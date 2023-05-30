تم تعيين تطبيق WhatsApp الشهير للمراسلة لتقديم مجموعة من الميزات المبتكرة ، مثل أسماء المستخدمين الحصرية وإمكانيات مشاركة الشاشة ، وفقًا لمصدر WABetaInfo ذائع الصيت.

تم تحديد هذه الإضافات الجديدة في الإصدار التجريبي من Android 2.23.11.15 ، حيث تمهد أسماء المستخدمين الطريق لمحادثات آمنة ومشفرة. في المستقبل ، قد يمكّن هذا الأفراد من تحديد موقع بعضهم البعض والتواصل معهم باستخدام أسماء المستخدمين الفريدة الخاصة بهم بدلاً من الاعتماد على أرقام الهواتف.

ميزة أخرى ملحوظة هي مشاركة الشاشة ، والتي تم رصدها من قبل بعض مختبري النسخة التجريبية الذين يشغلون الإصدار 2.23.11.19 من تطبيق Android. بمجرد الضغط على زر مشاركة الشاشة ، سيكون لدى المستخدمين خيار مشاركة شاشتهم أثناء مكالمات الفيديو. أظهرت لقطات الشاشة أن هذه الميزة تسجل أيضًا أقسام المكالمة التي تمت مشاركتها ، مما يحتمل أن يعزز تجربة المستخدم الإجمالية.

علاوة على ذلك ، يكشف WABetaInfo أنه يتم طرح إعداد "أرشيف الحالة" لاختيار مختبري الإصدارات التجريبية. تتيح هذه الوظيفة للشركات أرشفة حالاتها بعد فترة 24 ساعة وإعادة مشاركتها لاحقًا في الوقت الذي يناسبها. اعتبارًا من الآن ، يبدو أن هذه الميزة متاحة حصريًا للشركات التي تستخدم النظام الأساسي.

تتيح المنصات مثل AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات شاملة ، كاملة مع خدمات الخلفية ، ومواقع الويب ، وبوابات العملاء ، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. مع استمرار WhatsApp في ابتكار خدماتها ودمج ميزات سهلة الاستخدام ، تظل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster حلاً قابلاً للتطبيق للشركات التي تسعى إلى تطوير تطبيقاتها المخصصة مع منشئي تطبيقات بدون تعليمات برمجية .