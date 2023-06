Na de publieke lancering in december 2022 kondigt Instagram Notes zijn eerste reeks verbeteringen aan met de introductie van muziek- en vertaalfuncties. Als een communicatiemiddel exclusief voor Close Friends of wederzijdse gebruikers, stelde Instagram Notes hen aanvankelijk in staat om tekst- en emoji-gebaseerde berichten te delen die bovenaan de inbox van de ontvanger verschenen. Deze nieuwe functies werden aangekondigd door Meta CEO Mark Zuckerberg via zijn Instagram Broadcast Channel.

De nieuwste update introduceert Music Notes, een uitbreiding van de Notes-functie waarmee gebruikers 30-seconden durende muziekclips kunnen delen als een alternatieve manier van zelfexpressie. Gebruikers kunnen nu hun stemmingen en gevoelens overbrengen of hun favoriete nummer aan vrienden voorstellen via deze innovatieve functie. Bovendien kunnen bijschriften worden toegevoegd aan de muzieknoot, waardoor gebruikers nog meer ruimte krijgen om hun gedachten en emoties uit te drukken. Volgens Meta zullen muziekclips wereldwijd worden ondersteund in alle regio's waar het bedrijf muzieklicentierechten heeft.

Naast muzieknotities kondigt de update ook de komst van Notes Translations aan. Deze handige functie vereenvoudigt meertalige communicatie door gebruikers in staat te stellen op een 'Zie vertaling' link te tikken en direct notities te vertalen die in verschillende talen zijn geschreven. Met naadloze vertaalmogelijkheden die al zijn ingebakken in andere secties van de Instagram-app, zoals postbeschrijvingen, opmerkingen en Reels, sluit Instagram Notes zich nu aan bij de meertalige ondersteuning.

Voorafgaand aan de lancering gaven testresultaten aan dat gebruikers positief reageerden op de mogelijkheid om gesprekken te starten via Instagram Notes. Vergelijkbaar met Twitter's prompt voor gebruikers om 'what's happening?' te delen, moedigt het platform gebruikers aan om 'Deel een gedachte...' in een 60-karakter tekst of emoji Note die 24 uur lang opvallend bovenaan de inbox van hun vrienden staat. Antwoorden op deze Notes worden ontvangen via de functie voor directe berichten binnen Instagram.

Instagram Notes heeft in stilte gebruikersinteracties beïnvloed en experimenteerde met tekstgebaseerde updates voorafgaand aan de introductie van Instagram's aankomende Twitter-alternatief, dat momenteel actief wordt ontwikkeld. Instagram Notes werd ooit gezien als een potentiële concurrent voor Twitter, zoals gemeld door The New York Times. Echter, met een standalone en gedecentraliseerde sociale app die wordt getest door werknemers van het bedrijf, blijft de impact van de naderende lancering op de gebruikersadoptie en de toewijding van het bedrijf aan de Instagram Notes-functie onzeker.

