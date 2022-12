Handlowcy giełdowi są teraz zainteresowani aplikacjami i stronami internetowymi, które umożliwiają im handel za pomocą kilku stuknięć lub kliknięć na ich telefonach komórkowych i innych urządzeniach. Tworzenie aplikacji e-trade zapewni rynek z rozwiązaniem i łatwością dla handlu. Jest to doskonała okazja do opracowania aplikacji handlowej, ponieważ rynek i użytkownicy nie widzieli kompletnej aplikacji handlowej. Powinieneś zrobić aplikację e-trade, jeśli masz świetne pomysły związane z rozwojem aplikacji giełdowej. Myśląc o budowaniu aplikacji e-trade, a następnie postępuj zgodnie z artykułem, a będziesz miał całą podstawową wiedzę, którą musisz wiedzieć o budowaniu giełdowej aplikacji handlowej.

Potrzebujesz aplikacji handlowej?

Ludzie są zainteresowani zapewnieniem użytkownikom solidnych rozwiązań handlowych na rynku. Zanim zbudujesz aplikację inwestycyjną do handlu, powinieneś zrozumieć, dlaczego istnieje potrzeba aplikacji w handlu. Aplikacja jest zaprojektowana tak, że pomaga użytkownikowi osiągnąć swoje zadanie przy minimalnym wysiłku. Spróbuj zaprojektować program handlowy w taki sposób, że pomaga użytkownikom w przestrzeganiu ich własnej strategii przy jednoczesnym wydawaniu minimalnej ilości pieniędzy.

Handlowcy rynkowi są dwóch typów. Jeden, który chciał zrobić długoterminową inwestycję i inni zainteresowani krótkoterminową inwestycją. Upewnij się, że deweloperzy aplikacji projektują sieć handlową utrzymując oba typy użytkowników w swoich umysłach.

Rodzaje platform handlowych

Z czasem rynek rozwija się i dostosowuje do różnych zmian. Z tego powodu teraz, istnieją dwa różne rodzaje platform handlowych. Poniżej znajdują się typy sieci handlowych lub platform, z których ludzie korzystają:

Zorientowane na tradycję

Zorientowane na kryptowaluty

Zorientowana na tradycję

Obejmuje on stary, tradycyjny sposób handlu, taki jak waluty, metale szlachetne, ETF-y i wiele innych tradycyjnych rodzajów rzeczy. Ten rodzaj handlu jest dobrze wykorzystywany i zaufany na rynku. Ponieważ ludzie są znacznie bardziej zaznajomieni z tradycyjnymi akcjami, czują się bezpiecznie podczas inwestowania w nie.

Tradycyjny handel przynosi korzyści deweloperowi aplikacji handlowej, ponieważ może on dodać wiele aktywów do aplikacji.

Zorientowany na kryptowaluty

Ten typ oprogramowania handlowego jest nowy na rynku i bardzo popularny wśród użytkowników. Być może słyszałeś o nazwach takich jak Bitcoin, Ethereum itp. W kryptowalucie musisz zwrócić uwagę na wiele rzeczy, takich jak kupowanie i sprzedawanie aktywów oraz zarządzanie aktywami za pomocą kilku kliknięć w aplikacji. Aktywa kryptowalutowe mogą być wymieniane w dwóch opcjach, scentralizowanych i zdecentralizowanych.

Wielu handlowców, a także użytkowników, jest zainteresowanych handlem aplikacjami kryptowalutowymi, więc stworzenie skutecznej aplikacji do handlu kryptowalutami zrobi różnicę na rynku.

Praca nad aplikacją handlową i inwestycyjną

Idea stojąca za każdą aplikacją handlową jest prawie taka sama. Zapewnienie użytkownikom praktycznego modelu, który pomaga im obsługiwać, przechowywać, wydawać, inwestować, chronić i pożyczać swoje pieniądze. Wygląd aplikacji zależy od segmentu branży, z którego chcesz skorzystać. Niektóre z istotnych elementów, aby chwycić użytkowników platformy w czasie rzeczywistym, są wymienione poniżej:

Rynki kapitałowe

Usługi ubezpieczeniowe

Finansowanie i crowdfunding

Zarządzanie majątkiem i aktywami

Płatności

Ważne cechy aplikacji giełdowych

Poniżej przedstawiamy ważne cechy aplikacji giełdowych, które powinieneś mieć na uwadze:

