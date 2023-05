Populaire messaging app WhatsApp is ingesteld om een groot aantal innovatieve functies te introduceren, zoals exclusieve gebruikersnamen en mogelijkheden om schermen te delen, volgens gerenommeerde bron WABetaInfo.

Deze nieuwe toevoegingen werden vastgesteld in de Android betaversie 2.23.11.15, waarbij gebruikersnamen de weg vrijmaken voor veilige en versleutelde gesprekken. In de toekomst zou dit personen in staat kunnen stellen elkaar te vinden en met elkaar in contact te komen met behulp van hun unieke gebruikersnamen in plaats van te vertrouwen op telefoonnummers.

Een andere opmerkelijke functie is scherm delen, die werd opgemerkt door enkele bètatesters die de 2.23.11.19-versie van de Android-app gebruiken. Zodra de knop voor scherm delen is ingedrukt, krijgen gebruikers de optie om hun scherm te delen tijdens videogesprekken. Screenshots hebben aangetoond dat deze functie ook de gedeelde delen van het gesprek opneemt, wat de algehele gebruikerservaring mogelijk verbetert.

Verder onthult WABetaInfo dat een 'statusarchief'-instelling wordt uitgerold naar geselecteerde bètatesters. Met deze functie kunnen bedrijven hun statussen na een periode van 24 uur archiveren en later opnieuw delen wanneer het hun uitkomt. Vanaf nu lijkt het erop dat deze functie uitsluitend beschikbaar is voor bedrijven die het platform gebruiken.

