Po publicznej premierze w grudniu 2022 r., Instagram Notes wprowadza pierwszy zestaw ulepszeń wraz z wprowadzeniem muzyki i funkcji tłumaczenia. Jako narzędzie komunikacyjne przeznaczone wyłącznie dla bliskich znajomych lub wspólnych użytkowników, Notatki na Instagramie początkowo umożliwiały im udostępnianie wiadomości tekstowych i opartych na emoji, które pojawiały się na górze skrzynki odbiorczej odbiorcy. Te nowe funkcje zostały ogłoszone przez dyrektora generalnego Meta Marka Zuckerberga za pośrednictwem jego kanału transmisji na Instagramie.

Najnowsza aktualizacja wprowadza Notatki muzyczne, rozszerzenie funkcji Notatek, które umożliwia użytkownikom udostępnianie 30-sekundowych klipów piosenek jako alternatywnego sposobu wyrażania siebie. Użytkownicy mogą teraz przekazywać swoje nastroje i uczucia lub przedstawiać znajomym swoją ulubioną piosenkę za pomocą tej innowacyjnej funkcji. Dodatkowo, do notatek muzycznych można dodawać podpisy, oferując użytkownikom dodatkową przestrzeń do wyrażania swoich myśli i emocji. Według Meta, klipy do piosenek będą obsługiwane globalnie we wszystkich regionach, w których firma posiada prawa do licencjonowania muzyki.

Oprócz Music Notes, aktualizacja zwiastuje również pojawienie się Notes Translations. Ta przydatna funkcja upraszcza wielojęzyczną komunikację, umożliwiając użytkownikom dotknięcie linku "Zobacz tłumaczenie" i natychmiastowe tłumaczenie notatek napisanych w różnych językach. Dzięki płynnym możliwościom tłumaczenia już zakorzenionym w innych sekcjach aplikacji Instagram, takich jak opisy postów, komentarze i rolki, Notatki na Instagramie dołączają teraz do grona oferujących wielojęzyczne wsparcie.

Przed uruchomieniem, wyniki testów wskazywały na pozytywną reakcję użytkowników, którzy cieszyli się z możliwości rozpoczynania rozmów za pomocą Notatek na Instagramie. Podobnie jak w przypadku Twittera, platforma zachęca użytkowników do dzielenia się "co się dzieje?" w ramach 60-znakowej notatki tekstowej lub emoji, która znajduje się w widocznym miejscu na górze skrzynek odbiorczych znajomych przez 24 godziny. Odpowiedzi na te notatki są odbierane za pośrednictwem funkcji bezpośrednich wiadomości na Instagramie.

Instagram Notes po cichu wpływał na interakcje użytkowników, eksperymentując z aktualizacjami tekstowymi przed wprowadzeniem nadchodzącej alternatywy dla Twittera na Instagramie, która jest obecnie aktywnie rozwijana. Instagram Notes był kiedyś postrzegany jako potencjalny konkurent Twittera, jak donosi The New York Times. Jednakże, z samodzielną i zdecentralizowaną aplikacją społecznościową testowaną przez pracowników firmy, wpływ zbliżającego się uruchomienia na przyjęcie przez użytkowników i zaangażowanie firmy w funkcję Instagram Notes pozostaje niepewny.

