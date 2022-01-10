كان لدينا عام 2021 مثمر بشكل لا يصدق! لقد نجحنا في تحسين الأداء العام لـ AppMaster.io بشكل كبير ، وتقديمه إلى جمهور أكبر ، والحصول على تعليقات قيمة.

لقد وضعنا بالفعل خطة التطوير اللاحق. نحن نهدف إلى إنجازات جديدة.

بالنسبة إلى الآن ، لدينا بعض التحديثات المهمة التي كنا نعمل عليها في ديسمبر.

دعم موسع لتجميع مشروع لمنصات وأنظمة تشغيل مختلفة

تقوم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster.io بالفعل بتجميع العديد من أنظمة التشغيل ببنيات معالجات متنوعة. لقد قمنا بتوسيع قائمة أنظمة التشغيل هذه لحسابات المؤسسة لتزويد مستخدمينا بمزيد من الخيارات. من بين الأنظمة المدعومة Linux و macOS و Windows و FreeBSD و OpenBSD و NetBSD و Solaris مع بنية المعالج التالية - x86 (i386) و x86-64 (amd64) و arm و arm64.

تصدير قاعدة البيانات والملفات للتطبيقات المُنشأة

أضفنا قواعد البيانات وتصدير الملفات للتطبيقات التي تم إنشاؤها. وبالتالي ، يمكنك بسهولة تصدير البيانات المطلوبة للتطبيق.

كتل جديدة في عمليات الأعمال

تمكنا هذا الشهر من إضافة كتل إلى عمليات الأعمال:

كتل جديدة لوحدة Telegram ؛

كتل أوامر SSH.

وحدات جديدة

كالعادة ، لا يمكننا تركك بدون أي وحدات نمطية جديدة ، لذلك أضفنا:

وحدة مصادقة OAuth 2.0 ؛

وحدة جداول بيانات Google

تحسينات وإصلاحات أخطاء

تمت إضافة أداة لإزالة المكونات غير المستخدمة من تطبيق الويب ؛

تمت إضافة صفحة مع عرض مفصل لخطط النشر ؛

تحسين استقرار النشر ؛

تجديد صفحة معلومات السجل ؛

إصلاحات الأخطاء في مصمم تطبيقات الويب ومصمم تطبيقات الجوال ومحرر عمليات الأعمال ؛

تمت إضافة دعم مفاتيح الاختصار للاستوديو:

Ctrl + P - نشر المشروع الأخير ؛

Ctrl + S - حفظ الكيان الحالي على الخادم ؛

Ctrl + N - إنشاء مثيل جديد لكيان أو عنصر ؛

Ctrl + Enter - حفظ النافذة المشروطة الحالية أو الحوار بنتيجة إيجابية ؛

Ctrl + S + S - حفظ المخطط + النشر ؛

Сtrl + C ؛ Сtrl + V - نسخ / لصق كتل العمليات التجارية. ابق على اتصال ، ولا تفوت تحديثات عدم وجود تعليمات برمجية! مرحبًا بك في الانضمام إلى مجتمع Discord على Discord وإرسال الرسائل النصية مباشرة إلى مطورينا هناك!