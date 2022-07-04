Aylardır geri bildirimlerinizi dinledik ve sizin (ve bizim) hayatınızı kolaylaştıracak pek çok yeni özelliği hayata geçirdik. ⁣⁣ Paranızın karşılığında size daha fazlasını vermek istiyoruz.

Söyleyecek çok şeyimiz var, o yüzden tek tek ele alalım.

çalışma alanı

Ekiplerin veya şirketlerin çalışabileceği platforma çalışma alanları kavramı getirildi.

Sınırsız ve birleşik: Çalışma alanında artık sınırsız sayıda proje ve katılımcı/kullanıcı, birleştirilmiş faturalandırma, ödeme seçenekleri ve bakiye bulunur.

Çalışma alanında artık sınırsız sayıda proje ve katılımcı/kullanıcı, birleştirilmiş faturalandırma, ödeme seçenekleri ve bakiye bulunur. Kullanıcıların bölünmesi: Kullanıcıların, çalışma alanı düzeyinde ve proje düzeyinde rollere göre bölünmesini ekledik. Artık bir şirkette veya ekipte çalışıyorsanız, tüm çalışanlarınızı bir çalışma alanına yerleştirebilir ve ardından onlara projeler atayabilirsiniz. Kolay anlaşılması için, her çalışma alanı sizin bireysel şirketiniz veya ekibinizdir.

bölünmesi: Kullanıcıların, çalışma alanı düzeyinde ve proje düzeyinde rollere göre bölünmesini ekledik. Artık bir şirkette veya ekipte çalışıyorsanız, tüm çalışanlarınızı bir çalışma alanına yerleştirebilir ve ardından onlara projeler atayabilirsiniz. Kolay anlaşılması için, her çalışma alanı sizin bireysel şirketiniz veya ekibinizdir. Başlangıçta 3 tür çalışma alanımız var: Şirketler için İş, Serbest ve Kişisel. Teknik olarak şimdi farklı değiller, ancak gelecekte işlevsellik ve avantajlar farklı olacak.

faturalandırma

Platformdaki faturalandırma modelini bir hesap aboneliğinden proje aboneliğine dönüştürdük ve ek kaynak satın alımını tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi 1 proje - 1 abonelik.

Başlangıçta birkaç abonelik mevcuttur:

14 Günlük Deneme

Keşfetmek



Başlatmak



Başlangıç+



İşletme



İş+



Girişim



kar amacı gütmeyen



Mobil uygulamalar ve sınırsız deneme



Mobil uygulamalar tüm planlarda mevcuttur, ancak Deneme ve Keşfet planlarında yayınlama sınırlıdır.

Yeni deneme aboneliği politikamız: Çalışma alanı başına yalnızca 14 günlük bir deneme olabilir, ancak deneme planı olan bir projeyi silerseniz, 14 gün boyunca yeni bir deneme ile yeni bir proje oluşturabilirsiniz.

ödemeler

Abonelik için ödeme yapmak için bakiyede yeterli para varsa, ekli bir ödeme yönteminin zorunlu mevcudiyetini iptal ettik.

Yani, kuponları etkinleştirirken veya başka şekillerde bakiye alırken artık bir banka kartı eklemeniz gerekmeyecek.

Kredi işlemleri



Emeklerinizin karşılığını almanın tam zamanı! Planınız için ödeme yapmak için kullanılabilecek kredi puanları kazanın.

AppMaster hakkında sosyal medyada paylaşım yapmak, ürünümüz hakkında inceleme yazmak, eğitimler yapmak ve daha fazlası için puan veriyoruz.

Tüm kredi işlemleri ve bunların değeri, AppMaster Studio hesabınızda bulunabilir.

Vue3 Web Uygulamaları



Oluşturulan Vue3 Web Uygulamaları hazır ve üretime yayınlanıyor.

Bu, platform için sofistike bir web sitesi tasarımcısı olma yolunda önemli bir adımdır.

Görsel olarak her şey aynı kalmalı, ancak birçok sorunun düzeltilmesini bekliyoruz.

Ve daha fazlası



Sürüm aynı zamanda kod oluşturucularda, arka uç stüdyomuzda ve bulut uygulaması yayınlama sunucularında bir aydan fazla bir süredir biriken tüm değişiklikleri de içeriyor.

BLE, WSS istemcisi desteği, uygulama simgesi rozetleriyle çalışma + Android'e bir dizi düzeltme eklendi.

IOS'ta birçok hata düzeltildi, ekibin zamanının %100'ü düzeltmelere ve optimizasyonlara ayrıldı.

Ana İyileştirmeler

Android Mobil Uygulamasına BLE Blok İşlemi Ekleyin;



IOS mobil uygulamasına SignaturePad widget'ı eklendi;



Görüntü Bileşenleri, yetkilendirme ve daha fazlası için nasıl yapılır eklendi;



Android'de sensörlerle çalışmak için blokların ve tetikleyicilerin çalışmasını uyguladı;



Mobil uygulama iş süreci düzenleyicisine kriptografik bloklar ekleyin.

Hata düzeltmeleri

Android uygulamasında Izgara tetikleyicilerinin çalışması düzeltildi;

Mobil tasarımın çevresindeki ekstra dolgu kaldırıldı;

IOS üzerinde oluşturulan uygulamada sabit yetkilendirme;

IOS uygulamasında ekranlarda sabit kaydırma;

MacOS'ta Safari'deki stüdyo önü hataları düzeltildi.

Sıradaki ne



🚀 Yeni faturalandırmaya geçişin neden olduğu hataları düzeltmeye çalışıyoruz.

🤖 Android ekibi şimdi NFC/NDEF teknik özellikleri ve Google Cüzdan API (geçerli) özellikleri ekleme döngüsünü tamamlıyor ve kullanıcı arayüzü üzerinde çalışmaya devam ediyor. Orada animasyon eklememiz, arayüzü tasarımcıdaki görünümle uyumlu hale getirmemiz ve daha fazla görsel stil eklemenin yanı sıra yeni widget'lar eklememiz gerekiyor (burada bize en çok hangilerine ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz, bunun için topluluk alanımıza gidin ).

🍎 IOS, işlevsellik ve görünüm açısından aktif olarak yetişiyor, öncelik hala kararlılık ve düzeltmelerde ve ardından yeni işlevsellikte.

⚡ Altyapı ekibi arka uç, web ve mobil uygulamaların yayınını ayırmak için çalışıyor ( evet, web veya mobilde küçük bir değişiklik yaparken beklemekten de bıkıyoruz).

Bu yaklaşık 3-4 hafta sürecek ve ardından neredeyse anında web ve mobil yayıncılığın keyfini çıkarabileceksiniz.