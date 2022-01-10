2021 年我们收获颇丰！我们设法显着提高了 AppMaster.io 的整体性能，将其展示给更多的受众，并获得了宝贵的反馈。

我们已经制定了后续发展的计划。我们的目标是取得新的成就。

就目前而言，我们有一些重要的更新，我们在 12 月一直在努力。

为各种平台和操作系统编译项目的扩展支持

使用 AppMaster.io 创建的应用程序已经编译了许多具有各种处理器架构的操作系统。我们为企业帐户扩展了此操作系统列表，以为我们的用户提供更多选择。 支持的系统包括 Linux、macOS、Windows、FreeBSD、OpenBSD、NetBSD、具有以下处理器架构的 Solaris — x86 (i386)、x86-64 (amd64)、arm、arm64。

为生成的应用程序导出数据库和文件

我们为生成的应用程序添加了数据库和文件导出。 因此，您可以轻松导出应用程序所需的数据。

业务流程中的新模块

本月，我们设法为业务流程添加了块：

电报模块的新块；

SSH 命令块。

新模块

与往常一样，我们不能让您没有任何新模块，因此我们添加了：

OAuth 2.0 认证模块；

谷歌表格模块

改进和错误修复

添加了一个工具来删除 Web 应用程序中未使用的组件；

添加了一个包含部署计划详细视图的页面；

提高出版稳定性；

更新了日志信息页面；

Web Apps Designer、Mobile Apps Designer 和 Business Processes Editor 中的错误修复；

增加了对 Studio 热键的支持：

Ctrl + P — 发布最后一个项目；

Ctrl + S — 将当前实体保存到服务器；

Ctrl + N — 创建实体或元素的新实例；

Ctrl + Enter — 以肯定结果保存当前模态窗口或对话框；

Ctrl + S + S — 保存方案 + 发布；

Сtrl + C; Сtrl + V — 复制/粘贴业务流程块。 请继续关注，不要错过无代码更新！欢迎加入Discord上的 AppMaster.io 社区，并直接向那里的开发人员发送短信！