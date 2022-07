Nous avons eu une année 2021 incroyablement productive ! Nous avons réussi à améliorer considérablement les performances globales d'AppMaster.io, à le présenter à un public plus large et à obtenir des commentaires précieux.

Nous avons déjà défini le plan pour le développement ultérieur. Nous visons de nouvelles réalisations.

Pour l'instant, nous avons quelques mises à jour importantes sur lesquelles nous avons travaillé en décembre.

Prise en charge étendue de la compilation d'un projet pour diverses plates-formes et systèmes d'exploitation

Les applications créées avec AppMaster.io compilent déjà de nombreux systèmes d'exploitation avec différentes architectures de processeur. Nous avons étendu cette liste de systèmes d'exploitation pour les comptes d'entreprise afin de fournir à nos utilisateurs plus d'options. Parmi les systèmes pris en charge figurent Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris avec l'architecture de processeur suivante — x86 (i386), x86-64 (amd64), arm, arm64.

Exportation de la base de données et des fichiers pour les applications générées

Nous avons ajouté les bases de données et l'exportation de fichiers pour les applications générées. Ainsi, vous pouvez facilement exporter les données requises de l'application.

Nouveaux blocs dans les processus métier

Ce mois-ci, nous avons réussi à ajouter des blocs aux processus métier :

Nouveaux blocs pour le module Telegram ;

Blocs de commande SSH.

Nouveaux modules

Comme toujours, nous ne pouvions pas vous laisser sans nouveaux modules, nous avons donc ajouté :

module d'authentification OAuth 2.0 ;

Module Google Sheets

Améliorations et corrections de bugs

Ajout d'un outil pour supprimer les composants inutilisés de l'application Web ;

Ajout d'une page avec une vue détaillée des plans de déploiement ;

Amélioration de la stabilité de la publication ;

Renouvellement de la page d'informations du journal ;

Corrections de bogues dans Web Apps Designer, Mobile Apps Designer et Business Processes Editor ;

Ajout de la prise en charge des raccourcis clavier pour Studio :

Ctrl + P — publier le dernier projet ;

Ctrl + S - enregistre l'entité actuelle sur le serveur ;

Ctrl + N - crée une nouvelle instance d'une entité ou d'un élément ;

Ctrl + Entrée - enregistre la fenêtre ou la boîte de dialogue modale actuelle avec un résultat positif ;

Ctrl + S + S - enregistrer le schéma + publier ;

trl + C; Сtrl + V — copier/coller des blocs de processus métier. Restez à l'écoute et ne manquez pas les mises à jour sans code ! Bienvenue à rejoindre la communauté AppMaster.io sur Discord et envoyez un SMS directement à nos développeurs là-bas !