Check-in: Stworzenie łatwej i bezpiecznej opcji logowania jest bardzo ważne dla Twojej aplikacji. Możesz użyć wielu opcji, takich jak e-mail i konta mediów społecznościowych, a obecnie możesz nawet dodać weryfikacje biometryczne dla nowych urządzeń. Jeśli dodasz wysokie bezpieczeństwo i złożone opcje logowania, użytkownicy Twojej aplikacji będą dostawać każdego bardzo często. Upewnij się, że twoje API handlowe zachowują dobrą równowagę między bezpieczeństwem a płynnymi opcjami logowania. Monitorowanie transakcji: Upewnij się, że gdy użytkownik aplikacji umieszcza handel, może edytować i przeglądać dane giełdowe, aby podjąć właściwą decyzję. Dane osobowe użytkownika: Należy dodać stronę, na której użytkownik aplikacji może wprowadzić swoje dane osobowe. Upewnij się, że użytkownik aplikacji może edytować swoje dane osobowe. Transakcje i płatności: Transakcje i płatności za pomocą interfejsów API handlu pozwalają użytkownikowi aplikacji na ich zakup i monitorowanie finansowania. Depozyt: Użytkownik powinien mieć możliwość sprawdzenia statusu swoich depozytów w dowolnym momencie. Jeśli chcesz mieć standardową aplikację, te API handlowe są niezbędne. Pasek wyszukiwania: Stworzenie wydajnego paska wyszukiwania pozwala klientowi wygodnie szukać pożądanych informacji rynkowych. Analytics: Jeśli użytkownik może obserwować swoje statystyki i wynik każdej transakcji na oprogramowaniu handlowym, użytkownicy mogą podjąć lepszą decyzję. Więc upewnij się, że twoja sieć handlowa ma narzędzie annalistyczne. Newsfeed: Być może zastanawiasz się, co newsfeed ma wspólnego z funkcjami aplikacji inwestycyjnej. Ci, którzy rozumieją rynek wiedzą bardzo dobrze, że uzyskanie wiadomości w odpowiednim czasie jest korzystne, ponieważ pozwala na zakup akcji w niskich cenach za pośrednictwem aplikacji. Powiedzmy, że znana branża została złapana na robieniu czegoś nielegalnego. Ceny spadną, co będzie doskonałym czasem na ich zakup. Lepszą opcją będzie dodanie opcji newsfeed w aplikacji wraz z opiniami ekspertów rynkowych i niektórych raportów finansowych. Dodanie filtrów w pasku wyszukiwania: Głównie filtry na akcje pomagają użytkownikowi w nawigacji po akcjach, które chce wyszukać. W ten sposób użytkownicy mogą łatwo dotrzeć do tego, co chcą wyszukać. Dodanie filtrów w swoich API handlowych sprawia, że życie użytkownika jest bardzo łatwe. Powiadomienie Push: Powiadomienie push ma znaczenie we wszystkich aplikacjach i tak samo jest w API handlowym. Powiadomienie push to najlepszy sposób na poinformowanie użytkownika o nowych funkcjach lub aktualizacjach. Więc upewnij się, że Twoja aplikacja giełdowa lub API handlowe ma przycisk powiadomienia push.

Ważne funkcje w aplikacji giełdowej

Oprogramowanie handlowe lub aplikacje, które zdobyły zaufanie społeczeństwa, mają dwa rodzaje funkcji: podstawowe funkcje i funkcje premium. Podstawowe funkcje oprogramowania handlowego zapewniają wszystkie niezbędne narzędzia do skutecznego handlu. Ale z funkcjami premium oprogramowania handlowego, użytkownik otrzyma dodatkowe narzędzia w aplikacji, które pomogą mu podjąć bardziej świadome decyzje dotyczące jego handlu.

Niektóre z podstawowych funkcji aplikacji handlowych, które są używane w każdym oprogramowaniu handlowym lub aplikacji są omówione poniżej:

Pulpit nawigacyjny online

Pulpit nawigacyjny obrotu giełdowego jest zaprojektowany, aby dać użytkownikowi posortowane dane giełdowe, aby łatwo śledzić swoje cele i zrobić i dowiedzieć się z jego eksperymentów platformy.

