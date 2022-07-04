几个月来，我们一直在听取您的反馈，并实施了许多新功能，让您（和我们）的生活更轻松。⁣⁣ 我们希望为您提供更多物有所值。

我们有很多话要说，所以让我们一一来看。

工作区

工作空间的概念已被引入平台，团队或公司可以在其中工作。

无限统一： 工作区现在拥有无限数量的项目和参与者/用户，统一计费、支付选项和余额。

工作区现在拥有无限数量的项目和参与者/用户，统一计费、支付选项和余额。 用户划分： 我们在工作空间级别以及项目级别添加了按角色划分的用户。现在，如果您在公司或团队中工作，您可以将所有员工放在一个工作区中，然后将项目分配给他们。为了便于理解，每个工作区都是您的个人公司或团队。

我们在工作空间级别以及项目级别添加了按角色划分的用户。现在，如果您在公司或团队中工作，您可以将所有员工放在一个工作区中，然后将项目分配给他们。为了便于理解，每个工作区都是您的个人公司或团队。 一开始，我们有3 种类型的工作空间：公司业务、自由职业者和个人。从技术上讲，现在它们没有什么不同，但在未来，功能和特权会有所不同。

计费

我们将平台内的计费模式从订阅账户改为订阅项目，彻底消除了额外购买资源。现在 1 个项目 - 1 个订阅。

一开始有几个订阅可用：

14 天试用

探索



启动



启动+



商业



商务+



企业



非营利组织



移动应用程序和无限试用



所有计划都提供移动应用程序，但在试用和探索计划上发布是有限的。

我们新的试用订阅政策：每个工作区只能有一个 14 天的试用期，但如果您删除了一个带有试用计划的项目，您可以创建一个新的项目并再试用 14 天。

付款

如果余额中有足够的资金来支付订阅费用，我们已经取消了附加付款方式的强制存在。

即在激活代金券或以其他方式收款时，不再需要添加银行卡。

信用行动



是时候为你的努力获得回报了！赚取可用于支付您的计划的信用积分。

我们正在为在社交媒体上发布关于 AppMaster 的信息、撰写关于我们产品的评论、制作教程等给予积分。

所有信用行为及其价值都可以在您的AppMaster Studio 帐户中找到。

Vue3 网络应用



生成的 Vue3 WebApp 已准备就绪并发布到生产环境。

这是平台走向成熟网站设计师的重要一步。

从视觉上看，一切都应该保持不变，但我们预计会有很多问题得到解决。

以及更多



该版本还包括代码生成器、我们的后端工作室和云应用程序发布服务器一个多月以来累积的所有更改。

支持 BLE、WSS 客户端、使用应用程序图标徽章 + 一系列修复已添加到 Android。

IOS 中修复了许多错误，团队 100% 的时间都用于修复和优化。

主要改进

将BLE Block Operation添加到Android Mobile App；



IOS 移动应用添加 SignaturePad 小部件；



添加了关于图像组件、授权等的操作方法；



实现了用于在 Android 中使用传感器的块和触发器的工作；



将加密块添加到移动应用程序业务流程编辑器。

Bug修复

修复了 Android 应用中 Grid 触发器的工作；

移除了移动设计周边的额外填充；

修复了IOS上生成的应用程序的授权；

修复了 IOS 应用程序中的屏幕滚动问题；

修复了 MacOS 上 Safari 中的工作室前端错误。

下一步是什么



🚀 我们正在努力修复因迁移到新账单而导致的错误。

🤖 Android 团队现在正在完成添加 NFC/NDEF 技术功能和 Google Wallet API（通行证）功能的周期，并继续致力于 UI 工作。在那里我们必须添加动画，使界面与设计器中的外观保持一致并添加更多视觉样式，以及添加新的小部件（在这里您可以告诉我们您最需要哪些，为此转到我们的社区空间）。

🍎 IOS 在功能和外观方面都在积极追赶，优先级仍然是稳定性和修复，然后是新功能。

⚡ 基础架构团队正在努力将后端、Web 和移动应用程序的发布分开（是的，当在 Web 或移动设备上进行小的更改时，我们也厌倦了等待）。

这将需要大约 3-4 周的时间，然后您将能够享受几乎即时的网络和移动发布。