Geautomatiseerde meldingen zijn een geweldige manier om uw online activiteiten bij te houden en updates voor verschillende gebeurtenissen te ontvangen. U kunt automatische meldingen instellen voor alles van nieuwe e-mails en updates van sociale media tot aanstaande afspraken en weerberichten.

Dit artikel beantwoordt twee vragen: hoe kunt u profiteren van automatische meldingen en hoe kunt u ze aanpassen?

Belangrijkste voordelen van geautomatiseerde meldingen

Geautomatiseerde meldingen staan op elk apparaat dat we bij ons dragen. Elke app die we wel en niet gebruiken blijft ons herinneren aan elke activiteit aan zijn kant. Hoewel sommige meldingen eerlijk gezegd niet nuttig zijn, over het algemeen de app zelf promoten en ons nieuwe producten laten kopen, kunnen andere echt een positieve invloed hebben op je workflow en levensstijl.

Waarom heb je ze nodig? Je kunt automatische meldingen voor zowat alles gebruiken - van het op de hoogte blijven van nieuwe e-mails en sociale media-updates tot het ontvangen van updates over komende afspraken en weersvoorspellingen. Je kunt ze zelfs gebruiken om gedeelde documenten bij te houden of ervoor te zorgen dat je vrienden weten wanneer je beschikbaar bent.

Met automatische meldingen hoef je je nooit zorgen te maken dat je ook maar één update of melding mist. Door verschillende soorten meldingen in te stellen, weet je zeker dat je updates ontvangt, waar je ook bent. Meldingen zorgen ervoor dat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws en wijzigingen in uw planning.

Het gebruik van automatische meldingen heeft veel voordelen.

Voordelen van geautomatiseerde meldingen als gebruiker

Tijdsbesparing. In plaats van alle apps te controleren op nieuwe updates en activiteiten, kunt u het notificatiecentrum van uw apparaat doorlopen en bepalen of er iets belangrijks is gebeurd. Dat scheelt aanzienlijk in tijd en moeite, vooral tijdens de drukke werkdag.

Wat is hier belangrijk? Met alle verschillende soorten meldingen, updates en informatie die tegenwoordig beschikbaar zijn, kan het soms moeilijk zijn om ze allemaal bij te houden. Om het meldingscentrum in te stellen, moet je elke app en dienst doorlopen en de meldingen prioriteren, waarbij je alleen de belangrijke meldingen inschakelt. Meer suggesties voor het aanpassen van meldingen vind je later in de post.

Blijf georganiseerd. Geautomatiseerde meldingen kunnen je helpen om georganiseerd en op de top van je schema te blijven. Stel waarschuwingen in voor nieuwe werkmails, komende afspraken, belangrijke updates.

Te laat komen en het vergeten van belangrijke vergaderingen en gesprekken is niet waar u zich zorgen over hoeft te maken met geautomatiseerde meldingen in uw agenda. Door automatische meldingen voor uw agenda in te stellen, wordt u herinnerd aan komende gebeurtenissen, waar u ook bent, en mist u gegarandeerd geen enkele afspraak.

Met ingeschakelde meldingen organiseert u de workflow op de beste manier en krijgt u altijd de nodige herinneringen over wat er moet gebeuren.

Blijf op de hoogte in verschillende situaties. Verschillende soorten meldingen kunnen een groot verschil maken om op de hoogte te blijven van de informatie die u nodig hebt. Weerberichten zijn bijvoorbeeld geweldig om de temperatuur en andere omstandigheden in de gaten te houden, waar je ook bent. Geautomatiseerde meldingen over uw favoriete sportteam is een andere geweldige manier om op de hoogte te blijven zonder steeds handmatig een website of sociale media-accounts te hoeven controleren.

Geautomatiseerde meldingen kunnen u veilig en geïnformeerd houden tijdens noodsituaties. U kunt waarschuwingen instellen voor noodweer in uw omgeving, zoals orkanen, tornado's of overstromingen. Zo weet u wanneer u in actie moet komen en bent u voorbereid.

Blijf in contact. Waarschuwingen kunnen u helpen in contact te blijven met vrienden en familie. U kunt waarschuwingen instellen voor nieuwe berichten op sociale medianetwerken of voor wanneer uw vrienden en familieleden nieuwe updates plaatsen. Met tijdige meldingen mist u nooit gebeurtenissen en nieuws.

Voordelen van geautomatiseerde meldingen als u een app-maker bent

Als je een app-maker bent, is het van vitaal belang om een gebruikersmeldingssysteem te hebben. Hoe kan het precies helpen in uw bedrijf?

Gebruikersbehoud verhogen en betrokkenheid stimuleren. Meldingen geven je de macht om te veranderen hoe je met de gebruikers omgaat. Gebruik deze flexibiliteit om tijdige en relevante meldingen te sturen. Houd ze betrokken door ze te informeren over actuele gebeurtenissen zoals speciale aanbiedingen.

