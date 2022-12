De beurshandelaren zijn nu geïnteresseerd in de apps en webpagina's waarmee ze kunnen handelen door een paar tikken of klikken op hun mobiele telefoons en andere apparaten. Het creëren van een e-trade app zal de markt voorzien van een oplossing en gemak voor de handel. Het is een uitstekende gelegenheid om een trading app te ontwikkelen omdat de markt en de gebruikers nog geen complete trading app hebben gezien. U zou een e-trade app moeten maken als u geweldige ideeën heeft die relevant zijn voor de ontwikkeling van een beurs app. Denkt u aan het bouwen van een e-trade app, volg dan het artikel, en u heeft alle basiskennis die u moet weten over het bouwen van een beurs trading app.

Heeft u een trading app nodig?

Mensen zijn geïnteresseerd in het verstrekken van gebruikers met robuuste trading oplossingen in de markt. Voordat u een beleggingsapp bouwt, moet u begrijpen waarom er behoefte is aan een app in de handel. De app moet zo worden ontworpen dat het de gebruiker helpt zijn taak met minimale inspanning te bereiken. Probeer het handelsprogramma zo te ontwerpen dat het de gebruikers helpt om hun eigen strategie te volgen terwijl ze zo min mogelijk geld uitgeven.

Markthandelaren zijn er in twee soorten. Een die een langetermijninvestering wil doen en de anderen die geïnteresseerd zijn in kortetermijninvesteringen. Zorg ervoor dat app-ontwikkelaars het handelsnetwerk ontwerpen terwijl ze beide soorten gebruikers in gedachten houden.

Soorten handelsplatformen

Met de tijd ontwikkelt de markt zich en past zich aan verschillende veranderingen aan. Hierdoor zijn er nu twee verschillende soorten handelsplatformen. Hieronder volgen de soorten handelsnetwerken of platforms die mensen gebruiken:

Traditioneel georiënteerd

Cryptocurrency-georiënteerd

Traditioneel-georiënteerd

Het gaat om de oude traditionele manier van handelen, zoals valuta's, edelmetalen, ETF's en vele andere traditionele soorten zaken. Dit type handel wordt goed gebruikt en vertrouwd in de markt. Omdat mensen veel meer vertrouwd zijn met traditionele aandelen, voelen ze zich veilig terwijl ze erin investeren.

Traditionele handel komt de ontwikkelaar van de handelsapp ten goede omdat hij meerdere activa aan de app kan toevoegen.

Op cryptocurrency georiënteerde

Dit type handelssoftware is nieuw op de markt en erg populair onder gebruikers. Je hebt misschien gehoord van namen als Bitcoin, Ethereum, enz. Bij cryptocurrency moet je op veel dingen letten, zoals het kopen en verkopen van activa en het beheren van activa met een paar klikken op de app. De crypto-activa kunnen worden uitgewisseld in twee opties, gecentraliseerd en gedecentraliseerd.

Veel handelaren, evenals gebruikers, zijn geïnteresseerd in cryptocurrency app trading, dus het creëren van een effectieve app voor crypto trading zal een verschil maken in de markt.

Werken aan handel en investeren app

Het idee achter elke trading app is bijna hetzelfde. Gebruikers voorzien van een praktisch model dat hen helpt om hun geld te hanteren, op te slaan, uit te geven, te investeren, te beschermen en uit te lenen. Het uiterlijk van de app is afhankelijk van het segment van de industrie dat u wilt gebruiken. Enkele van de essentiële elementen om real-time platformgebruikers te grijpen zijn hieronder opgesomd:

Kapitaalmarkten

Verzekeringsdiensten

Financiering & crowdfunding

Vermogen & vermogensbeheer

Betalingen

Belangrijke kenmerken van beurs apps

Hieronder volgen de belangrijke kenmerken van de beurs apps die u in gedachten moet houden:

