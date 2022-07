Nous avons écouté vos commentaires pendant des mois et avons mis en place de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter (et la nôtre) la vie.⁣⁣ Nous voulons vous en donner plus pour votre argent.

Nous avons beaucoup à dire, alors prenons-les un par un.

Espace de travail

Le concept d'espaces de travail a été introduit sur la plateforme, au sein desquels des équipes ou des entreprises peuvent travailler.

Illimité et unifié : L'espace de travail dispose désormais d'un nombre illimité de projets et de participants/utilisateurs, d'une facturation unifiée, d'options de paiement et d'un solde.

Division des utilisateurs : nous avons ajouté la division des utilisateurs par rôles au niveau de l'espace de travail, ainsi qu'au niveau du projet. Désormais, si vous travaillez en entreprise ou en équipe, vous pouvez mettre tous vos collaborateurs dans un espace de travail puis leur attribuer des projets. Pour faciliter la compréhension, chaque espace de travail est votre entreprise ou votre équipe individuelle.

Au départ, nous avons 3 types d'espaces de travail : Business pour les entreprises, Freelance et Personal. Techniquement, ils ne sont pas différents maintenant, mais à l'avenir, les fonctionnalités et les avantages seront différents.

Facturation

Nous avons changé le modèle de facturation de la plateforme d'un abonnement pour un compte à un abonnement pour un projet, éliminant complètement l'achat supplémentaire de ressources. Maintenant 1 projet - 1 abonnement.

Plusieurs abonnements sont disponibles au départ :

Essai de 14 jours

Explorer



Commencez



Démarrage+



Entreprise



Entreprise+



Entreprise



Non lucratif



Applications mobiles et essais illimités



Les applications mobiles sont disponibles sur tous les plans, mais la publication sur les plans Trial et Explore est limitée.

Notre nouvelle politique d'abonnement d'essai : Il ne peut y avoir qu'un seul essai de 14 jours par espace de travail, mais si vous supprimez un projet avec un plan d'essai, vous pouvez créer un nouveau projet avec un nouvel essai pendant 14 jours supplémentaires.

Paiements

Nous avons annulé la présence obligatoire d'un moyen de paiement attaché s'il y a suffisamment de fonds sur le solde pour payer l'abonnement.

Autrement dit, lors de l'activation de bons ou de la réception d'un solde d'une autre manière, vous n'aurez plus besoin d'ajouter une carte bancaire.

Actions de crédit



Il est temps d'être récompensé pour vos efforts ! Gagnez des points de crédit qui peuvent être utilisés pour payer votre plan.

Nous attribuons des points pour la publication d'AppMaster sur les réseaux sociaux, la rédaction d'avis sur notre produit, la création de didacticiels, etc.

Toutes les actions de crédit et leur valeur se trouvent dans votre compte AppMaster Studio .

Applications Web Vue3



Les WebApps Vue3 générées sont prêtes et publiées en production.

Il s'agit d'une étape importante pour la plate-forme sur la voie d'un concepteur de site Web sophistiqué.

Visuellement, tout devrait rester le même, mais nous nous attendons à ce que de nombreux problèmes soient résolus.

Et beaucoup plus



La version inclut également toutes les modifications accumulées pendant plus d'un mois dans les générateurs de code, notre studio backend et les serveurs de publication d'applications cloud.

Prise en charge de BLE, client WSS, travail avec les badges d'icônes d'application + un tas de correctifs ont été ajoutés à Android.

De nombreux bugs ont été corrigés dans IOS, 100% du temps de l'équipe a été consacré aux correctifs et optimisations.

Principales améliorations

Ajoutez l'opération de blocage BLE à l'application mobile Android ;



Ajout du widget SignaturePad à l'application mobile IOS ;



Ajout de tutoriels sur les composants d'image, l'autorisation et plus encore ;



Implémenté le travail des blocs et des déclencheurs pour travailler avec des capteurs dans Android ;



Ajoutez des blocs cryptographiques à l'éditeur de processus métier d'application mobile.

Corrections de bogues

Correction du travail des déclencheurs de grille dans l'application Android ;

Suppression du rembourrage supplémentaire autour du périmètre de la conception mobile ;

Autorisation fixe dans l'application générée sur IOS ;

Défilement fixe sur les écrans dans l'application IOS ;

Correction des bugs avant du studio dans Safari sur MacOS.

Et après



🚀 Nous travaillons sur la correction des bugs causés par la migration vers la nouvelle facturation.

🤖 L'équipe Android termine maintenant le cycle d'ajout des fonctionnalités techniques NFC/NDEF et des fonctionnalités de l'API Google Wallet (passes) et passe au travail sur l'interface utilisateur. Là, nous devons ajouter de l'animation, aligner l'interface avec l'apparence dans le concepteur et ajouter plus de styles visuels, ainsi qu'ajouter de nouveaux widgets (ici vous pouvez nous dire lesquels vous avez le plus besoin, pour cela rendez-vous sur notre espace communautaire ).

🍎 IOS rattrape activement son retard en termes de fonctionnalités et d'apparence, la priorité est toujours à la stabilité et aux correctifs, puis aux nouvelles fonctionnalités.

⚡ L'équipe infrastructure travaille à séparer la publication des applications backend, web et mobile ( oui, on en a aussi marre d'attendre quand on fait une petite modification sur le web ou mobile).

Cela prendra environ 3 à 4 semaines, puis vous pourrez profiter d'une publication Web et mobile presque instantanée.