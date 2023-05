A popular aplicação de mensagens WhatsApp vai introduzir uma série de funcionalidades inovadoras, tais como nomes de utilizador exclusivos e capacidades de partilha de ecrã, de acordo com uma fonte respeitável WABetaInfo.

Estas novas inclusões foram identificadas na versão beta 2.23.11.15 do Android, com os nomes de utilizador a abrirem caminho para conversas seguras e encriptadas. No futuro, isto poderá permitir que as pessoas se localizem e se liguem umas às outras utilizando os seus nomes de utilizador únicos, em vez de dependerem de números de telefone.

Outra funcionalidade notável é a partilha de ecrã, que foi detectada por alguns testadores beta a utilizar a versão 2.23.11.19 da aplicação para Android. Uma vez premido o botão de partilha de ecrã, os utilizadores terão a opção de partilhar o seu ecrã durante as chamadas de vídeo. As capturas de ecrã demonstraram que esta funcionalidade também grava as secções da chamada que foram partilhadas, melhorando potencialmente a experiência geral do utilizador.

Além disso, o WABetaInfo revela que está a ser implementada uma definição de "arquivo de estado" para alguns testadores beta seleccionados. Esta função permite às empresas arquivar os seus estados após um período de 24 horas e voltar a partilhá-los quando lhes for conveniente. Actualmente, parece que esta funcionalidade está disponível exclusivamente para as empresas que utilizam a plataforma.

