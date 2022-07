Tivemos um 2021 incrivelmente produtivo! Conseguimos melhorar significativamente o desempenho geral do AppMaster.io, apresentá-lo a um público maior e obter feedback valioso.

Já definimos o plano para o desenvolvimento subsequente. Estamos em busca de novas conquistas.

Por enquanto, temos algumas atualizações importantes nas quais estamos trabalhando em dezembro.

Suporte estendido de compilação de um projeto para várias plataformas e sistemas operacionais

Os aplicativos criados com o AppMaster.io já compilam muitos sistemas operacionais com várias arquiteturas de processador. Estendemos esta lista de SOs para contas corporativas para oferecer mais opções aos nossos usuários. Entre os sistemas suportados estão Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris com a seguinte arquitetura de processador — x86 (i386), x86-64 (amd64), arm, arm64.

Exportação de banco de dados e arquivos para aplicativos gerados

Adicionamos os bancos de dados e a exportação de arquivos para os aplicativos gerados. Assim, você pode exportar facilmente os dados necessários do aplicativo.

Novos Blocos em Processos de Negócios

Este mês conseguimos adicionar blocos aos Processos de Negócios:

Novos Blocos para o módulo Telegram;

Blocos de comando SSH.

Novos Módulos

Como sempre, não poderíamos deixá-lo sem novos módulos, então adicionamos:

Módulo de autenticação OAuth 2.0;

Módulo do Planilhas Google

Melhorias e correções de bugs

Adicionada uma ferramenta para remover componentes não utilizados da aplicação web;

Adicionada uma página com uma visão detalhada dos planos de implantação;

Estabilidade de publicação aprimorada;

Renovada a página de informações de log;

Correções de bugs no Web Apps Designer, Mobile Apps Designer e Business Processes Editor;

Adicionado o suporte de teclas de atalho para o Studio:

Ctrl + P — publica o último projeto;

Ctrl + S — salva a entidade atual no servidor;

Ctrl + N — cria uma nova instância de uma entidade ou elemento;

Ctrl + Enter — salva a janela ou diálogo modal atual com um resultado positivo;

Ctrl + S + S — salve o esquema + publique;

Сtrl + C; Сtrl + V — copiar/colar blocos de processos de negócios. Fique atento e não perca as atualizações sem código! Bem-vindo a se juntar à comunidade AppMaster.io no Discord e enviar mensagens de texto diretamente para nossos desenvolvedores de lá!