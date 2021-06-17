自动通知是跟踪您的在线活动并接收各种活动更新的好方法。您可以为任何内容设置自动通知，从新电子邮件和社交媒体更新到即将到来的约会和天气警报。

本文回答了两个问题：自动通知如何使您受益并对其进行调整？

自动通知的主要优势

我们携带的每台设备上都有自动通知。我们使用和不使用的每个应用程序都会不断提醒我们有关它的任何活动。虽然有些提醒确实没有用，通常是在宣传应用程序本身并让我们购买新产品，但其他提醒确实可以对您的工作流程和生活方式产生积极影响。

你为什么需要它们？您几乎可以将自动通知用于任何事情——从保持在新电子邮件和社交媒体更新的循环中，到接收有关即将到来的约会和天气预报的更新。您甚至可以使用它们来跟踪共享文档或确保您的朋友知道您何时有空。

您永远不必担心错过单个更新或带有自动通知的警报。通过设置不同类型的通知，您可以确保无论身在何处都会收到更新。通知可确保您始终了解最新消息和日程安排的变化。

使用自动通知有很多好处。

如果您是用户，自动通知的优势

节约时间。您可以通过设备的通知中心并定义是否发生了任何重大事件，而不是检查所有应用程序是否有任何新的更新和活动。这大大节省了时间和精力，尤其是在忙碌的措辞日。

这里重要的是什么？由于当今可用的所有不同类型的警报、更新和信息，有时很难跟踪所有这些。要设置通知中心，您需要浏览每个应用程序和服务并确定警报的优先级，只启用重要的警报。关于如何调整通知的更多建议在帖子后面找到。

保持井井有条。自动通知可以帮助您保持井井有条并掌握您的日程安排。为新工作电子邮件、即将到来的约会、重要更新设置警报。

通过日历中的自动通知，您不必担心迟到并忘记重要的会议和电话。通过为您的日历设置自动通知，无论您身在何处，都会提醒您即将发生的事件，并保证您不会错过任何约会。

启用警报后，您将以最佳方式组织工作流程，始终获得有关需要完成的任务的必要提醒。

在不同的情况下随时了解情况。不同类型的通知可以在掌握所需信息方面产生重大影响。例如，天气警报非常适合跟踪温度和其他条件，无论您身在何处。获取有关您最喜欢的运动队的自动通知是另一种保持消息灵通的好方法，而无需一直手动检查网站或社交媒体帐户。

自动通知可以让您在紧急情况下保持安全和知情。您可以为您所在地区的恶劣天气事件设置警报，例如飓风、龙卷风或山洪暴发。这样，您就会知道何时采取行动并做好准备。

保持联系。警报可以帮助您与朋友和家人保持联系。您可以为社交媒体网络上的新帖子或您的朋友和家人发布新更新时设置警报。通过及时通知，您将永远不会错过任何事件和新闻。

如果您是应用程序创建者，自动通知的优势

如果您是应用程序创建者，那么拥有用户通知系统至关重要。它究竟对您的业务有何帮助？

提高用户保留率并激发参与度。通知使您能够更改与用户交互的方式。使用这种灵活性来发送及时和相关的警报。通过通知他们有关特别优惠等时事的信息来保持他们的参与和参与。

除此之外，通知可以帮助留住用户。许多设备持有者在安装后不会打开下载的应用程序。个性化警报是让他们感兴趣并将不活跃用户变为活跃用户的有效方式。

通知更新和新闻。每当您的应用程序发生重要更新或修改时，请让用户知道。它改善了与您的应用程序交互的整体印象。通知可以节省时间并简化应用程序的使用，例如，如果警报中的链接将用户发送到确切的部分，使他能够立即采取行动而无需不必要的点击。

提高转化率。及时发送警报可显着提高转化率。一个很好的例子是电子商务行业。电子商务应用程序经常面临废弃购物车的问题。您可以随时通知客户购物车中留下的物品从未通过结账，以避免这种情况。此外，请确保通知用户即将到来的销售和折扣，以便他们有机会在您的商店中获得大量优惠。

总体而言，自动通知是一个很好的工具，因为它们可以让您控制您的日程安排，并提高您的时间效率和生产力。

如何调整通知？

收到太多警报可能会令人沮丧和不知所措。尽管有它们的好处，但自动通知只有在直立设置时才有帮助。让我们看看如何调整每日通知。这里有一些提示：

确保您收到正确的通知

并非所有消息都是平等的，因此请确保您只收到对您很重要的通知。例如，这可能只是与工作相关的个人帐户和未静音的个人帐户，以及在社交媒体平台上包含不必要信息的娱乐帐户。

注意你的设置

每个通知都有自己的一组设置，因此请务必相应地调整它们。

整理通知面板

使用自动通知是跟踪您感兴趣的所有事件的绝佳方式。通过订阅不同类型的警报，您可以在通知面板中以对您有意义的方式对它们进行排序。这样可以更轻松地组织通知，因此您只需查看最重要的通知。

谨慎使用声音或振动选项

带有声音或振动的通知可能有助于提醒，但如果您的手机经常嗡嗡声或发出声音，它可能会让您周围的其他人发疯。

调整让您烦恼的应用程序的通知

它们很棒，但有时它们可能太多了。如果您从未使用过某个应用程序或某个应用程序经常困扰您，请调整设置，使其停止通知您。换句话说，关闭不需要的通知。如果您不需要某事的消息，请将其关闭。这将有助于保持通知面板整洁有序。

通知频率

设置自动通知时，要考虑的一件事是您希望接收它们的频率。您希望每次发生某事时都收到通知，还是每天或每周只收到一次？找到一个适合您的频率并且不会太压倒或破坏性是很重要的。

想想什么对你来说很重要，你需要掌握什么。例如，如果您期待收到一封重要的电子邮件，您可能希望设置一个通知，以便在电子邮件发送后立即提醒您。另一方面，如果您只想每天查看一次电子邮件，则可以设置一天结束的通知。

社交媒体也是如此。如果您想在有人喜欢或评论您的帖子时收到通知，请为此设置通知。如果您只想每天接收一次更新，请在每天结束时设置自动通知。

自动通知可能是跟踪您的在线活动并接收各种事件的更新和警报的好方法。您可以为几乎任何事情设置自动通知 - 从新电子邮件和社交媒体更新到即将到来的约会和天气警报。详细了解自动通知以及它们如何使您受益。