Inchecken: Het creëren van een gemakkelijke en veilige aanmeldingsoptie is erg belangrijk voor uw app. U kunt veel opties gebruiken, zoals e-mail en sociale media accounts, en tegenwoordig kunt u zelfs biometrische verificaties toevoegen voor de nieuwe apparaten. Als u hoge beveiliging en complexe aanmeldingsopties toevoegt, zullen uw app-gebruikers heel vaak iemand krijgen. Zorg ervoor dat uw handels-API's een goed evenwicht bewaren tussen veiligheid en vlotte aanmeldingsopties. Monitoring van transacties: Zorg ervoor dat wanneer de app-gebruiker een trade plaatst, hij de beursgegevens kan bewerken en bekijken om de juiste beslissing te nemen. Persoonlijke gegevens van de gebruiker: Er moet een pagina worden toegevoegd waar de app-gebruiker zijn persoonlijke gegevens kan invoeren. Zorg ervoor dat de app-gebruiker zijn persoonlijke gegevens kan bewerken. Transacties en betalingen: De transacties en betalingen met behulp van handels-API's stellen de app-gebruiker in staat om ze te kopen en de financiering te controleren. Storting: De gebruiker moet op elk moment de status van zijn stortingen kunnen controleren. Voor een standaard app zijn deze trading API's noodzakelijk. Zoekbalk: Door een efficiënte zoekbalk te creëren kan de klant gemakkelijk de gewenste marktinformatie opzoeken. Analytics: Als de gebruiker zijn statistieken en het resultaat van elke transactie op handelssoftware kan observeren, kunnen gebruikers een betere beslissing nemen. Zorg er dus voor dat uw handelsnetwerk een annalistisch instrument heeft. Nieuwsfeed: Je vraagt je misschien af wat de newsfeed te maken heeft met de functies van de beleggingsapp. Degenen die de markt begrijpen weten heel goed dat het krijgen van het nieuws op het juiste moment gunstig is omdat het u in staat stelt om de aandelen te kopen tegen lage prijzen via de app. Laten we zeggen dat een bekende industrie betrapt is op iets illegaals. De prijzen zullen dalen, wat een uitstekend moment is om ze te kopen. De betere optie zal zijn om de newsfeed optie toe te voegen in uw app, samen met de adviezen van de markt deskundigen en een aantal financiële rapporten. Het toevoegen van de filters in de zoekbalk: Voornamelijk filters op aandelen helpen de gebruiker bij het navigeren door de aandelen die hij wil zoeken. Op deze manier kunnen gebruikers gemakkelijk bereiken wat ze willen zoeken. Het toevoegen van filters in uw trading API's maakt het leven van de gebruiker zeer eenvoudig. Push notificatie: Push notification heeft belang in alle apps, zo ook in de trading API's. Push notificatie is de beste manier om uw gebruiker te informeren over nieuwe functies of updates. Dus, zorg ervoor dat uw markt app of trading API's een push-notificatie knop heeft.

Belangrijke functies in een beurs-app

De handelssoftware of apps die het vertrouwen van het publiek hebben gewonnen, hebben twee soorten functies: basisfuncties en premium functies. De basisfuncties van handelssoftware bieden alle noodzakelijke hulpmiddelen om een effectieve handel te maken. Maar met de trading software premium functies, krijgt de gebruiker extra tools in de app die hem helpen meer geïnformeerde beslissingen te nemen over zijn handel.

Enkele van de basis trading app functies die in elke trading software of app worden gebruikt, worden hieronder besproken:

Online dashboard

Het dashboard voor aandelenhandel is ontworpen om de gebruiker gesorteerde beursgegevens te geven om gemakkelijk zijn doelen te volgen en te maken en te leren van zijn platformexperimenten.

Aandelen screeners of Aandelen Scanners

De algoritmen die zorgen voor de stock screening blijken zeer effectief te zijn. Deze aandelenhandelsalgoritmen geven output die de gebruiker helpt de aandelen te vergelijken en te begrijpen.

Real-time streaming van aandelenkoersen en grafieken

U vindt de functie op het dashboard van de meest gebruikte trading apps. De functies updaten de beursgegevens na elke seconde, wat de gebruiker helpt een betere strategie te maken.

Dus dit zijn de beleggingsapp functies die u moet opnemen in uw handelsplatform ontwikkeling. Afgezien van dat, maak uw trading platform ontwikkeling te dekken naleving van de regelgeving financiële diensten.

Richtlijnen voor het maken van aandelen trading app ontwikkeling

Een team aan boord hebben voor het ontwerpen en ontwikkelen van aandelen apps is zeer noodzakelijk. Drie belangrijke mensen moeten leiden de voorraad handel app, ontwikkeling team. Een daarvan is de deskundige projectmanager die ervaring heeft met financiën en andere gerelateerde problemen. De andere is een professionele IT architect in uw trading app ontwikkeling. U heeft een bedrijfsanalist nodig die veel ervaring heeft in de financiële sector. Tijdens de trading app ontwikkeling, moet u een oogje houden op uw financiën.

Start trading platform werken; ten eerste, maken uw geest over welk product u zal worden aangeboden op uw platform. Eerst moet u enquêtes uitvoeren over de aandelenhandel app. Dit zal u de understating van de gebruiker verwachting van een nieuwe trading app. Na meerdere vergaderingen met uw team over de enquêtes, zult u een duidelijke visie hebben van wat uw trading app zal bieden.

Voordat u handels-API's ontwerpt, moet u bepalen welke aspecten uw aandelen-app zal omvatten. Is het voor mensen die Engels of een andere taal begrijpen? Is het handelsplatform compatibel met Android en IOS? Heeft uw aandelenhandel app een website? Al dit soort aspecten moeten worden gedekt voordat u begint met de ontwikkeling van de handel.