Stock screeners lub Stock Scanners

Algorytmy, które zapewniają ekranowanie akcji pokazać, aby być bardzo skuteczne. Te akcje algorytmy handlowe dać wyjście, które pomaga użytkownikowi porównać i zrozumieć akcje.

Strumieniowanie w czasie rzeczywistym płaszcze akcji i wykresy

Można znaleźć funkcję na desce rozdzielczej najbardziej używanych aplikacji handlowych. Funkcje aktualizują dane giełdowe po każdej sekundzie, co pomaga użytkownikowi dokonać lepszej strategii.

Więc to są funkcje aplikacji inwestycyjnych, które musisz uwzględnić w rozwoju swojej platformy handlowej. Oprócz tego, sprawiają, że rozwój platformy handlowej obejmują usługi finansowe zgodności regulacyjnej.

Wytyczne do tworzenia rozwoju aplikacji handlowych akcji

Posiadanie zespołu na pokładzie do projektowania i rozwoju aplikacji giełdowych jest bardzo konieczne. Trzy ważne osoby powinny prowadzić giełdowy app, zespół rozwoju. Jeden jest ekspertem kierownik projektu, który ma doświadczenie w finansach i innych problemów związanych. Drugi jest profesjonalny architekt IT w rozwoju aplikacji handlowych. Potrzebujesz analityka biznesowego, który ma duże doświadczenie w branży finansowej. Podczas rozwoju aplikacji handlowej, trzeba mieć oko na swoje finanse.

Zacznij platformę handlową pracy; po pierwsze, wymyślić, co produkt będzie oferować na swojej platformie. Po pierwsze, trzeba przeprowadzić badania na giełdzie aplikacji handlowych. To da Ci understating oczekiwania użytkowników nowej aplikacji handlowej. Mając wiele spotkań z zespołem na ankietach, będziesz miał jasną wizję tego, co zapewni Twoja aplikacja handlowa.

Zanim zaprojektujesz API handlowe, określ, jakie aspekty obejmie Twoja aplikacja handlowa. Czy jest to dla ludzi, którzy rozumieją angielski lub inny język? Czy platforma handlowa jest kompatybilna z Androidem i IOS? Czy Twoja aplikacja handlowa ma stronę internetową? Wszystkie tego typu aspekty powinny być pokryte przed rozpoczęciem rozwoju handlu.

Posiadać system bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym threat intelligence dla swojego handlu nad platformami, jak te w mobilnych aplikacjach bankowych. Procedura rozwoju aplikacji handlowych musi być bezpieczny jak mobilnych aplikacji bankowych, ponieważ będzie trzymać wrażliwe dane użytkowników, a niektóre organy będą sprawdzać giełdowych aplikacji bezpieczeństwa. Używaj nowoczesnych narzędzi w rozwoju aplikacji handlowych, takich jak szyfrowanie klasy bankowej, uwierzytelnianie wieloczynnikowe i wiele innych.

Strona mobilna vs. aplikacja mobilna

Tworzenie aplikacji giełdowej lub oprogramowania handlowego wymaga dokładnego zrozumienia, jak będzie działać na różnych urządzeniach mobilnych.

Jeśli chcesz, aby Twoja platforma handlu akcjami była możliwa do wykorzystania na urządzeniach mobilnych, nie musisz dodawać nowych zasobów, ponieważ zasoby strony internetowej działają dobrze na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Jeśli jednak jesteś skłonny stworzyć pełnoprawną aplikację mobilną, możesz dodać funkcje, które zapewniają dodatkową pomoc dla klientów. Aplikacja ułatwia również interakcję z użytkownikami.

W dzisiejszych czasach każdy ma telefony komórkowe. To jest powód, dla którego wszystkie aplikacje do handlu inwestycyjnego przesunęły się w kierunku mobilnych aplikacji bankowych. Więc kiedy zaczynasz platformę handlową, upewnij się, że będzie lepiej, jeśli masz aplikację do handlu akcjami zamiast oprogramowania handlowego, które działa na komputerze stacjonarnym.

Trading App Development Process

Teraz wszystkie podstawowe kwestie aplikacji zostały skierowane, przejdźmy do rozwoju aplikacji handlowych. Istnieją trzy główne rzeczy, które trzeba adresować z zespołem rozwoju aplikacji handlowych.

