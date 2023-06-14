Aralık 2022'de herkese açık lansmanının ardından Instagram Notes, müzik ve çeviri özelliklerinin tanıtımıyla ilk geliştirme setini başlatıyor. Yakın Arkadaşlara veya ortak kullanıcılara özel bir iletişim aracı olan Instagram Notları, başlangıçta, alıcının gelen kutusunun en üstünde görünen metin ve emoji tabanlı mesajları paylaşmalarına izin verdi. Bu yeni özellikler, Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından Instagram Yayın Kanalı aracılığıyla duyuruldu.

En son güncelleme, Notes özelliğinin bir uzantısı olan ve kullanıcıların 30 saniyelik şarkı kliplerini alternatif bir kendini ifade biçimi olarak paylaşmalarını sağlayan Music Notes'u sunar. Kullanıcılar artık bu yenilikçi özellik aracılığıyla ruh hallerini ve duygularını aktarabilir veya en sevdikleri şarkıyı arkadaşlarına tanıtabilir. Ek olarak, Nota'ya altyazılar eklenebilir ve bu da kullanıcıların düşüncelerini ve duygularını ifade etmeleri için daha fazla alan sunar. Meta'ya göre şarkı klipleri, şirketin müzik lisanslama haklarına sahip olduğu tüm bölgelerde küresel olarak desteklenecek.

Güncelleme, Music Notes'un yanı sıra Notes Translations'ın gelişini de müjdeliyor. Bu kullanışlı özellik, kullanıcıların 'Çeviriye bak' bağlantısına dokunmasına ve farklı dillerde yazılmış notları anında çevirmesine olanak tanıyarak çok dilli iletişimi basitleştirir. Gönderi açıklamaları, yorumlar ve Makaralar gibi Instagram uygulamasının diğer bölümlerine zaten yerleştirilmiş olan kusursuz çeviri yetenekleriyle, Instagram Notları artık çok dilli destek sunma saflarına katılıyor.

Lansmanından önce, test sonuçları, Instagram Notlarını kullanarak sohbet başlatma olanağından yararlanan kullanıcıların olumlu yanıt verdiğini gösterdi. Twitter'ın kullanıcıların "neler oluyor?" . Bu Notlara verilen yanıtlar, Instagram içindeki doğrudan mesajlar özelliği aracılığıyla alınır.

Instagram Notları, Instagram'ın şu anda aktif geliştirme aşamasında olan yakında çıkacak olan Twitter alternatifinin tanıtımından önce metin tabanlı güncellemelerle deneyler yaparak kullanıcı etkileşimlerini sessizce etkiliyor. The New York Times tarafından bildirildiği üzere, Instagram Notları bir zamanlar Twitter'ın potansiyel bir rakibi olarak görülüyordu. Bununla birlikte, bağımsız ve merkezi olmayan bir sosyal uygulamanın şirket çalışanları tarafından test edilmesiyle, yaklaşan lansmanın kullanıcıların benimsemesi ve şirketin Instagram Notlar özelliğine olan bağlılığı üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.

Instagram Notes, yeteneklerini genişletip kullanıcı etkileşimi için yeni alanlara girerken, no-code endüstri de gelişmeye devam ediyor. AppMaster.io gibi kodsuz platformlar, girişimcilerin ve geliştiricilerin kendi arka uçlarını, web ve mobil uygulamalarını oluşturmalarını kolaylaştırarak verimliliği artırır ve teknik borcu azaltır. AppMaster.io, uygulama geliştirme için birleşik bir platform sağlayarak görsel olarak veri modelleri oluşturmaktan iş mantığı planlarına ve etkileşimli uygulamalar tasarlamaya kadar çeşitli çözümler sunar.