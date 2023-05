La popolare app di messaggistica WhatsApp è pronta a introdurre una serie di funzioni innovative, come nomi utente esclusivi e funzionalità di condivisione dello schermo, secondo quanto riportato dalla fonte autorevole WABetaInfo.

Queste novità sono state individuate nella versione beta 2.23.11.15 di Android: i nomi utente apriranno la strada a conversazioni sicure e crittografate. In futuro, ciò potrebbe consentire agli individui di localizzarsi e connettersi l'un l'altro utilizzando i loro nomi utente unici piuttosto che affidarsi ai numeri di telefono.

Un'altra funzione degna di nota è la condivisione dello schermo, che è stata individuata da alcuni beta tester che utilizzano la versione 2.23.11.19 dell'app per Android. Una volta premuto il pulsante di condivisione dello schermo, gli utenti avranno la possibilità di condividere il proprio schermo durante le videochiamate. Gli screenshot hanno dimostrato che questa funzione registra anche le sezioni della chiamata che sono state condivise, migliorando potenzialmente l'esperienza complessiva dell'utente.

Inoltre, WABetaInfo rivela che un'impostazione di "archivio dello stato" è in fase di lancio per alcuni beta tester selezionati. Questa funzione consente alle aziende di archiviare i loro stati dopo un periodo di 24 ore e di condividerli successivamente a loro piacimento. Al momento, sembra che questa funzione sia disponibile esclusivamente per le aziende che utilizzano la piattaforma.

