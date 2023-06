Après son lancement public en décembre 2022, Instagram Notes inaugure sa première série d'améliorations avec l'introduction de fonctionnalités de musique et de traduction. En tant qu'outil de communication exclusif aux amis proches ou aux utilisateurs mutuels, Instagram Notes leur permettait initialement de partager des messages à base de texte et d'emoji qui apparaissaient en haut de la boîte de réception du destinataire. Ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, sur sa chaîne de diffusion Instagram.

La dernière mise à jour introduit les Notes musicales, une extension de la fonctionnalité Notes qui permet aux utilisateurs de partager des extraits de chansons de 30 secondes comme mode alternatif d'expression personnelle. Les utilisateurs peuvent désormais faire part de leur humeur et de leurs sentiments ou présenter leur chanson préférée à leurs amis grâce à cette fonctionnalité innovante. En outre, des légendes peuvent être ajoutées à la note de musique, offrant ainsi aux utilisateurs un espace supplémentaire pour exprimer leurs pensées et leurs émotions. Selon Meta, les clips musicaux seront pris en charge globalement dans toutes les régions où l'entreprise détient des droits de licence musicale.

Outre les notes de musique, la mise à jour annonce également l'arrivée de Notes Translations. Cette fonction utile simplifie la communication multilingue en permettant aux utilisateurs de cliquer sur un lien "Voir la traduction" et de traduire instantanément les notes écrites dans différentes langues. Avec des capacités de traduction transparentes déjà intégrées dans d'autres sections de l'application Instagram, telles que les descriptions de posts, les commentaires et les Reels, Instagram Notes rejoint désormais les rangs en offrant une prise en charge multilingue.

Avant son lancement, les résultats des tests ont indiqué une réponse positive de la part des utilisateurs qui ont apprécié la possibilité d'entamer des conversations à l'aide d'Instagram Notes. À l'instar de Twitter qui invite les utilisateurs à partager "ce qui se passe", la plateforme encourage les utilisateurs à "partager une pensée..." dans une note de 60 caractères (texte ou emoji) qui s'affiche ostensiblement en haut de la boîte de réception de leurs amis pendant 24 heures. Les réponses à ces notes sont reçues par le biais de la fonction de messages directs d'Instagram.

Instagram Notes a discrètement influencé les interactions des utilisateurs, en expérimentant des mises à jour textuelles avant l'introduction de la future alternative Twitter d'Instagram, qui est actuellement en cours de développement. Instagram Notes a déjà été considéré comme un concurrent potentiel de Twitter, comme l'a rapporté le New York Times. Cependant, avec une application sociale autonome et décentralisée testée par les employés de l'entreprise, l'impact du lancement imminent sur l'adoption par les utilisateurs et l'engagement de l'entreprise à l'égard de la fonctionnalité Instagram Notes restent incertains.

