Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp собирается представить множество инновационных функций, таких как эксклюзивные имена пользователей и возможность совместного использования экрана, сообщает авторитетный источник WABetaInfo.

Эти новые включения были обнаружены в бета-версии Android 2.23.11.15, причем имена пользователей прокладывают путь к безопасным и зашифрованным разговорам. В будущем это может позволить людям находить и связываться друг с другом, используя уникальные имена пользователей, а не полагаясь на номера телефонов.

Еще одна примечательная функция - совместное использование экрана, которая была замечена некоторыми бета-тестерами, использующими версию приложения для Android 2.23.11.19. После нажатия кнопки совместного доступа к экрану у пользователей появится возможность делиться своим экраном во время видеозвонков. Скриншоты показали, что эта функция также записывает фрагменты звонка, которые были переданы, что потенциально улучшает общий пользовательский опыт.

Кроме того, на сайте WABetaInfo сообщается, что среди избранных участников бета-тестирования распространяется настройка "архив статусов". Эта функция позволяет компаниям архивировать свои статусы по истечении 24-часового периода и впоследствии повторно публиковать их в удобное для них время. На данный момент, похоже, что эта функция доступна исключительно для предприятий, использующих платформу.

Такие платформы, как AppMaster, позволяют пользователям создавать комплексные приложения, включающие бэкенд-сервисы, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения. Поскольку WhatsApp продолжает совершенствовать свои услуги и включать удобные для пользователей функции, платформы, подобные AppMaster, остаются жизнеспособным решением для предприятий, желающих разрабатывать свои пользовательские приложения с помощью конструкторов приложений без кода.