لقد استمعنا إلى ملاحظاتك لعدة أشهر وقمنا بتنفيذ العديد من الميزات الجديدة لجعل حياتك (وحياتنا) أسهل. نريد أن نقدم لك المزيد مقابل أموالك.

لدينا الكثير لنقوله ، فلنأخذ الأمر واحدًا تلو الآخر.

مساحة العمل

تم تقديم مفهوم مساحات العمل إلى النظام الأساسي ، حيث يمكن للفرق أو الشركات العمل.

غير محدود وموحد: مساحة العمل لديها الآن عدد غير محدود من المشاريع والمشاركين / المستخدمين والفواتير الموحدة وخيارات الدفع والرصيد.

مساحة العمل لديها الآن عدد غير محدود من المشاريع والمشاركين / المستخدمين والفواتير الموحدة وخيارات الدفع والرصيد. تقسيم المستخدمين: أضفنا تقسيم المستخدمين حسب الأدوار على مستوى مساحة العمل ، وكذلك على مستوى المشروع. الآن ، إذا كنت تعمل في شركة أو فريق ، يمكنك وضع جميع موظفيك في مساحة عمل ثم تعيين مشاريع لهم. لسهولة الفهم ، كل مساحة عمل هي شركتك أو فريقك الفردي.

أضفنا تقسيم المستخدمين حسب الأدوار على مستوى مساحة العمل ، وكذلك على مستوى المشروع. الآن ، إذا كنت تعمل في شركة أو فريق ، يمكنك وضع جميع موظفيك في مساحة عمل ثم تعيين مشاريع لهم. لسهولة الفهم ، كل مساحة عمل هي شركتك أو فريقك الفردي. في البداية ، لدينا 3 أنواع من مساحات العمل: الأعمال للشركات ، المستقل والشخصي. من الناحية الفنية ، لا يختلفان الآن ، ولكن في المستقبل ستكون الوظائف والامتيازات مختلفة.

الفواتير

لقد قمنا بتغيير نموذج الفوترة في النظام الأساسي من اشتراك لحساب إلى اشتراك في مشروع ، مما يلغي تمامًا شراء الموارد الإضافية. الآن مشروع واحد - اشتراك واحد.

تتوفر عدة اشتراكات في البداية:

14 يوم تجريبي

يكتشف



بدء



بدء التشغيل +



اعمال



الأعمال +



مَشرُوع



غير ربحية



تطبيقات الهاتف المحمول وتجارب غير محدودة



تتوفر تطبيقات الهاتف المحمول في جميع الخطط ، ولكن النشر على خطط التجربة والاستكشاف محدود.

سياسة الاشتراك التجريبية الجديدة الخاصة بنا: لا يمكن أن يكون هناك سوى نسخة تجريبية واحدة مدتها 14 يومًا لكل مساحة عمل ، ولكن إذا حذفت مشروعًا بخطة تجريبية ، فيمكنك إنشاء مشروع جديد بتجربة جديدة لمدة 14 يومًا أخرى.

المدفوعات

لقد ألغينا الوجود الإلزامي لطريقة الدفع المرفقة إذا كان هناك أموال كافية في الرصيد لدفع رسوم الاشتراك.

أي عند تنشيط القسائم أو تلقي رصيد بطرق أخرى ، لن تحتاج بعد الآن إلى إضافة بطاقة مصرفية.

الإجراءات الائتمانية



حان الوقت للحصول على مكافأة على مجهودك! اكسب نقاط ائتمان يمكن استخدامها لدفع ثمن خطتك.

نحن نعطي نقاطًا للنشر حول AppMaster على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكتابة التعليقات حول منتجنا ، وإجراء البرامج التعليمية والمزيد.

يمكن العثور على جميع الإجراءات الائتمانية وقيمتها في حساب AppMaster Studio الخاص بك.

تطبيقات الويب Vue3



تطبيقات الويب Vue3 التي تم إنشاؤها جاهزة وتم نشرها للإنتاج.

هذه خطوة مهمة للمنصة في طريقها إلى مصمم مواقع ويب متطور.

بصريًا ، يجب أن يظل كل شيء كما هو ، لكننا نتوقع إصلاح العديد من المشكلات.

وأكثر بكثير



يتضمن الإصدار أيضًا جميع التغييرات المتراكمة على مدار أكثر من شهر في مولدات الأكواد واستوديو الواجهة الخلفية وخوادم نشر التطبيقات السحابية.

دعم BLE ، عميل WSS ، العمل مع شارات أيقونة التطبيق + تمت إضافة مجموعة من الإصلاحات إلى Android.

تم إصلاح العديد من الأخطاء في IOS ، وتم تخصيص 100٪ من وقت الفريق للإصلاحات والتحسينات.

التحسينات الرئيسية

إضافة عملية حظر BLE إلى تطبيق Android Mobile ؛



تمت إضافة عنصر واجهة مستخدم SignaturePad إلى تطبيق IOS للجوال ؛



تمت إضافة إرشادات حول مكونات الصورة والتفويض والمزيد ؛



نفذت عمل الكتل والمحفزات للعمل مع أجهزة الاستشعار في Android ؛



أضف كتل تشفير إلى محرر عمليات أعمال تطبيقات الهاتف المحمول.

اصلاحات الشوائب

إصلاح عمل مشغلات الشبكة في تطبيق Android ؛

تمت إزالة الحشوة الإضافية حول محيط تصميم الهاتف المحمول ؛

إذن ثابت في التطبيق الذي تم إنشاؤه على IOS ؛

التمرير الثابت على الشاشات في تطبيق IOS ؛

إصلاح الخلل الأمامية في الاستوديو في Safari على نظام MacOS.

ماذا بعد



🚀 نحن نعمل على إصلاح الأخطاء الناتجة عن الترحيل إلى الفوترة الجديدة.

🤖 يكمل فريق Android الآن دورة إضافة ميزات تقنية NFC / NDEF وميزات واجهة برمجة تطبيقات محفظة Google (يمر) والانتقال إلى العمل على واجهة المستخدم. هناك يتعين علينا إضافة الرسوم المتحركة ، وجعل الواجهة تتماشى مع المظهر في المصمم وإضافة المزيد من الأنماط المرئية ، بالإضافة إلى إضافة عناصر واجهة مستخدم جديدة (هنا يمكنك إخبارنا بالأدوات التي تحتاجها أكثر من غيرها ، لذلك انتقل إلى مساحة مجتمعنا ).

🍎 تعمل IOS بنشاط على اللحاق بالركب من حيث الوظائف والمظهر ، ولا تزال الأولوية للاستقرار والإصلاحات ، ثم على الوظائف الجديدة.

⚡ يعمل فريق البنية التحتية على فصل نشر الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ( نعم ، لقد سئمنا أيضًا من الانتظار عند إجراء تغيير صغير على الويب أو الهاتف المحمول).

سيستغرق ذلك حوالي 3-4 أسابيع وبعد ذلك ستتمكن من الاستمتاع بالنشر الفوري على الويب والجوال.