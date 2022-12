Zautomatyzowane powiadomienia to świetny sposób na śledzenie aktywności online i otrzymywanie aktualizacji dotyczących różnych wydarzeń. Możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia o wszystkim, od nowych wiadomości e-mail i aktualizacji mediów społecznościowych po nadchodzące spotkania i alerty pogodowe.

Ten artykuł odpowiada na dwa pytania: jakie korzyści mogą przynieść Ci zautomatyzowane powiadomienia i jak je dostosować?

Najważniejsze korzyści z automatycznych powiadomień

Zautomatyzowane powiadomienia są na każdym urządzeniu, które nosimy przy sobie. Każda aplikacja, której używamy i nie używamy, ciągle przypomina nam o jakiejkolwiek aktywności po swojej stronie. O ile część powiadomień jest szczerze mówiąc mało przydatna, generalnie promując samą aplikację i skłaniając nas do zakupu nowych produktów, o tyle inne mogą naprawdę pozytywnie wpłynąć na Twój workflow i styl życia.

Dlaczego ich potrzebujesz? Zautomatyzowanych powiadomień możesz używać właściwie do wszystkiego - od bycia na bieżąco z nowymi wiadomościami e-mail i aktualizacjami w mediach społecznościowych po otrzymywanie aktualizacji o nadchodzących spotkaniach i prognozach pogody. Możesz nawet użyć ich do śledzenia udostępnionych dokumentów lub upewnić się, że Twoi znajomi wiedzą, kiedy jesteś dostępny.

Dzięki automatycznym powiadomieniom nigdy nie musisz się martwić, że przegapisz jakąś aktualizację lub alert. Ustawiając różne rodzaje powiadomień, możesz mieć pewność, że będziesz otrzymywać aktualizacje, gdziekolwiek jesteś. Powiadomienia zapewniają, że zawsze będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i zmianami w harmonogramie.

Istnieje wiele korzyści z korzystania z automatycznych powiadomień.

Zalety zautomatyzowanych powiadomień, jeśli jesteś użytkownikiem

Oszczędność czasu. Zamiast sprawdzać wszystkie aplikacje pod kątem wszelkich nowych aktualizacji i działań, możesz przejrzeć centrum powiadomień swojego urządzenia i określić, czy wydarzyło się coś istotnego. To znacznie oszczędza czas i wysiłek, zwłaszcza podczas pracowitego dnia roboczego.

Co jest ważne w tym przypadku? Przy wszystkich różnych rodzajach alertów, aktualizacji i informacji dostępnych dzisiaj, czasami może być trudno śledzić je wszystkie. Aby skonfigurować centrum powiadomień, musisz przejść przez każdą aplikację i usługę i nadać priorytet alertom, włączając tylko te ważne. Więcej sugestii, jak dostosować powiadomienia znaleźć w dalszej części postu.

Pozostań zorganizowany. Zautomatyzowane powiadomienia mogą pomóc Ci pozostać zorganizowanym i na szczycie swojego harmonogramu. Skonfiguruj alerty dla nowych e-maili z pracy, nadchodzących spotkań, ważnych aktualizacji.

Spóźnianie się i zapominanie o ważnych spotkaniach i połączeniach nie jest tym, o co musisz się martwić z automatycznymi powiadomieniami w kalendarzu. Ustawiając automatyczne powiadomienia dla kalendarza, będziesz przypominany o nadchodzących wydarzeniach gdziekolwiek jesteś i jest gwarancja, że nie przegapisz żadnego spotkania.

Dzięki włączonym alertom zorganizujesz przepływ pracy w najlepszy sposób, zawsze otrzymując niezbędne przypomnienia o tym, co trzeba zrealizować.

Bądź na bieżąco w różnych sytuacjach. Różne rodzaje powiadomień mogą zrobić dużą różnicę w pozostawaniu na bieżąco z informacjami, których potrzebujesz. Na przykład alerty pogodowe są świetne do śledzenia temperatury i innych warunków, gdziekolwiek jesteś. Otrzymywanie automatycznych powiadomień o ulubionej drużynie sportowej to kolejny świetny sposób na pozostanie na bieżąco bez konieczności ciągłego ręcznego sprawdzania strony internetowej lub kont w mediach społecznościowych.

Zautomatyzowane powiadomienia mogą zapewnić Ci bezpieczeństwo i informacje w sytuacjach awaryjnych. Możesz skonfigurować alerty dotyczące poważnych zdarzeń pogodowych w Twojej okolicy, takich jak huragany, tornada czy powodzie. W ten sposób będziesz wiedzieć, kiedy podjąć działania i być przygotowanym.

Pozostań w kontakcie. Alerty mogą pomóc Ci w utrzymaniu kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Możesz skonfigurować powiadomienia o nowych postach na portalach społecznościowych lub o tym, że Twoi przyjaciele i członkowie rodziny publikują nowe aktualizacje. Dzięki powiadomieniom w odpowiednim czasie, nigdy nie przegapisz żadnych wydarzeń i wiadomości.

Zalety automatycznych powiadomień, jeśli jesteś twórcą aplikacji

Jeśli jesteś twórcą aplikacji, posiadanie systemu powiadomień dla użytkowników jest niezwykle istotne. Jak dokładnie może on pomóc w Twoim biznesie?

Zwiększaj retencję użytkowników i stymuluj zaangażowanie. Powiadomienia dają Ci moc zmiany sposobu interakcji z użytkownikami. Wykorzystaj tę elastyczność, aby wysyłać terminowe i istotne powiadomienia. Utrzymuj ich zaangażowanie i zaangażowanie, powiadamiając ich o bieżących wydarzeniach, takich jak oferty specjalne.

