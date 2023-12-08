Последние обновления No-Code платформы AppMaster | Ноябрь 2023

Ноябрьские обновления AppMaster уже здесь! Хотим рассказать вам про несколько новых функций и улучшений, которые сделают создание приложений на нашей платформе еще более простым и эффективным.

Посмотрите, что мы приготовили для вас в этом месяце!

Блоки тригонометрических функций

В ноябре мы представили обновление, которое определенно порадует разработчиков: блоки тригонометрических функций. Теперь эти блоки доступны для веб- и бэкенд-приложений на платформе AppMaster.

Такая интеграция означает, что блоки хорошо оптимизированы и выполняются с высокой скоростью, совершенно не создавая дополнительной нагрузки на приложение.

Autoprovisioning

Этот сложный механизм позволяет бэкенд-приложениям автоматически получать необходимые конфигурации с центрального сервера управления. Реализация этого функционала особенно полезна для облачных приложений, поскольку она упрощает управление контейнерами, снижает сложность и повышает эффективность их обслуживания.

Но и для тех, кто предпочитает размещение на собственных серверах, этот функционал не менее ценен. Он повышает гибкость и контроль, а также снижает сложность управления конфигурациями в различных средах.

Независимо от того, работаете ли вы в облаке или на собственных серверах, autoprovisioning - это практичное обновление, которое призвано обеспечить более быстрое, простое и стабильное управление вашими бэкенд-приложениями.

S3-совместимое хранилище

Мы также расширили возможности бэкенд-приложений, добавив полную поддержку S3-совместимых систем хранения, включая AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio и другие. Это обновление направлено на улучшение файлового хостинга, а все новые приложения на платформе по умолчанию будут использовать надежное хранилище S3.

Переход на хранилище S3 - это не только стремление идти в ногу с новейшими технологиями, но и мера защиты. В случае глобального сбоя сервера отказоустойчивость хранилища S3 поможет сохранить важные данные приложений невредимыми, что крайне полезно для любого бизнеса.

Обновление ориентировано не только на будущее, оно относится и к уже существующим приложениям. Вскоре мы начнем аккуратно перемещать старые приложения в хранилище S3, чтобы сохранить ваши файлы в безопасности и обеспечить легкий доступ к ним.

Свобода действий также остается нашим приоритетом - разработчики, размещающие приложения на собственных серверах, по-прежнему могут выбирать между хранилищем S3 и обычной файловой системой, в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями.

Модули для мобильных приложений

Теперь модули не нужно устанавливать на уровне проекта, вы можете подключить необходимые модули только на уровне конкретного приложения, там где это необходимо.

Кроме того, мы добавили новый модуль карт для Android и iOS, использующий возможности Google Maps. Этот модуль предоставляет разработчикам простые инструменты для встраивания карт в свои приложения, обеспечивая пользователей функциями отслеживания местоположения, навигации по маршруту и изучения карт. Особенно оно полезно для разработчиков, которые создают службы доставки, туристические путеводители или социальные сети с необходимостью указания местоположения.

Также для улучшения предоставления доступа пользователям и повышения безопасности при разработке мобильных приложений мы внедрили новые модули авторизации, включающие такие популярные сервисы, как Google, LinkedIn, Facebook и т. д. Благодаря этому обновлению приложения, созданные на AppMaster, теперь предлагают более отточенный и профессиональный опыт предоставления доступа пользователям.

Новые возможности iOS

Мы также рады представить новые функции, которые значительно улучшают процесс разработки приложений для iOS:

Публикация приложений в App Store: AppMaster упрощает сложный процесс деплоя приложений и помогает разработчикам публиковать свои продукты в App Store.

AppMaster упрощает сложный процесс деплоя приложений и помогает разработчикам публиковать свои продукты в App Store. Экран запуска: Мы также добавили в сгенерированное приложение стартовый экран запуска - теперь при старте приложения пользователь увидит автоматически сгененрированный экран с названием и логотипом приложения.

Благодаря внедрению нового функционала процесс разработки приложений для iOS на платформе AppMaster стал еще проще и удобнее.

Режим STF для iOS

Еще одно значительное обновление - однопоточный режим (режим STF) для iOS, предлагающая разработчикам более рациональный способ запуска бизнес-процессов. Режим STF обеспечивает более простой подход к бизнес-процессам, выполняя их последовательно в одном потоке. Такой подход гарантирует, что каждая задача будет выполнена блокировки выполнения функций в других потоках.

Включая режим STF для бизнес-процесса, вы обеспечиваете полный контроль над выполнением большого количества операций. Режим STF - еще один пример того, как AppMaster делает разработку приложений более надежной и стабильной для iOS-разработчиков.

Следите за предстоящими обновлениями - мы постоянно совершенствуем нашу платформу, чтобы сделать ваш путь к созданию приложений еще более простым и эффективным!