Rozwój mobilny: Będziesz potrzebował programistów aplikacji IOS i Android dla swojej aplikacji do handlu giełdowego, ponieważ oba rozumieją różne języki programowania. Dla aplikacji iOS, trzeba deweloper, który rozumie cel C i swift. Programista aplikacji na Androida powinien rozumieć język Java lub Kotlin.

Backend Developer: Backend developer to osoba, która zajmuje się serwerem, API handlowym i technologią aplikacji, która jest wymagana dla serwera. Programista posiada wiedzę na temat różnych języków, takich jak Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle i wiele innych. Programista aplikacji ma wiele odpowiedzialności, ponieważ będzie on tym, który upewnia się, że serwer i baza danych działają poprawnie na platformie handlowej inwestycji. Jego praca jest krytyczna, aby uruchomić funkcje platformy mobilnej, takie jak logowanie, transakcje i alerty.

Front-end developer: Programiści front-end będą zajmować się projektowaniem aplikacji internetowych i ingerencją w sieć. Front-end developer jest zwykle zatrudniony podczas tworzenia aplikacji internetowej. Front-end developer jest odpowiedzialny za zajmowanie się częścią po stronie klienta. Dobry front-end developer rozumie CSS, JavaScript i HTML, a także może budować złożone platformy przy użyciu języków takich jak Angular lub React. Kolejną rzeczą, w której musi być dobry, jest technologia Ajax. Pozwala to na dostęp do serwera bez konieczności restartowania strony.

Inżynierowie QA i Projektanci: Projektant jest odpowiedzialny za UI/UX aplikacji. Upewnij się, że twój baner rozwoju aplikacji internetowej i baner rozwoju aplikacji mobilnej są takie same.

Projektowanie systemu handlowego

Algorytmy systemu handlu inwestycyjnego są bardzo wrażliwe. Kiedy uruchamiasz platformę handlową, każdy krok musi być dokładny i obliczony. Poniżej znajduje się kilka czynników, które musisz wziąć pod uwagę podczas projektowania algorytmów aplikacji.

Pamiętaj o UI/UX platformy internetowej i mobilnej, gdy pracujesz nad swoim pomysłem i sprawdzasz wymagania swoich produktów.

Spraw, aby aplikacja przeszła przez testy użyteczności, ponieważ pomoże Ci to uczynić produkt niezgodnym z pierwotnym planem.

UI/UX platformy powinien wspierać rynek obrotu giełdowego. Istnieje wiele innych narzędzi, które pomagają deweloperom w tym, jak aplikacja będzie współdziałać z użytkownikami.

Kwestie prawne

Kiedy tworzysz aplikację, nie jesteś nowy w rozwoju aplikacji i platform giełdowych. Istnieje kilka rzeczy, które powinniśmy przypomnieć, aby ponownie sprawdzić w swojej platformie internetowej i aplikacji mobilnej. Są to:

Upewnij się, że Twoja aplikacja ma pozwolenie od kraju, z którym dokonujesz obrotu giełdowego. W skrócie, potrzebujesz licencji z kraju, w którym uruchamiasz swoją aplikację do handlu giełdowego. Upewnij się, że Twoja strona internetowa i aplikacja mobilna przestrzegają zasad zgodności regulacyjnej wytycznych usług finansowych, które będą monitorować Twoje działania.

Audytuj swoich konkurentów

Kiedy tworzysz mobilną aplikację do handlu inwestycjami, powinieneś przejść przez rynek. Aby zrozumieć, co oferują inne firmy i jakie funkcje są już dostępne w aplikacjach do handlu inwestycyjnego. Istnieje kilka stron internetowych i mobilnych aplikacji handlowych, które zyskały dobrą reputację na rynku.

Robinhood

Robinhood inwestycyjna platforma handlowa oferuje wiele funkcji, takich jak kompilacja osobistej listy finansowych dokumentów kredytowych i papierów wartościowych, wszystkich akcji platformowych firm i uzyskanie notowań w czasie rzeczywistym. Monetyzacja mobilna Robinhood przychodzi kosztem skumulowanych odsetek z konta użytkowników

Etoro

Mobilna platforma handlu inwestycyjnego Etoro cieszy się zaufaniem wielu osób. Umożliwia kontakt ze znanymi handlowcami, a nawet monitorowanie ich transakcji. Ta jedna z najlepszych baz danych mobilnych aplikacji handlowych posiada informacje milionów ludzi na całym świecie. Możesz łatwo monitorować ich handel z aplikacji mobilnej, aby określić ryzyko, portfele itp. Aplikacja mobilna Etoro jest bardzo pomocna dla tych, którzy chcą się uczyć i zarabiać jednocześnie.

