Wir haben monatelang auf Ihr Feedback gehört und so viele neue Funktionen implementiert, um Ihr (und unser) Leben einfacher zu machen.⁣⁣ Wir möchten Ihnen mehr für Ihr Geld bieten.

Wir haben viel zu sagen, also nehmen wir es eins nach dem anderen.

Arbeitsplatz

Auf der Plattform wurde das Konzept der Arbeitsbereiche eingeführt, in denen Teams oder Unternehmen arbeiten können.

Unbegrenzt und einheitlich: Der Arbeitsbereich hat jetzt eine unbegrenzte Anzahl von Projekten und Teilnehmern/Benutzern, einheitliche Abrechnung, Zahlungsoptionen und Kontostand.

Der Arbeitsbereich hat jetzt eine unbegrenzte Anzahl von Projekten und Teilnehmern/Benutzern, einheitliche Abrechnung, Zahlungsoptionen und Kontostand. Aufteilung der Benutzer: Wir haben die Aufteilung der Benutzer nach Rollen sowohl auf Arbeitsbereichsebene als auch auf Projektebene hinzugefügt. Wenn Sie jetzt in einem Unternehmen oder einem Team arbeiten, können Sie alle Ihre Mitarbeiter in einem Arbeitsbereich zusammenfassen und ihnen dann Projekte zuweisen. Zum leichteren Verständnis ist jeder Arbeitsbereich Ihr individuelles Unternehmen oder Team.

Wir haben die Aufteilung der Benutzer nach Rollen sowohl auf Arbeitsbereichsebene als auch auf Projektebene hinzugefügt. Wenn Sie jetzt in einem Unternehmen oder einem Team arbeiten, können Sie alle Ihre Mitarbeiter in einem Arbeitsbereich zusammenfassen und ihnen dann Projekte zuweisen. Zum leichteren Verständnis ist jeder Arbeitsbereich Ihr individuelles Unternehmen oder Team. Zu Beginn haben wir 3 Arten von Arbeitsbereichen: Business für Unternehmen, Freelance und Personal. Technisch sind sie jetzt nicht anders, aber in Zukunft werden die Funktionalität und die Vorteile anders sein.

Abrechnung

Wir haben das Abrechnungsmodell in der Plattform von einem Abonnement für ein Konto zu einem Abonnement für ein Projekt geändert, wodurch der zusätzliche Kauf von Ressourcen vollständig entfällt. Jetzt 1 Projekt - 1 Abonnement.

Zum Start stehen mehrere Abonnements zur Verfügung:

14-tägige Testversion

Entdecken



Anlaufen



Startup+



Geschäft



Geschäft+



Unternehmen



Gemeinnützig



Mobile Anwendungen und unbegrenzte Testversionen



Mobile Anwendungen sind in allen Plänen verfügbar, aber die Veröffentlichung in Trial- und Explore-Plänen ist begrenzt.

Unsere neue Testabo-Richtlinie: Es kann nur eine 14-tägige Testversion pro Workspace geben, aber wenn du ein Projekt mit einem Testplan löschst, kannst du ein neues Projekt mit einer neuen Testversion für weitere 14 Tage erstellen.

Zahlungen

Wir haben das obligatorische Vorhandensein einer angehängten Zahlungsmethode aufgehoben, wenn genügend Guthaben vorhanden ist, um das Abonnement zu bezahlen.

Das heißt, wenn Sie Gutscheine aktivieren oder auf andere Weise ein Guthaben erhalten, müssen Sie keine Bankkarte mehr hinzufügen.

Kreditaktionen



Es ist an der Zeit, sich für Ihre Mühe belohnen zu lassen! Sammeln Sie Kreditpunkte, mit denen Sie Ihren Plan bezahlen können.

Wir vergeben Punkte für das Posten über AppMaster in sozialen Medien, das Schreiben von Rezensionen über unser Produkt, das Erstellen von Tutorials und mehr.

Alle Guthabenaktionen und deren Wert finden Sie in Ihrem AppMaster Studio-Konto .

Vue3-WebApps



Die generierten Vue3-WebApps sind fertig und werden für die Produktion veröffentlicht.

Für die Plattform ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum anspruchsvollen Website-Designer.

Optisch sollte alles gleich bleiben, aber wir erwarten, dass viele Probleme behoben werden.

Und vieles mehr



Die Veröffentlichung enthält auch alle Änderungen, die sich über mehr als einen Monat in Codegeneratoren, unserem Backend-Studio und Cloud-Anwendungsveröffentlichungsservern angesammelt haben.

Unterstützung für BLE, WSS-Client, Arbeit mit App-Icon-Badges + eine Reihe von Fixes wurden zu Android hinzugefügt.

Viele Fehler wurden in IOS behoben, 100 % der Zeit des Teams wurde für Korrekturen und Optimierungen aufgewendet.

Hauptverbesserungen

Hinzufügen des BLE-Blockbetriebs zur mobilen Android-App;



SignaturePad-Widget zur mobilen IOS-App hinzugefügt;



Anleitungen zu Bildkomponenten, Autorisierung und mehr hinzugefügt;



Implementierte die Arbeit von Blöcken und Triggern für die Arbeit mit Sensoren in Android;



Fügen Sie dem Geschäftsprozess-Editor für mobile Anwendungen kryptografische Blöcke hinzu.

Fehlerbehebung

Funktion von Grid-Triggern in der Android-App behoben;

Zusätzliche Polsterung um den Umfang des mobilen Designs entfernt;

Berechtigung in der generierten Anwendung auf IOS behoben;

Scrollen auf Bildschirmen in der IOS-Anwendung behoben;

Studio-Front-Bugs in Safari auf MacOS behoben.

Was kommt als nächstes



🚀 Wir arbeiten daran, Fehler zu beheben, die durch die Umstellung auf die neue Abrechnung verursacht wurden.

🤖 Das Android-Team schließt jetzt den Zyklus des Hinzufügens von technischen NFC/NDEF-Funktionen und Google Wallet API (Passes)-Funktionen ab und fährt mit der Arbeit an der Benutzeroberfläche fort. Dort müssen wir Animationen hinzufügen, die Benutzeroberfläche an das Erscheinungsbild im Designer anpassen und weitere visuelle Stile hinzufügen sowie neue Widgets hinzufügen (hier können Sie uns sagen, welche Sie am meisten benötigen, gehen Sie dazu in unseren Community-Bereich ).

🍎 IOS holt in Sachen Funktionalität und Optik aktiv auf, die Priorität liegt weiterhin auf Stabilität und Fixes, dann auf neuen Funktionalitäten.

⚡ Das Infrastrukturteam arbeitet daran, die Veröffentlichung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen zu trennen ( ja, wir haben auch das Warten satt, wenn wir eine kleine Änderung im Web oder auf Mobilgeräten vornehmen).

Dies wird etwa 3-4 Wochen dauern und dann können Sie fast sofort Web- und Mobile-Publishing genießen.