Poza tym, powiadomienia mogą pomóc w zatrzymaniu użytkowników. Wielu posiadaczy urządzeń nie otwiera pobranych aplikacji po ich instalacji. Spersonalizowane alerty są skutecznym sposobem na zainteresowanie ich i przekształcenie nieaktywnych użytkowników w aktywnych.

Powiadamiaj o aktualizacjach i nowościach. Za każdym razem, gdy w Twojej aplikacji zdarzy się krytyczna aktualizacja lub modyfikacja, daj znać o tym użytkownikom. Poprawia to ogólne wrażenie z interakcji z Twoją aplikacją. Powiadomienia mogą zaoszczędzić czas i uprościć korzystanie z aplikacji, na przykład jeśli link w powiadomieniu odsyła użytkownika do dokładnej części zapewniając mu możliwość podjęcia akcji od razu bez zbędnych kliknięć.

Zwiększenie współczynnika konwersji. Terminowo wysyłane alerty znacznie zwiększają współczynniki konwersji. Dobrym przykładem jest branża eCommerce. Aplikacje eCommerce często borykają się z problemem porzuconych koszyków. Zawsze możesz powiadomić klienta o tym, że przedmiot pozostawiony w koszyku nigdy nie przeszedł do kasy, aby tego uniknąć. Upewnij się również, że powiadamiasz użytkowników o nadchodzących wyprzedażach i zniżkach, aby mieli szansę na świetną ofertę w Twoim sklepie.

Ogólnie rzecz biorąc, zautomatyzowane powiadomienia są świetnym narzędziem, ponieważ pozwalają Ci przejąć kontrolę nad swoim harmonogramem i być bardziej wydajnym i produktywnym ze swoim czasem.

Jak dostosować powiadomienia?

Otrzymywanie zbyt wielu powiadomień może być frustrujące i przytłaczające. Pomimo swoich zalet, automatyczne powiadomienia mogą być pomocne tylko wtedy, gdy są ustawione pionowo. Przyjrzyjmy się, jak możesz dostosować swoje codzienne powiadomienia. Oto kilka wskazówek:

Upewnij się, że otrzymujesz właściwe powiadomienia.

Nie wszystkie wiadomości są tworzone równe, więc upewnij się, że otrzymujesz tylko te powiadomienia, które są dla Ciebie ważne. Na przykład, może to być tylko związane z pracą i osobiste konta unmuted, wyciszenie kont rozrywkowych z niepotrzebnymi informacjami na platformach mediów społecznościowych.

Zwróć uwagę na swoje ustawienia

Każde powiadomienie będzie miało swój własny zestaw ustawień, więc pamiętaj, aby odpowiednio je dostosować.

Zorganizuj swój panel powiadomień

Korzystanie z automatycznych powiadomień to doskonały sposób na śledzenie wszystkich interesujących Cię wydarzeń. Subskrybując różne rodzaje powiadomień, możesz posortować je w swoim panelu powiadomień w sposób, który ma dla Ciebie sens. Ułatwia to porządkowanie powiadomień, dzięki czemu musisz patrzeć tylko na te najważniejsze.

Oszczędnie korzystaj z opcji dźwięku lub wibracji

Powiadomienia z dźwiękiem lub wibracją mogą być pomocne przy przypomnieniach, ale jeśli stale masz telefon brzęczący lub emitujący dźwięk, może to doprowadzić inne osoby wokół ciebie do szaleństwa.

Dostosuj powiadomienia dla aplikacji, które Cię denerwują

Są one świetne, ale czasami mogą być zbyt duże. Jeśli jest aplikacja, której nigdy nie używasz lub taka, która stale cię denerwuje, dostosuj ustawienia tak, aby przestała cię powiadamiać. Innymi słowy, wyłącz powiadomienia o rzeczach, których nie potrzebujesz. Jeśli nie potrzebujesz wiadomości o czymś, wyłącz ją. Pomoże to utrzymać panel powiadomień w czystości i organizacji.

Częstotliwość powiadomień

Podczas konfigurowania automatycznych powiadomień, jedną z rzeczy do rozważenia jest to, jak często chcesz je otrzymywać. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy coś się dzieje, czy tylko raz na dzień lub tydzień? Ważne jest, aby znaleźć częstotliwość, która będzie dla Ciebie odpowiednia i nie będzie zbyt przytłaczająca lub przeszkadzająca.

Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne i co musisz mieć na uwadze. Na przykład, jeśli oczekujesz ważnej wiadomości e-mail, możesz skonfigurować powiadomienie, które będzie Cię informować, gdy tylko wiadomość zostanie wysłana. Z drugiej strony, jeśli chcesz sprawdzać pocztę tylko raz dziennie, możesz ustawić powiadomienie na koniec dnia.

To samo dotyczy mediów społecznościowych. Jeśli chcesz być powiadamiany za każdym razem, gdy ktoś lubi lub komentuje twój post, to ustaw powiadomienia na to. Jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje tylko raz dziennie, ustaw automatyczne powiadomienie na koniec każdego dnia.

Zautomatyzowane powiadomienia mogą być świetnym sposobem na śledzenie swojej aktywności online i otrzymywanie aktualizacji i alertów dotyczących różnych wydarzeń. Możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia o prawie wszystkim - od nowych wiadomości e-mail i aktualizacji w mediach społecznościowych po nadchodzące spotkania i alerty pogodowe. Dowiedz się więcej na temat automatycznych powiadomień i korzyści, jakie mogą Ci przynieść.