İnanılmaz verimli bir 2021 geçirdik! AppMaster.io'nun genel performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi, daha geniş bir kitleye sunmayı ve değerli geri bildirimler almayı başardık.

Daha sonraki gelişim için planı zaten belirledik. Yeni başarılar hedefliyoruz.

Şimdilik, Aralık ayında üzerinde çalıştığımız bazı önemli güncellemelerimiz var.

Çeşitli Platformlar ve İşletim Sistemleri için Proje Derleme Genişletilmiş Desteği

AppMaster.io ile oluşturulan uygulamalar, çeşitli işlemci mimarilerine sahip birçok işletim sistemini halihazırda derlemektedir. Kullanıcılarımıza daha fazla seçenek sunmak için bu işletim sistemleri listesini kurumsal hesaplar için genişlettik. Desteklenen sistemler arasında aşağıdaki işlemci mimarisine sahip Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris bulunur: x86 (i386), x86-64 (amd64), arm, arm64.

Oluşturulan Uygulamalar için Veritabanı ve Dosyaların Dışa Aktarılması

Oluşturulan uygulamalar için veritabanlarını ve dosyaları dışa aktardık. Böylece uygulamanın gerekli verilerini kolayca dışa aktarabilirsiniz.

İş Süreçlerinde Yeni Bloklar

Bu ay İş Süreçlerine blok eklemeyi başardık:

Telegram modülü için Yeni Bloklar;

SSH Komut blokları.

Yeni Modüller

Her zaman olduğu gibi, sizi yeni modüller olmadan bırakamadık, bu yüzden ekledik:

OAuth 2.0 kimlik doğrulama modülü;

Google E-Tablolar modülü

İyileştirmeler ve Hata Düzeltmeleri

Web uygulamasının kullanılmayan bileşenlerini kaldırmak için bir araç eklendi;

Dağıtım planlarının ayrıntılı bir görünümünü içeren bir sayfa eklendi;

Geliştirilmiş yayın kararlılığı;

Günlük bilgisi sayfası yenilendi;

Web Apps Designer, Mobile Apps Designer ve Business Processes Editor'da hata düzeltmeleri;

Studio için kısayol tuşları desteği eklendi:

Ctrl + P - son projeyi yayınlayın;

Ctrl + S - mevcut varlığı sunucuya kaydedin;

Ctrl + N — bir varlığın veya öğenin yeni bir örneğini oluşturun;

Ctrl + Enter - geçerli kalıcı pencereyi veya iletişim kutusunu olumlu bir sonuçla kaydedin;

Ctrl + S + S - şemayı kaydedin + yayınlayın;

ctrl + C; Сtrl + V — iş süreçleri bloklarını kopyala/yapıştır. Bizi izlemeye devam edin ve kodsuz güncellemeleri kaçırmayın! Discord'daki Discord topluluğuna katılmaya ve oradaki geliştiricilerimize doğrudan mesaj göndermeye hoş geldiniz!