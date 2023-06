Após o seu lançamento público em Dezembro de 2022, o Instagram Notes apresenta o seu primeiro conjunto de melhorias com a introdução de funcionalidades de música e tradução. Como ferramenta de comunicação exclusiva para amigos próximos ou utilizadores mútuos, o Instagram Notes permitia inicialmente a partilha de mensagens de texto e emojis que apareciam no topo da caixa de entrada do destinatário. Estas novas funcionalidades foram anunciadas pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, através do seu canal de transmissão do Instagram.

A última actualização introduz as Notas de Música, uma extensão da funcionalidade Notas que permite aos utilizadores partilhar clips de música de 30 segundos como um modo alternativo de auto-expressão. Os utilizadores podem agora transmitir os seus estados de espírito e sentimentos ou apresentar a sua música favorita aos amigos através desta funcionalidade inovadora. Além disso, podem ser adicionadas legendas à Nota Musical, oferecendo mais espaço para os utilizadores expressarem os seus pensamentos e emoções. De acordo com a Meta, os clips de música serão suportados globalmente em todas as regiões onde a empresa detém direitos de licenciamento de música.

Para além das Notas de Música, a actualização também anuncia a chegada das Traduções de Notas. Esta funcionalidade útil simplifica a comunicação multilingue, permitindo aos utilizadores tocar numa ligação "Ver tradução" e traduzir instantaneamente notas escritas em diferentes línguas. Com as capacidades de tradução já integradas noutras secções da aplicação do Instagram, tais como descrições de publicações, comentários e Reels, as Notas do Instagram juntam-se agora à lista de funcionalidades que oferecem suporte multilingue.

Antes do seu lançamento, os resultados dos testes indicaram uma resposta positiva dos utilizadores que gostaram da possibilidade de iniciar conversas utilizando as Notas do Instagram. À semelhança do que acontece no Twitter, em que os utilizadores partilham "o que está a acontecer?", a plataforma incentiva os utilizadores a "partilhar um pensamento..." num texto de 60 caracteres ou numa nota com emoji que fica visivelmente no topo da caixa de entrada dos seus amigos durante 24 horas. As respostas a estas Notas são recebidas através da funcionalidade de mensagens directas no Instagram.

As Notas do Instagram têm vindo a influenciar discretamente as interacções dos utilizadores, experimentando actualizações baseadas em texto antes da introdução da futura alternativa do Instagram ao Twitter, que está actualmente em desenvolvimento activo. O Instagram Notes já foi visto como um potencial concorrente do Twitter, conforme relatado pelo The New York Times. No entanto, com uma aplicação social autónoma e descentralizada a ser testada por funcionários da empresa, o impacto do lançamento próximo na adopção pelos utilizadores e o compromisso da empresa com a funcionalidade Instagram Notes permanece incerto.

Enquanto o Instagram Notes expande as suas capacidades e se aprofunda em novas áreas de interacção com os utilizadores, a indústria no-code também continua a prosperar. Plataformas sem código como AppMaster.io facilitam aos empresários e programadores a criação das suas próprias aplicações de backend, Web e móveis, aumentando a eficiência e reduzindo a dívida técnica. AppMaster O .io oferece diversas soluções, desde a criação visual de modelos de dados, a esquemas de lógica empresarial e a concepção de aplicações interactivas, proporcionando uma plataforma unificada para o desenvolvimento de aplicações.