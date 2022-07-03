Мы прислушивались к вашим отзывам в течение нескольких месяцев и внедрили много новых функций, чтобы сделать вашу (и нашу) жизнь проще.⁣⁣ Мы хотим дать вам больше за ваши деньги.

Нам есть что сказать, так что давайте по порядку.

Рабочее пространство

В платформу введено понятие рабочих пространств (workspace), внутри которых могут работать команды или компании.

Неограниченные и унифицированные: в рабочей области теперь есть неограниченное количество проектов и участников/пользователей, единые биллинг, способы оплаты и баланс.

в рабочей области теперь есть неограниченное количество проектов и участников/пользователей, единые биллинг, способы оплаты и баланс. Разделение пользователей: Добавлено разделение пользователей по ролям на уровне рабочего пространства, а также на уровне проекта. Теперь, если вы работаете в компании или команде, вы можете поместить всех своих сотрудников в рабочее пространство, а затем назначать им проекты. Для простоты понимания каждое рабочее пространство — это ваша отдельная компания или команда.

Добавлено разделение пользователей по ролям на уровне рабочего пространства, а также на уровне проекта. Теперь, если вы работаете в компании или команде, вы можете поместить всех своих сотрудников в рабочее пространство, а затем назначать им проекты. Для простоты понимания каждое рабочее пространство — это ваша отдельная компания или команда. На старте у нас есть 3 типа рабочих пространств: Бизнес для компаний, Фриланс и Личное. Технически сейчас они ничем не отличаются, но в будущем функционал и преимущества будут различаться.

Биллинг

Мы изменили модель биллинга в платформе с подписки на аккаунт на подписку на проект, полностью исключив дополнительную покупку ресурсов. Теперь 1 проект - 1 подписка.

На старте доступно несколько подписок :

14-дневный триальный план

Explore



Startup



Startup+



Business



Business+



Enterprise



Некоммерческий



Мобильные приложения и неограниченные триалы



Мобильные приложения доступны на всех планах, но публикация на планах Trial и Explore ограничена.

Наша новая политика триальной подписки: для каждой рабочего пространства может быть только одна 14-дневная триальная подписка, но если вы удалите проект с триальным планом, вы можете создать новый проект с новой триальной подпиской ещё на 14 дней.

Платежи

Мы отменили обязательное наличие привязанного способа оплаты, если на балансе достаточно средств для оплаты подписки.

То есть при активации ваучеров или пополнении баланса другими способами вам больше не нужно будет добавлять банковскую карту.

Кредитные действия



Пришло время получить вознаграждение за ваши усилия! Зарабатывайте кредитные баллы, которые можно использовать для оплаты вашего плана.

Мы начисляем баллы за публикации о AppMaster в социальных сетях, написание отзывов о нашем продукте, создание обучающих материалов и многое другое.

Все кредитные действия и их стоимость можно найти в вашей учетной записи AppMaster Studio .

Веб-приложения Vue3



Сгенерированные веб-приложения на базе Vue3 готовы и опубликованы в продакшен.

Это важный шаг для платформы на пути к сложному конструктору веб-сайтов.

Визуально всё должно остаться прежним, но мы ожидаем, что многие проблемы будут исправлены.

И многое другое



Релиз также включает в себя все изменения, накопленные более чем за месяц в генераторах кода, нашей бэкенд-студии и серверах публикации облачных приложений.

В Android добавлена поддержка BLE, WSS клиента, работа с бейджами иконок приложений + множество исправлений.

В IOS исправлено множество ошибок, 100% времени команды было посвящено исправлениям и оптимизации.

Основные улучшения

Добавлена работа с блоком BLE в приложения Android;



Добавлен виджет SignaturePad в приложения IOS;



Добавлены инструкции по компонентам изображения, авторизации и т. д.;



Реализована работа блоков и триггеров для взаимодействия с датчиками в Android;



Добавлены криптографические блоки в редактор бизнес-процессов мобильного приложения.

Исправление ошибок

Исправлена работа Grid-триггеров в Android-приложении;

Убраны лишние отступы по периметру мобильного дизайнера;

Исправлена авторизация в сгенерированном приложении на IOS;

Исправлена прокрутка на экранах в приложении IOS;

Исправлены ошибки фронта студии в Safari на MacOS.

Что дальше



🚀 Мы работаем над исправлением ошибок, вызванных переходом на новый биллинг.

🤖 В настоящее время команда Android завершает цикл добавления технических функций NFC/NDEF и функций Google Wallet API (passes) и переходит к работе над пользовательским интерфейсом. Там нам предстоит добавить анимацию, привести интерфейс в соответствие с внешним видом в дизайнере и добавить больше визуальных стилей, а так же добавить новые виджеты (здесь вы можете рассказать какие из них вам нужны больше всего, для этого заходите в наш раздел сообщества ).

🍎 IOS активно догоняет по функционалу и внешнему виду, приоритет по-прежнему на стабильности и исправлениях, а потом уже на новом функционале.

⚡ Команда инфраструктуры работает над разделением публикации бэкенда, веба и мобильного приложения (да, нам тоже надоедает ждать при внесении небольшого изменения в веб или мобайл).

Это займет около 3-4 недель, после чего вы сможете наслаждаться почти мгновенной публикацией в веб и на мобильных приложениях.