Heb een real-time threat intelligence beveiligingssysteem voor uw trading over platforms zoals die in de mobiele bankieren apps. De ontwikkelingsprocedure van de trading app moet veilig zijn, net als mobiele bankieren apps, omdat het gevoelige gegevens van gebruikers bevat, en bepaalde autoriteiten zullen de veiligheid van de aandelenhandel app controleren. Gebruik moderne hulpmiddelen bij de ontwikkeling van trading apps zoals bank-grade encryptie, multi-factor authenticatie, en nog veel meer.

Mobiele site vs. mobiele app

Het maken van een aandelenhandel app of handelssoftware vereist een grondig begrip van hoe het zal werken op verschillende mobiele apparaten.

Als u wilt dat uw aandelenhandelsplatform bruikbaar is op mobiele apparaten, hoeft u geen nieuwe middelen toe te voegen, aangezien de middelen van een website goed werken op alle mobiele apparaten.

Als u echter bereid bent om een volwaardige mobiele app te maken, kunt u functies toevoegen die extra hulp bieden aan de klanten. De app maakt het ook gemakkelijk voor u om te communiceren met uw gebruikers.

Tegenwoordig heeft iedereen mobiele telefoons. Dat is de reden dat alle apps voor beleggingshandel zijn verschoven naar apps voor mobiel bankieren. Dus wanneer u begint met een handelsplatform, zorg er dan voor dat het beter is als u een aandelenhandel app heeft in plaats van handelssoftware die op een desktop werkt.

Handelsapp Ontwikkelingsproces

Nu alle basiszaken van de app zijn aangepakt, gaan we over tot de ontwikkeling van de trading app. Er zijn drie belangrijke dingen die u moet aanpakken met uw trading app ontwikkelingsteam.

Mobiele ontwikkeling: U zult IOS en Android app ontwikkelaars nodig hebben voor uw aandelenhandel app omdat beide verschillende programmeertalen begrijpen. Voor iOS apps heeft u een ontwikkelaar nodig die objective C en swift begrijpt. De Android app ontwikkelaar moet Java of Kotlin begrijpen.

Backend ontwikkelaar: De backend ontwikkelaar is de persoon die zich bezighoudt met de server, trading API's, en de app technologie die nodig is voor de server. De ontwikkelaar heeft kennis van verschillende talen zoals Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle, en nog veel meer. De app ontwikkelaar heeft veel verantwoordelijkheid omdat hij degene is die ervoor zorgt dat de server en de database correct werken op uw beleggingsplatform. Zijn taak is cruciaal om de functies van het mobiele platform te starten, zoals aanmelden, transacties en waarschuwingen.

Front-end ontwikkelaar: Front-end ontwikkelaars zullen zich bezighouden met web app design en web interferentie. De front-end ontwikkelaar wordt meestal ingehuurd bij het maken van de web app. De front-end ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het client-side gedeelte. Een goede front-end ontwikkelaar begrijpt CSS, JavaScript en HTML en kan complexe platformen bouwen met talen als Angular of React. Iets anders waar hij goed in moet zijn, is de Ajax-technologie. Dit maakt toegang tot de server mogelijk zonder de pagina opnieuw op te starten.

QA ingenieurs en ontwerpers: De ontwerper is verantwoordelijk voor de UI/UX van de app. Zorg ervoor dat uw web app development banner en mobile app development banner hetzelfde zijn.

Ontwerp van het handelssysteem

De algoritmen van het beleggingshandelssysteem zijn zeer gevoelig. Wanneer u een handelsplatform start, moet elke stap nauwkeurig en berekend zijn. Hieronder staan enkele factoren die u moet overwegen tijdens het ontwerpen van de app algoritmen.

Houd de UI/UX van het web en mobiele platform in gedachten wanneer u aan uw idee werkt en de vereisten van uw producten controleert.

Laat de app door bruikbaarheidstesten gaan, omdat dit u zal helpen om het product niet in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke plan.

De UI/UX van het platform moet de markt van de aandelenhandel ondersteunen. Er zijn vele andere hulpmiddelen die de ontwikkelaars helpen bij de interactie tussen de app en de gebruikers.

Juridische kwesties

Wanneer u de app maakt, bent u niet nieuw in de ontwikkeling van de aandelen app en platforms. Er zijn een paar dingen die we u eraan moeten herinneren om opnieuw te controleren in uw webplatform en mobiele app. Deze zijn:

Zorg ervoor dat uw app een vergunning heeft van het land waarmee u de aandelenhandel bedrijft. Kortom, u heeft een vergunning nodig van het land waarin u uw aandelenhandel app lanceert. Zorg ervoor dat uw web en mobiele app volgen de regels van de naleving van de regelgeving financiële diensten richtlijnen die zullen controleren uw acties.