Yahoo Finance

Yahoo pokryło wszystkie aspekty, których będzie potrzebować aplikacja do handlu inwestycyjnego. Jego platforma mobilna ma wiele funkcji, takich jak można w czasie rzeczywistym śledzić notowania spółek, użytkownicy mobilni mogą dowiedzieć się, co dzieje się na rynku inwestycyjnym, użytkownicy mogą monitorować portfele inwestycyjne itp.

Stocktwits

Stocktwits jest jak Twitter, ale w świecie rozwoju rynku akcji. Użytkownicy, którzy instalują tę aplikację inwestycyjną, rozumieją, co inni myślą o określonych papierach wartościowych. W skrócie, pomaga użytkownikowi platformy mobilnej zrozumieć, co dzieje się na rynku giełdowym.

NetDania

Netdania to przyjazna dla urządzeń mobilnych platforma, która ma wiele funkcji elastyczności, za pomocą których można wyróżnić się na rynku aplikacji do handlu inwestycyjnego. Możliwość interakcji z rynkiem walutowym i kapitałowym, monitorowanie kursu walutowego w czasie rzeczywistym i wiele innych.

Jak stworzyć aplikację handlową?

Aplikacje do tradingu inwestycyjnego mogą być budowane, gdy masz cały zespół ekspertów. Potrzebujesz kierownika projektu, analityka biznesowego i architektury IT dla aplikacji ostatecznie. Ponadto, potrzebujesz wielu programistów, którzy będą rozwijać swój program. Programiści aplikacji mobilnych pomogą Ci w rozwoju aplikacji na androida i IOS. Zespół rozwoju backend upewni się, że baza danych i serwery są skoordynowane i działają prawidłowo. Zespół rozwoju Front end zapewnia ingerencję klienta w aplikację inwestycyjną.

W co powinienem zainwestować teraz, w 2022 roku?

Analityka aplikacji giełdowych jest bardzo złożona dla użytkowników. Dlatego nikt nie może zagwarantować sukcesu określonego zasobu nad aplikacjami do handlu inwestycyjnego. Ale są pewne akcje aplikacji handlowych, które użytkownicy powinni mieć na uwadze.

Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe

Krótkoterminowe fundusze obligacji rządowych

Obligacje serii I

Krótkoterminowe fundusze obligacji korporacyjnych

Która aplikacja handlowa jest najlepsza w 2022 roku?

Każda aplikacja inwestycyjna handlu ma swoją własną unikalną cechę, która pasuje do pewnego typu ludzi. Jeśli chcesz inwestować, biorąc pod uwagę całą analitykę, to Robinhood lub yahoo finance mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Jak stworzyć platformę handlową online?

Opracowanie aplikacji do handlu online nie jest łatwym zadaniem do wykonania. Wymaga dużo zrozumienia rynku i zespołu właściwych ekspertów. Potrzebujesz silnych programistów, którzy rozumieją wiele języków programowania, aby tworzyć aplikacje handlowe online.

Czy aplikacje handlowe są bezpieczne?

Bezpieczeństwo aplikacji handlowych jest bardzo ważne dla deweloperów. Upewniają się, że obejmują one wszystkie aspekty, aby ich aplikacja była bezpieczna. Używają różnych narzędzi i przechodzą aplikację przez wiele testów, aby upewnić się, że aplikacja jest bezpieczna dla użytkowników.

Ponadto, kraj, który pozwala aplikacji do handlu również upewnia się, że aplikacja jest bezpieczna dla użytkowników i działa prawidłowo. Istnieją organy regulacyjne, które upewniają się, że aplikacja działa prawidłowo.

Która aplikacja handlowa jest najlepsza dla początkujących?

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem i wiesz bardzo mało o aplikacjach handlowych. Wtedy Etoro może być dla Ciebie pomocne. Istnieje kilka innych aplikacji handlowych, takich jak Merrill Edge i Robinhood, które mogą być również bardzo pomocne dla początkujących użytkowników.