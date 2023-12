AppMaster No-Code-platform Laatste updates | november 2023

De november-updates van AppMaster zijn hier! We zijn verheugd om een ​​aantal nieuwe functies en verbeteringen uit te rollen die het maken van apps op ons platform nog soepeler zullen maken.

Ontdek wat wij deze maand voor u in petto hebben!

Blokken van trigonometrische functies

In november hebben we een nieuwe functie onthuld die ontwikkelaars enthousiast zal maken: trigonometrische functieblokken. Deze blokken zijn nu beschikbaar voor web- en backend-ontwikkeling binnen het AppMaster platform. Deze update is vooral opmerkelijk omdat trigonometrische functies zijn geïntegreerd om rechtstreeks overeen te komen met de oorspronkelijke bewerkingen van twee veelgebruikte programmeertalen, Go en JavaScript.

Deze integratie betekent dat wanneer u deze blokken in uw toepassingen gebruikt, ze met een indrukwekkende snelheid werken, vergelijkbaar met wat u zou verwachten als u op een traditionele manier codeerde.

Automatische registratie

Dankzij dit geavanceerde mechanisme kunnen backend-applicaties automatisch de vereiste configuraties ontvangen van een centrale beheerserver. Het implementeren van deze functie is vooral gunstig voor in de cloud gehoste applicaties, omdat het het containerbeheer stroomlijnt, de complexiteit vermindert en de efficiëntie van het onderhouden van cloudgebaseerde applicaties verbetert.

Voor degenen die de voorkeur geven aan een on-premise aanpak (applicaties draaien op privéservers) is deze functie net zo waardevol. Het verbetert de flexibiliteit en controle en vermindert ook de complexiteit van het beheer van configuraties in verschillende omgevingen.

Of u nu in de cloud werkt of uw eigen servers onderhoudt, autoprovisioning is een praktische update die tot doel heeft uw backend-applicaties sneller, eenvoudiger en stabieler te beheren.

S3-compatibele opslag

We hebben ook de mogelijkheden van backend-applicaties verbeterd door volledige ondersteuning te introduceren voor S3-compatibele opslagsystemen, waaronder AWS S3, Google Cloud Platform, Azure, Minio en meer. Deze update heeft tot doel de bestandshosting te verbeteren, waarbij alle nieuwe applicaties op het platform standaard zijn ingesteld om de betrouwbare S3-opslag te gebruiken.

Overstappen naar S3-opslag gaat niet alleen over het bijhouden van de nieuwste technologie; het is een beschermende maatregel. In het geval van een wereldwijde servercrash betekent de veerkracht van S3-opslag dat belangrijke applicatiegegevens ongedeerd blijven, een cruciale overweging voor elk bedrijf met een digitale aanwezigheid.

De update is niet alleen toekomstgericht, we zorgen er ook voor dat bestaande applicaties profiteren van deze update. Binnenkort gaan we oudere applicaties op een zorgvuldige en gecontroleerde manier naar de S3-opslag verplaatsen om uw bestanden veilig en gemakkelijk toegankelijk te houden.

Flexibiliteit blijft ook een prioriteit: ontwikkelaars die applicaties op hun eigen servers hosten, kunnen nog steeds kiezen tussen S3-opslag en conventionele bestandssysteemopslag, passend bij individuele behoeften en voorkeuren.

Mobiele app-modules

Een nieuwe benadering voor het installeren van modules. We zijn afgestapt van het installeren van modules voor het hele project en hebben gekozen voor het installeren van een module in een specifieke toepassing.

Bovendien hebben we een nieuwe kaartenmodule voor Android en iOS toegevoegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van Google Maps. Deze module biedt ontwikkelaars eenvoudige tools om kaarten in hun apps in te sluiten, waardoor gebruikers functies voor locatietracking, routenavigatie en kaartverkenning krijgen. Deze verbetering vereenvoudigt het ontwikkelen van apps die geografische functionaliteiten vereisen, vooral voor ontwikkelaars die bezorgdiensten, reisgidsen of locatiegebaseerde sociale netwerken willen creëren.

Om de gebruikerstoegang en de veiligheid bij de ontwikkeling van mobiele apps te verbeteren, hebben we bovendien nieuwe autorisatiemodules geïntroduceerd die populaire diensten zoals Google, LinkedIn, Facebook, enz. omvatten. Met deze update bieden apps die op AppMaster zijn gebouwd nu een meer gepolijste en professionele gebruiker -toegang tot ervaring.

Nieuwe iOS-functies

We zijn ook verheugd om de nieuwe functies te presenteren die het ontwikkelingsproces voor iOS-apps aanzienlijk verbeteren:

Moeiteloos publiceren in de App Store: AppMaster vereenvoudigt nu het uitdagende proces van app-implementatie en helpt ontwikkelaars hun producten in de App Store te publiceren.

vereenvoudigt nu het uitdagende proces van app-implementatie en helpt ontwikkelaars hun producten in de App Store te publiceren. Startscherm: We hebben een startscherm toegevoegd aan de gegenereerde applicatie. Wanneer de app start, ziet de gebruiker een scherm met de naam en het logo.

Met deze nieuwe iOS-functies verrijken we uw app-ontwikkelingstraject, waardoor het eenvoudiger en effectiever wordt om uw innovatieve ideeën tot leven te brengen.

STF-modus voor iOS

Een andere belangrijke update is Single Threaded Function (STF-modus) voor iOS, waarmee ontwikkelaars een meer gestroomlijnde manier krijgen om bedrijfsprocessen uit te voeren. De STF-modus biedt ontwikkelaars een eenvoudigere aanpak om bedrijfsprocessen af ​​te handelen door ze opeenvolgend in één thread uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat elke taak soepel wordt uitgevoerd zonder complicaties doordat u te veel dingen tegelijk doet.

U kunt deze functie instellen voor het gehele bedrijfsproces, niet alleen voor afzonderlijke onderdelen. Dit betekent dat ontwikkelaars complexe functies eenvoudig kunnen beheren en een schone, ordelijke stroom van activiteiten kunnen handhaven. Ideaal voor taken die een specifieke volgorde vereisen of die precisie vereisen om fouten te voorkomen. De STF-modus is een ander voorbeeld van hoe AppMaster de ontwikkeling van apps betrouwbaarder en eenvoudiger maakt voor iOS-ontwikkelaars.

Houd komende updates in de gaten. We verbeteren ons platform voortdurend om uw app-creatietraject te ondersteunen!