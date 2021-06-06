Автоматические уведомления — отличный способ отслеживать вашу активность онлайн в любых приложениях и сервисах и получать необходимые обновления и оповещения о событиях. Вы можете настроить автоматические уведомления практически для всего — от новых электронных писем и обновлений в социальных сетях до запланированных встреч и сводках о погоде.

В этой статье мы разберем, чем могут быть полезны автоуведомления и как их настроить, чтобы использовать наиболее эффективным образом.

Преимущества автоматических уведомлений

Автоматические оповещения есть на каждом устройстве, с которым мы взаимодействуем. Любые приложения, вне зависимости от того используем ли мы их, продолжают нам напоминать о каждой активности.

В то время как некоторые из уведомлений не несут пользы, обычно просто сообщая о рекламных акциях и заставляя нас покупать новые продукты, другие могут действительно положительно повлиять на рабочий процесс и образ жизни.

Зачем они вам нужны? Вы можете использовать оповещения практически для всего.

Благодаря им вы можете не беспокоиться, что что-то пропустите. Настроив различные типы уведомлений, вы будете получать необходимую информацию в любом месте, в любое время, а значит, всегда будете в курсе последних новостей и изменений в вашем расписании.

Использование автоматических уведомлений имеет много преимуществ.

Если вы являетесь пользователем

Экономия времени. Вместо того, чтобы проверять все приложения на наличие новых обновлений, вы можете просто пройти через центр уведомлений вашего устройства и узнать, произошло ли что-то важное. Это значительно экономит время и усилия, особенно в течение загруженного рабочего дня.

Что важно помнить? С доступностью и количеством поступающих оповещений и информации, может быть трудно отслеживать все. Упростить и выбрать важные данные, можно путем настройки уведомлений и расстановки их приоритетов. Более подробно о том, как лучше их настроить, читайте дальше в посте.

Будьте организованы. Автоматические уведомления помогут вам оставаться организованным и не отставать от графика.

Опаздывать и забывать о важных встречах и звонках — это не то, о чем вам нужно беспокоиться благодаря напоминаниям в календаре. А с оповещениями на электронной почте вы всегда вовремя ответите партнерам и не упустите ничего важного.

Так вы наилучшим образом организуете рабочий процесс, всегда получая необходимые напоминания о том, что нужно сделать.

Будьте в курсе событий. Уведомления прежде всего направлены на то, чтобы информировать вас о необходимых вещах.

Это могут быть как новостные сводки из интересных для вас сфер, например, напоминание о том, что любимая команда проводит игру, так и сообщения о чрезвычайных ситуациях, происходящих в городе/стране. При этом вам не нужно вручную проверять такие данные, заходя на десятки разных ресурсов.

Оставайтесь на связи. Оповещения помогут вам оставаться на связи с друзьями и семьей. Вы можете настроить оповещения о новых сообщениях в социальных сетях или о том, когда ваши друзья и члены семьи публикуют новые обновления.

Преимущества автоматических уведомлений, если вы создатель приложения

Если вы создатель приложения, крайне важно иметь систему уведомлений для пользователей. Как именно это может помочь вашему бизнесу?

Удерживайте внимание пользователей и стимулируйте вовлеченность. Уведомления дают возможность больше взаимодействовать с пользователями. Используйте эту гибкость для отправки своевременных и актуальных сообщений. Поднимайте вовлеченность, уведомляя их о текущих событиях, таких как специальные предложения и акции.

Кроме того, уведомления могут помочь удержать пользователей. Огромное количество владельцев устройств не открывают загруженные приложения после установки. Персонализированные оповещения — эффективный способ заинтересовать их и превратить неактивных пользователей в активных.

Уведомляйте об обновлениях и новостях. Каждый раз, когда в вашем приложении происходит важное обновление или модификация, сообщите об этом пользователям. Коммуникация улучшает общее впечатление от взаимодействия с продуктом. Уведомления могут сэкономить время и упростить использование приложения, например, если ссылка в оповещении отправляет пользователя именно в ту часть, предоставляя ему возможность действовать сразу без лишних кликов.

Повысить коэффициент конверсии. Своевременно отправленные оповещения значительно повышают конверсию. Хорошим примером является индустрия электронной коммерции. Приложения электронной коммерции часто сталкиваются с проблемой неоформленных покупок, когда в корзине остаются вещи. Чтобы избежать этого, вы всегда можете уведомить покупателя о том, что товар, оставленный в корзине, ожидает завершения оформления.

Также не забывайте рассказывать пользователям о предстоящих распродажах и скидках, чтобы у них была возможность воспользоваться выгодными предложениями в вашем магазине.

Как настроить уведомления эффективным образом

Слишком большое количество уведомлений может отвлекать и перенасыщать пользователя лишней информацией. Несмотря на свои преимущества, автоматические уведомления могут быть полезны только при правильной настройке. Давайте посмотрим, как вы можете организовать получение ежедневных уведомлений. Вот несколько советов.

Убедитесь, что вы получаете только нужные уведомления — те, которые важны для вас. Например, на платформах социальных сетей это могут быть оповещения только от рабочих и личных аккаунтов, при этом лучше отключить оповещения от развлекательных пабликов с ненужными сводками.

Обратите внимание на настройки отдельных уведомлений. Каждое сообщение имеет свой базовый набор настроек (звук, вид баннеров, отображение информации), поэтому обязательно настройте их соответствующим образом. Выберите разное звуковое оповещение для рабочих и личных чатов, поставьте на беззвучный режим менее важные уведомления.

Настройте панель оповещений. Сортировка уведомлений в центре оповещений поможет сделать навигацию более удобной. Возможности современных девайсов позволяют отключать отображение уведомлений в центре оповещений. Рекомендуем воспользоваться этой функцией, ведь так вам будет удобнее просматривать только самые важные сообщения.

Будьте внимательны с использованием звука и вибрации. Если ваш телефон постоянно гудит или издает звук, это может неприятно воздействовать на вас и на окружающих. Если вы активно используете устройства, отключите звук вовсе, чтобы лишний шум не отвлекал вас от важных процессов.

Соберите все уведомления в одном месте. Определенные ресурсы отправляют сообщения на вашу почту, в мессенджерах или через смс. Например, подписки на журналы или образовательные ресурсы, обновления, которые вам важно не пропускать. В таком случае лучше собрать все оповещения в одном месте и привязать только к одному способу коммуникации, например, к телефону или почте.

Частота уведомлений. И еще одна важная вещь, которую следует учитывать при настройке автоматических уведомлений, — это то, как часто вы хотите их получать. Хотите ли вы видеть оповещения при каждой активности, или может получать их раз в день или неделю? Выберите ту систему, которая будет действенной для вас. Отличный пример – уведомления о редактировании общего рабочего документа. Вместо того, чтобы получать пины после каждого комментария и правки, вы можете включить уведомление на то, что изменения в целом были сделаны в файле.

Безусловно, автоматические уведомления могут стать полезным ресурсом в работе и выстраивании рабочего графика. Это прекрасный инструмент для того, чтобы оставаться организованным и в курсе всех важных событий. Экспериментируйте с их настройками, чтобы вывести собственную рабочую формулу. Тогда уведомления перестанут вас раздражать и положительно повлияют на вашу продуктивность и собранность.