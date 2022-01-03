Уходящий 2021-й год был очень продуктивным для команды AppMaster.io. Мы улучшили производительность платформы, представили ее большему количеству пользователей, добавили много нового, пополнили нашу команду. Мы проделали много работы, но впереди — еще больше: планы прописаны и мы готовы к новым свершениям!
А теперь традиционно об апдейтах за декабрь.
Расширенная поддержка компиляции проекта для различных платформ и операционных систем
Приложения, созданные с помощью AppMaster.io, теперь можно компилировать с большим количеством операционных систем: Linux, Windows, macOS с различными архитектурами процессоров. Мы расширили этот список для корпоративных клиентов, чтобы предоставить вам больше возможностей. Сейчас доступны: Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris с поддержкой архитектур — x86 (i386), x86-64 (amd64), arm, arm64.
Экспорт базы данных и файлов сгенерированных приложений
Мы добавили возможность экспорта базы данных и файлов для сгенерированных на платформе приложений.
Новые блоки в бизнес-процессах
В этом месяце нам удалось добавить в бизнес-процессы несколько новых блоков:
- Блоки для модуля Telegram;
- SSH Command блоки.
Новые модули
Естественно, мы не обошли стороной модули и добавили:
- Модуль аутентификации OAuth 2.0;
- Модуль Google Sheets.
Улучшения на платформе
- Добавлен механизм удаления неиспользуемых компонентов веб-приложения;
- Добавлена страница детального просмотра deploy планов;
- Повышена стабильность публикации;
- Обновлена страница истории логов;
- Исправлены ошибки в веб-дизайнере, мобильном дизайнере и редакторе бизнес-процессов;
- Добавлена поддержка hot keys для работы в Studio:
Ctrl+P — публикация последнего проекта;
Ctrl+S — сохранение текущей сущности на сервер;
Ctrl+N — создание нового экземпляра сущности или элемента;
Ctrl+Enter — сохранение текущего модального окна или диалога с положительным результатом;
Ctrl+S+S — сохранение схемы + публикация;
Ctrl+С; Ctrl+V — копирование/вставка блоков бизнес-процессов.Следите за обновлениями AppMaster.io и новостями из мира no-code в нашем блоге! Присоединяйтесь к чату сообщества AppMaster.io — там можно пообщаться напрямую с нашими разработчиками!