Controleer uw concurrenten

Wanneer u een mobiele beleggingsapp maakt, moet u de markt doornemen. Om te begrijpen wat andere bedrijven aanbieden en welke functies al beschikbaar zijn in de investment trading apps. Er zijn weinig webs en mobiele trading apps die een goede reputatie hebben opgebouwd in de markt.

Robinhood

Robinhood investment trading platform biedt veel functies zoals het samenstellen van een persoonlijke lijst van financiële kredietdocumenten en veiligheidspapieren, alle platformaandelen van bedrijven, en het krijgen van real-time citaten. Robinhood mobiele monetisatie komt ten koste van de geaccumuleerde rente van de rekening van de gebruikers

Etoro

De Etoro mobiele investering trading platform heeft het vertrouwen van veel mensen. Het stelt u in staat om contact op te nemen met bekende handelaren en zelfs hun transacties te volgen. Deze een van de beste mobiele trading apps database heeft de informatie van miljoenen mensen over de hele wereld. U kunt gemakkelijk hun handel volgen vanuit de mobiele app om de risico's, portefeuilles, enz. te bepalen. De Etoro mobiele app is zeer nuttig voor degenen die willen leren en verdienen tegelijk.

Yahoo Financiën

Yahoo heeft alle aspecten gedekt die een app voor beleggingshandel nodig heeft. Het mobiele platform heeft veel functies zoals het real-time volgen van de koersen van bedrijven, mobiele gebruikers kunnen leren over wat er gebeurt in de beleggingsmarkt, gebruikers kunnen de beleggingsportefeuilles controleren, enz.

Stocktwits

Stocktwits is net als Twitter maar dan in de wereld van de beursontwikkeling. Gebruikers die deze beleggingsapp installeren begrijpen wat anderen denken over bepaalde effectenpapieren. Kortom, het helpt de gebruiker van het mobiele platform om te begrijpen wat er in de beursmarkt gebeurt.

NetDania

Netdania is een mobiel-vriendelijk platform dat veel flexibiliteitsfuncties heeft waarmee je kunt uitblinken in de markt voor investeringshandel apps. Mogelijkheid tot interactie met de valuta- en aandelenmarkt, het monitoren van de wisselkoers in real-time, en nog veel meer.

Hoe maak ik een trading app?

De investment trading apps kunnen worden gebouwd met een heel team van deskundigen. Je hebt een projectmanager, business analytics, en IT architectuur nodig voor de app uiteindelijk. Verder heeft u veel ontwikkelaars nodig die de ontwikkeling van uw programma voor hun rekening nemen. Mobiele app ontwikkelaars helpen je bij het ontwikkelen van de app voor android en IOS. Het backend development team zorgt ervoor dat de database en servers op elkaar zijn afgestemd en goed werken. Het Front end development team zorgt voor de bemoeienis van de klant met de investeringsapp.

Waar moet ik nu in beleggen, 2022?

De analyse van beursapps is zeer complex voor gebruikers. Daarom kan niemand het succes van een bepaald aandeel over de beleggingsapps garanderen. Maar er zijn enkele trading app aandelen die gebruikers in gedachten moeten houden.

Kortlopende depositocertificaten

Staatsobligatiefondsen op korte termijn

Serie I obligaties

Bedrijfsobligatiefondsen op korte termijn

Welke trading app is het beste in 2022?

Elke beleggingsapp heeft zijn eigen unieke functie die past bij een bepaald type mensen. Zoals als je wilt investeren door alle analyses te nemen, dan zijn Robinhood of yahoo finance misschien geschikt voor jou.

Hoe maak ik een online handelsplatform?

Het ontwikkelen van een online trading app is niet eenvoudig. Het vereist veel begrip van de markt en een team van de juiste experts. U heeft sterke ontwikkelaars nodig die meerdere programmeertalen begrijpen om online trading apps te maken.

Zijn trading apps veilig?

De veiligheid van de trading apps is erg belangrijk voor de ontwikkelaars. Ze zorgen ervoor dat ze alle aspecten afdekken om hun app veilig te maken. Ze gebruiken de verschillende tools en laten de app door meerdere tests gaan om ervoor te zorgen dat de app veilig is voor gebruikers.

Bovendien zorgt het land dat de app toestaat om te verhandelen er ook voor dat de app veilig is voor gebruikers en goed werkt. Er zijn regelgevende instanties die ervoor zorgen dat de app correct werkt.

Welke handelsapp is het beste voor beginners?

Als je een beginnende gebruiker bent en weinig weet van trading apps. Dan kan Etoro nuttig voor u zijn. Er zijn enkele andere handelsapps zoals Merrill Edge en Robinhood, die ook zeer nuttig kunnen zijn voor beginnende gebruikers.