We hadden een ongelooflijk productieve 2021! We zijn erin geslaagd de algemene prestaties van AppMaster.io aanzienlijk te verbeteren, het aan een groter publiek te presenteren en waardevolle feedback te krijgen.

We hebben het plan voor de volgende ontwikkeling al opgesteld. We streven naar nieuwe prestaties.

Voor nu hebben we enkele belangrijke updates waar we in december aan gewerkt hebben.

Uitgebreide ondersteuning van het compileren van een project voor verschillende platforms en besturingssystemen

Apps gemaakt met AppMaster.io compileren al vele besturingssystemen met verschillende processorarchitecturen. We hebben deze lijst met besturingssystemen voor bedrijfsaccounts uitgebreid om onze gebruikers meer opties te bieden. Onder ondersteunde systemen zijn Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris met de volgende processorarchitectuur - x86 (i386), x86-64 (amd64), arm, arm64.

Export van databases en bestanden voor gegenereerde apps

We hebben de export van databases en bestanden voor de gegenereerde apps toegevoegd. U kunt dus gemakkelijk de vereiste gegevens van de toepassing exporteren.

Nieuwe blokken in bedrijfsprocessen

Deze maand hebben we blokken toegevoegd aan Bedrijfsprocessen:

Nieuwe blokken voor Telegram module;

SSH Command blokken.

Nieuwe modules

Zoals altijd konden we u niet achterlaten zonder nieuwe modules, dus hebben we toegevoegd:

OAuth 2.0 authenticatie module;

Google Sheets module

Verbeteringen en Bug Fixes

Een tool toegevoegd om ongebruikte componenten van de webapplicatie te verwijderen;

Een pagina toegevoegd met een gedetailleerd overzicht van deployments;

Publicatiestabiliteit verbeterd;

Pagina met logboekinfo vernieuwd;

Bugs verholpen in Web Apps Designer, Mobile Apps Designer en Business Processes Editor;

Ondersteuning van sneltoetsen voor Studio toegevoegd:

Ctrl + P - het laatste project publiceren;

Ctrl + S - de huidige entiteit opslaan op de server;

Ctrl + N - creëer een nieuwe instantie van een entiteit of element;

Ctrl + Enter - het huidige modale venster of dialoogvenster opslaan met een positief resultaat;

Ctrl + S - het schema opslaan + publiceren;

Сtrl + C; Сtrl + V - blokken van bedrijfsprocessen kopiëren/plakken. Blijf op de hoogte, en mis geen no-code updates! Welkom bij de AppMaster.io gemeenschap op Discord en sms direct naar onze ontwikkelaars daar!