın yeteneklerini kullanan yeni bir harita modülü ekledik. Bu modül, geliştiricilere haritaları uygulamalarına yerleştirmeleri için basit araçlar sağlayarak kullanıcılara konum izleme, rota navigasyonu ve harita keşfetme özellikleri sunar. Bu geliştirme, özellikle teslimat hizmetleri, seyahat rehberleri veya konuma dayalı sosyal ağlar oluşturmayı amaçlayan geliştiriciler için coğrafi işlevler gerektiren uygulamaların geliştirilmesini basitleştirir.

Ayrıca mobil uygulama geliştirmede kullanıcı erişimini ve güvenliği artırmak için Google, LinkedIn, Facebook vb. popüler hizmetleri içeren yeni yetkilendirme modüllerini kullanıma sunduk. Bu güncellemeyle AppMaster üzerinde oluşturulan uygulamalar artık daha gösterişli ve profesyonel bir kullanıcı sunuyor -erişim deneyimi.

Yeni iOS Özellikleri

Ayrıca iOS uygulama geliştirme sürecini büyük ölçüde geliştiren yeni özellikleri sunmaktan da heyecan duyuyoruz:

Zahmetsiz App Store Yayınlama: AppMaster artık uygulama dağıtımının zorlu sürecini basitleştiriyor ve geliştiricilerin ürünlerini App Store'da yayınlamasına yardımcı oluyor.

artık uygulama dağıtımının zorlu sürecini basitleştiriyor ve geliştiricilerin ürünlerini App Store'da yayınlamasına yardımcı oluyor. Başlatma Ekranı: Oluşturulan uygulamaya bir başlatma ekranı ekledik; uygulama başladığında kullanıcı, adını ve logosunu gösteren bir ekran görecektir.

Bu yeni iOS özellikleriyle uygulama geliştirme yolculuğunuzu zenginleştiriyor, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmenizi daha basit ve daha etkili hale getiriyoruz.

İOS için STF Modu

Bir diğer önemli güncelleme ise iOS için Tek İş Parçacığı İşlevi (STF modu) olup, geliştiricilere iş süreçlerini yürütmek için daha akıcı bir yol sunar. STF modu, geliştiricilerin iş süreçlerini tek bir iş parçacığında sırayla yürüterek yönetmeleri için daha basit bir yaklaşım sağlar. Bu, her görevin, aynı anda çok fazla şey yapmaktan kaynaklanan zorluklar olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu özelliği yalnızca tek tek parçalar için değil, iş sürecinin tamamı için ayarlayabilirsiniz. Bu, geliştiricilerin karmaşık işlevleri kolayca yönetebilecekleri ve temiz, düzenli bir işlem akışı sağlayabilecekleri anlamına gelir. Belirli bir sıra gerektiren veya hataları önlemek için hassasiyet gerektiren görevler için ideal olan STF modu, AppMaster uygulama geliştirmeyi iOS geliştiricileri için nasıl daha güvenilir ve basit hale getirdiğinin bir başka örneğidir.

Gelecek güncellemelere dikkat edin; uygulama oluşturma yolculuğunuzu desteklemek için platformumuzu sürekli geliştiriyoruz!