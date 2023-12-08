AppMaster无代码平台最新更新 | 2023 年 11 月

AppMaster 11月更新来了！我们很高兴推出一些新功能和改进，这将使我们平台上的应用程序创建更加顺畅。

看看本月我们为您准备了什么！

三角函数块

11 月，我们推出了一项令开发人员兴奋的新功能：三角函数块。这些块现在可用于AppMaster平台内的 Web 和后端开发。此更新特别值得注意，因为三角函数已集成到直接与两种广泛使用的编程语言 Go 和 JavaScript 的本机操作相对应。

这种集成意味着当您在应用程序中使用这些块时，它们会以令人印象深刻的速度运行 - 类似于您使用传统编码方式时所期望的速度。

自动配置

这种复杂的机制允许后端应用程序自动从中央管理服务器接收所需的配置。实现此功能对于云托管应用程序特别有利，因为它简化了容器管理，降低了维护基于云的应用程序的复杂性并提高了效率。

对于那些喜欢本地方法（在专用服务器上运行应用程序）的人来说，此功能同样有价值。它增强了灵活性和控制力，还降低了跨各种环境管理配置的复杂性。

无论您是在云中操作还是维护自己的服务器，自动配置都是一项实用的更新，旨在为您的后端应用程序带来更快、更简单和更稳定的管理。

S3兼容存储

我们还通过引入对 S3 兼容存储系统（包括 AWS S3、Google Cloud Platform、Azure、Minio 等）的全面支持来增强后端应用程序的功能。此更新旨在改进文件托管，平台上的所有新应用程序默认设置为使用可靠的 S3 存储。

过渡到 S3 存储不仅仅是为了跟上最新技术 — 这是一种保护措施。在全球服务器崩溃的情况下，S3 存储的恢复能力意味着重要的应用程序数据将完好无损，这对于任何拥有数字业务的企业来说都是至关重要的考虑因素。

此次更新不仅着眼于未来，我们还确保现有应用程序从此次更新中受益。很快，我们将开始以谨慎且受控的方式将旧应用程序移至 S3 存储，以确保您的文件安全且易于访问。

灵活性仍然是一个优先事项——在自己的服务器上托管应用程序的开发人员仍然可以根据个人需求和偏好在 S3 存储和传统文件系统存储之间进行选择。

移动应用模块

安装模块的新方法。我们不再为整个项目安装模块，而是在特定应用程序中安装模块。

此外，我们还利用 Google 地图的功能，为 Android 和 iOS 添加了新的地图模块。该模块为开发人员提供了简单的工具，将地图嵌入到他们的应用程序中，为用户提供位置跟踪、路线导航和地图探索功能。此增强功能简化了需要地理功能的应用程序的开发，特别是对于旨在创建送货服务、旅行指南或基于位置的社交网络的开发人员而言。

此外，为了增强移动应用程序开发中的用户访问和安全性，我们引入了新的授权模块，其中包括 Google、LinkedIn、Facebook 等流行服务。通过此更新，基于AppMaster构建的应用程序现在可以为用户提供更加精致和专业的用户体验- 获取经验。

iOS 新功能

我们还很高兴推出可极大增强 iOS 应用程序开发流程的新功能：

轻松的应用商店发布： AppMaster 现在简化了应用程序部署的挑战性过程，并帮助开发人员在应用商店上发布他们的产品。

现在简化了应用程序部署的挑战性过程，并帮助开发人员在应用商店上发布他们的产品。 启动屏幕：我们在生成的应用程序中添加了一个启动屏幕 - 当应用程序启动时，用户将看到一个显示其名称和徽标的屏幕。

借助这些新的 iOS 功能，我们丰富了您的应用程序开发之旅，让您更简单、更有效地将您的创新想法变为现实。

适用于 iOS 的 STF 模式

另一个重大更新是 iOS 的单线程函数（STF 模式），为开发人员提供了一种更简化的方式来运行业务流程。 STF 模式为开发人员提供了一种更简单的方法，通过在单个线程中顺序执行业务流程来处理业务流程。这确保了每项任务顺利执行，而不会因同时做太多事情而变得复杂。

您可以为整个业务流程设置此功能，而不仅仅是针对单个部分。这意味着开发人员可以轻松管理复杂的功能并保持干净、有序的操作流程。 STF 模式非常适合需要特定顺序或需要精确性以防止错误的任务，它是AppMaster如何使 iOS 开发人员的应用程序开发更加可靠和简单的另一个例子。

请留意即将推出的更新 - 我们正在不断增强我们的平台以支持您的应用程序创建之旅！