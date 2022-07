Ouvimos seus comentários há meses e implementamos muitos novos recursos para facilitar sua (e nossa) vida.⁣⁣ Queremos oferecer mais pelo seu dinheiro.

Temos muito a dizer, então vamos analisar um por um.

Área de trabalho

O conceito de workspaces foi introduzido na plataforma, dentro do qual equipes ou empresas podem trabalhar.

Ilimitado e unificado: O espaço de trabalho agora possui um número ilimitado de projetos e participantes/usuários, faturamento unificado, opções de pagamento e saldo.

O espaço de trabalho agora possui um número ilimitado de projetos e participantes/usuários, faturamento unificado, opções de pagamento e saldo. Divisão de usuários: Adicionamos a divisão de usuários por funções no nível do espaço de trabalho, bem como no nível do projeto. Agora, se você trabalha em uma empresa ou em uma equipe, pode colocar todos os seus funcionários em um espaço de trabalho e atribuir projetos a eles. Para facilitar a compreensão, cada espaço de trabalho é sua empresa ou equipe individual.

Adicionamos a divisão de usuários por funções no nível do espaço de trabalho, bem como no nível do projeto. Agora, se você trabalha em uma empresa ou em uma equipe, pode colocar todos os seus funcionários em um espaço de trabalho e atribuir projetos a eles. Para facilitar a compreensão, cada espaço de trabalho é sua empresa ou equipe individual. No início, temos 3 tipos de espaços de trabalho: Negócios para empresas, Freelance e Pessoal. Tecnicamente agora eles não são diferentes, mas no futuro a funcionalidade e as vantagens serão diferentes.

Cobrança

Alteramos o modelo de cobrança na plataforma de uma assinatura de uma conta para uma assinatura de um projeto, eliminando completamente a compra adicional de recursos. Agora 1 projeto - 1 assinatura.

Várias assinaturas estão disponíveis no início:

Teste de 14 dias

Explorar



Comece



Inicialização+



O negócio



Negócios+



Empreendimento



Sem fins lucrativos



Aplicativos móveis e testes ilimitados



Os aplicativos móveis estão disponíveis em todos os planos, mas a publicação nos planos de avaliação e exploração é limitada.

Nossa nova política de assinatura de avaliação: só pode haver uma avaliação de 14 dias por workspace, mas se você excluir um projeto com um plano de avaliação, poderá criar um novo projeto com uma nova avaliação por mais 14 dias.

Pagamentos

Cancelamos a presença obrigatória de um método de pagamento anexado se houver fundos suficientes no saldo para pagar a assinatura.

Ou seja, ao ativar vouchers ou receber saldo de outras formas, você não precisará mais adicionar um cartão bancário.

Ações de crédito



É hora de ser recompensado pelo seu esforço! Ganhe pontos de crédito que podem ser usados para pagar seu plano.

Estamos dando pontos para postar sobre o AppMaster nas mídias sociais, escrever resenhas sobre nosso produto, fazer tutoriais e muito mais.

Todas as ações de crédito e seus valores podem ser encontrados em sua conta do AppMaster Studio .

Aplicativos Web Vue3



Os WebApps Vue3 gerados estão prontos e publicados para produção.

Este é um passo importante para a plataforma no caminho para um designer de site sofisticado.

Visualmente, tudo deve permanecer igual, mas esperamos que muitos problemas sejam corrigidos.

E muito mais



O lançamento também inclui todas as alterações acumuladas ao longo de mais de um mês em geradores de código, nosso estúdio de back-end e servidores de publicação de aplicativos em nuvem.

Suporte para BLE, cliente WSS, trabalho com emblemas de ícones de aplicativos + várias correções foram adicionadas ao Android.

Muitos bugs foram corrigidos no IOS, 100% do tempo da equipe foi dedicado a correções e otimizações.

Principais melhorias

Adicionar operação de bloco BLE ao aplicativo móvel Android;



Adicionado widget SignaturePad ao aplicativo móvel IOS;



Adicionado instruções sobre componentes de imagem, autorização e muito mais;



Implementou o trabalho de blocos e triggers para trabalhar com sensores no Android;



Adicione blocos criptográficos ao editor de processos de negócios de aplicativos móveis.

Correções de bugs

Corrigido o trabalho dos gatilhos Grid no aplicativo Android;

Removido preenchimento extra ao redor do perímetro do design móvel;

Corrigida autorização na aplicação gerada no IOS;

Corrigido rolagem nas telas no aplicativo IOS;

Corrigidos bugs frontais de estúdio no Safari no MacOS.

Qual é o próximo



🚀 Estamos trabalhando na correção de bugs causados pela migração para o novo faturamento.

🤖 A equipe do Android está concluindo o ciclo de adição de recursos técnicos NFC/NDEF e recursos da Google Wallet API (aprovações) e passando a trabalhar na interface do usuário. Lá temos que adicionar animação, alinhar a interface com a aparência no designer e adicionar mais estilos visuais, além de adicionar novos widgets (aqui você pode nos dizer quais você mais precisa, para isso vá ao nosso espaço da comunidade ).

🍎 O IOS está se atualizando ativamente em termos de funcionalidade e aparência, a prioridade ainda está na estabilidade e nas correções e depois nas novas funcionalidades.

⚡ A equipe de infraestrutura está trabalhando para separar a publicação do backend, web e aplicativos móveis ( sim, também cansamos de esperar ao fazer uma pequena alteração na web ou no celular).

Isso levará cerca de 3 a 4 semanas e, em seguida, você poderá desfrutar de publicação quase instantânea na Web e em dispositivos móveis.