Daarnaast kunnen meldingen helpen om gebruikers te behouden. Veel toestelhouders openen de gedownloade apps niet na installatie. Gepersonaliseerde meldingen zijn een effectieve manier om hen te interesseren en inactieve gebruikers actief te maken.

Waarschuwen over updates en nieuws. Telkens wanneer er een kritieke update of wijziging in uw app plaatsvindt, laat u de gebruikers hiervan op de hoogte brengen. Het verbetert de algemene indruk van de interactie met uw applicatie. Meldingen kunnen tijd besparen en het gebruik van de app vereenvoudigen, bijvoorbeeld als de link in de melding de gebruiker naar het exacte onderdeel stuurt, zodat hij meteen actie kan ondernemen zonder onnodig klikken.

Conversie verhogen. Tijdig verzonden waarschuwingen verhogen de conversie aanzienlijk. Een goed voorbeeld is de eCommerce industrie. eCommerce toepassingen hebben vaak te maken met verlaten winkelwagens. U kunt een klant altijd waarschuwen dat een artikel in de winkelwagen is achtergebleven en nooit is afgerekend om dit te voorkomen. Zorg er ook voor dat u gebruikers op de hoogte brengt van aankomende verkopen en kortingen, zodat ze een kans hebben om een geweldige deal te krijgen in uw winkel.

Kortom, geautomatiseerde meldingen zijn een geweldig hulpmiddel omdat ze u in staat stellen uw planning onder controle te houden en efficiënter en productiever met uw tijd om te gaan.

Hoe pas je meldingen aan?

Te veel meldingen ontvangen kan frustrerend en overweldigend zijn. Ondanks hun voordelen kunnen geautomatiseerde meldingen alleen nuttig zijn als ze goed zijn ingesteld. Laten we eens kijken hoe je je dagelijkse meldingen kunt aanpassen. Hier zijn een paar tips:

Zorg ervoor dat je de juiste meldingen krijgt

Niet alle meldingen zijn gelijk, dus zorg ervoor dat je alleen de meldingen krijgt die voor jou belangrijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn: alleen werkgerelateerde en persoonlijke accounts dempen, onderhoudende accounts met onnodige informatie op sociale mediaplatforms dempen.

Let op uw instellingen

Elke melding heeft zijn eigen set instellingen, dus zorg ervoor dat je ze dienovereenkomstig aanpast.

Organiseer uw meldingenpaneel

Het gebruik van automatische meldingen is een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van alle gebeurtenissen die u interesseren. Door u te abonneren op verschillende soorten meldingen, kunt u ze in uw meldingenpaneel sorteren op een manier die voor u zinvol is. Dit maakt het gemakkelijker om de meldingen te ordenen, zodat je alleen naar de belangrijkste hoeft te kijken.

Gebruik geluids- of trilopties spaarzaam

Meldingen met geluid of trilling kunnen nuttig zijn voor herinneringen, maar als je telefoon constant zoemt of geluid maakt, kunnen andere mensen in je omgeving er gek van worden.

Pas meldingen aan voor apps die je irriteren

Ze zijn geweldig, maar soms kunnen ze te veel zijn. Als er een app is die je nooit gebruikt of die je constant irriteert, pas dan de instellingen aan zodat je geen meldingen meer krijgt. Met andere woorden, schakel meldingen uit voor dingen die je niet nodig hebt. Als je een melding voor iets niet nodig hebt, schakel hem dan uit. Zo blijft je meldingenpaneel schoon en overzichtelijk.

Frequentie van meldingen

Wanneer je automatische meldingen instelt, moet je er rekening mee houden hoe vaak je ze wilt ontvangen. Wil je elke keer dat er iets gebeurt een melding ontvangen, of slechts één keer per dag of week? Het is belangrijk om een frequentie te vinden die voor jou werkt en niet te overweldigend of storend is.

Denk na over wat belangrijk voor je is en waar je bovenop moet blijven. Als u bijvoorbeeld een belangrijke e-mail verwacht, wilt u misschien een melding instellen om u te waarschuwen zodra de e-mail is verzonden. Aan de andere kant, als u uw e-mail slechts eenmaal per dag wilt controleren, kunt u een melding instellen voor het einde van de dag.

Hetzelfde geldt voor sociale media. Als u een melding wilt ontvangen telkens wanneer iemand uw bericht leuk vindt of er commentaar op geeft, dan stelt u daar meldingen voor in. Als u slechts eenmaal per dag updates wilt ontvangen, stel dan een automatische melding in voor het einde van elke dag.

Geautomatiseerde meldingen kunnen een geweldige manier zijn om je online activiteiten bij te houden en updates en waarschuwingen voor verschillende gebeurtenissen te ontvangen. U kunt automatische meldingen instellen voor vrijwel alles, van nieuwe e-mails en updates van sociale media tot aanstaande afspraken en weerberichten. Lees meer over automatische meldingen en hoe u er uw voordeel mee kunt doen.