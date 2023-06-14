بعد إطلاقه للجمهور في كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، بدأ تطبيق Instagram Notes في أول مجموعة من التحسينات مع إدخال ميزات الموسيقى والترجمة. كأداة اتصال حصرية لـ Close Friends أو المستخدمين المشتركين ، سمحت Instagram Notes لهم في البداية بمشاركة الرسائل النصية والرموز التعبيرية التي ظهرت في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بالمستلم. تم الإعلان عن هذه الميزات الجديدة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg من خلال قناة بث Instagram الخاصة به.

يقدم التحديث الأخير Music Notes ، وهو امتداد لميزة Notes التي تمكن المستخدمين من مشاركة مقاطع أغنية مدتها 30 ثانية كطريقة بديلة للتعبير عن الذات. يمكن للمستخدمين الآن نقل حالتهم المزاجية ومشاعرهم أو تقديم أغنيتهم ​​المفضلة إلى الأصدقاء عبر هذه الميزة المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إضافة التسميات التوضيحية إلى Music Note ، مما يوفر مساحة إضافية للمستخدمين للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم. وفقًا لـ Meta ، سيتم دعم مقاطع الأغاني عالميًا في جميع المناطق التي تمتلك فيها الشركة حقوق ترخيص الموسيقى.

بصرف النظر عن Music Notes ، يبشر التحديث أيضًا بوصول Notes Translations. تعمل هذه الميزة المفيدة على تبسيط الاتصال متعدد اللغات من خلال السماح للمستخدمين بالنقر فوق ارتباط "مشاهدة الترجمة" وترجمة الملاحظات المكتوبة بلغات مختلفة على الفور. بفضل إمكانات الترجمة السلسة المتأصلة بالفعل في أقسام أخرى من تطبيق Instagram ، مثل أوصاف المنشورات والتعليقات و Reels ، تنضم Instagram Notes الآن إلى الرتب في تقديم دعم متعدد اللغات.

قبل إطلاقه ، أشارت نتائج الاختبار إلى استجابة إيجابية من المستخدمين الذين استمتعوا بالقدرة على بدء المحادثات باستخدام ملاحظات Instagram. على غرار مطالبة Twitter للمستخدمين بمشاركة "ما الذي يحدث؟" ، تشجع المنصة المستخدمين على "مشاركة فكرة ..." ضمن نص مكون من 60 حرفًا أو ملاحظة رمز تعبيري تجلس بشكل واضح في الجزء العلوي من البريد الوارد لأصدقائهم لمدة 24 ساعة . يتم تلقي الردود على هذه الملاحظات من خلال ميزة الرسائل المباشرة داخل Instagram.

أثر Instagram Notes بهدوء على تفاعلات المستخدم ، حيث قام بتجربة التحديثات المستندة إلى النص قبل تقديم بديل Twitter القادم في Instagram ، والذي يخضع حاليًا للتطوير النشط. كان يُنظر إلى Instagram Notes ذات مرة على أنها منافس محتمل لتويتر ، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ومع ذلك ، مع اختبار تطبيق اجتماعي مستقل ولامركزي من قبل موظفي الشركة ، يظل تأثير الاقتراب على اعتماد المستخدم والتزام الشركة بميزة ملاحظات Instagram غير مؤكد.

بينما يقوم Instagram Notes بتوسيع قدراته ويتعمق في مجالات جديدة لتفاعل المستخدم ، تستمر صناعة no-code في الازدهار. تسهل المنصات التي لا تحتوي على أكواد مثل AppMaster.io على رواد الأعمال والمطورين إنشاء تطبيقاتهم الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، مما يزيد من الكفاءة ويقلل الديون التقنية. يقدم AppMaster.io حلولًا متنوعة ، من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ، إلى مخططات منطق الأعمال وتصميم التطبيقات التفاعلية ، مما يوفر نظامًا أساسيًا موحدًا لتطوير التطبيقات.