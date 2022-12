Mieliśmy niesamowicie produktywny 2021 rok! Udało nam się znacząco poprawić ogólną wydajność AppMaster.io, zaprezentować go większej grupie odbiorców i zdobyć cenny feedback.

Ustaliliśmy już plan na kolejny rozwój. Naszym celem są nowe osiągnięcia.

Jak na razie mamy kilka ważnych aktualizacji, nad którymi pracowaliśmy w grudniu.

Rozszerzone wsparcie kompilacji projektu dla różnych platform i systemów operacyjnych

Aplikacje stworzone z AppMaster.io już kompilują wiele systemów operacyjnych z różnymi architekturami procesorów. Rozszerzyliśmy tę listę OS dla kont korporacyjnych, aby zapewnić naszym użytkownikom więcej opcji. Wśród wspieranych systemów są Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris z następującą architekturą procesora - x86 (i386), x86-64 (amd64), arm, arm64.

Eksport baz danych i plików dla wygenerowanych aplikacji

Dodaliśmy eksport baz danych i plików dla wygenerowanych aplikacji. Dzięki temu możesz łatwo wyeksportować wymagane dane aplikacji.

Nowe bloki w procesach biznesowych

W tym miesiącu udało nam się dodać bloki do Business Processes:

Nowe bloki dla modułu Telegram;

Bloki do obsługi komend SSH.

Nowe moduły

Jak zawsze nie mogliśmy zostawić Was bez nowych modułów, dlatego dodaliśmy:

Moduł uwierzytelniania OAuth 2.0;

Moduł Google Sheets

Ulepszenia i poprawki błędów

Dodano narzędzie do usuwania nieużywanych komponentów aplikacji internetowej;

Dodano stronę ze szczegółowym widokiem planów deploy;

Poprawiono stabilność publikacji;

Odnowiona strona z informacjami o logach;

Poprawki błędów w Web Apps Designer, Mobile Apps Designer oraz Business Processes Editor;

Dodano obsługę klawiszy skrótu dla Studio:

Ctrl + P - opublikuj ostatni projekt;

Ctrl + S - zapisz bieżący podmiot na serwerze;

Ctrl + N - utwórz nową instancję encji lub elementu;

Ctrl + Enter - zapisz bieżące okno modalne lub dialog z pozytywnym wynikiem;

Ctrl + S - zapisanie schematu + publikacja;

Сtrl + C; Сtrl + V - kopiuj/wklej bloki procesów biznesowych. Bądź na bieżąco i nie przegap aktualizacji no-code! Zapraszamy do dołączenia do społeczności AppMaster.io na Discord i wysyłania tekstów bezpośrednio do naszych deweloperów tam!