После публичного запуска в декабре 2022 года в Instagram Notes появился первый набор улучшений: добавлены музыка и функции перевода. Будучи инструментом общения исключительно для близких друзей или общих пользователей, Instagram Notes первоначально позволял им обмениваться текстовыми сообщениями и сообщениями с эмодзи, которые появлялись в верхней части папки входящих сообщений получателя. Эти новые функции были объявлены генеральным директором Meta Марком Цукербергом через его канал вещания Instagram.

Последнее обновление представляет "Музыкальные заметки" - расширение функции "Заметки", позволяющее пользователям делиться 30-секундными клипами песен в качестве альтернативного способа самовыражения. Теперь пользователи могут передать свое настроение и чувства или представить друзьям свою любимую песню с помощью этой инновационной функции. Кроме того, к музыкальной заметке можно добавлять подписи, предоставляя пользователям дополнительное пространство для выражения своих мыслей и эмоций. По словам Meta, музыкальные клипы будут поддерживаться во всех регионах, где компания обладает правами на лицензирование музыки.

Помимо Музыкальных заметок, обновление также предвещает появление Переводов заметок. Эта полезная функция упрощает многоязычное общение, позволяя пользователям нажимать на ссылку "Посмотреть перевод" и мгновенно переводить заметки, написанные на разных языках. Поскольку возможности бесшовного перевода уже встроены в другие разделы приложения Instagram, такие как описания постов, комментарии и ролики, Instagram Notes теперь присоединяется к числу тех, кто предлагает многоязычную поддержку.

До запуска приложения результаты тестирования показали положительную реакцию пользователей, которым понравилась возможность начинать разговоры с помощью Instagram Notes. Подобно тому, как Twitter предлагает пользователям поделиться "Что происходит?", платформа поощряет пользователей "Поделиться мыслью..." в 60-символьной текстовой заметке или заметке с эмодзи, которая размещается в верхней части почтового ящика их друзей в течение 24 часов. Ответы на эти заметки принимаются через функцию прямых сообщений в Instagram.

Instagram Notes незаметно повлиял на взаимодействие пользователей, экспериментируя с текстовыми обновлениями до появления грядущей альтернативы Twitter от Instagram, которая в настоящее время находится в активной разработке. Instagram Notes когда-то рассматривался как потенциальный конкурент Twitter, как сообщает The New York Times. Однако, поскольку отдельное и децентрализованное социальное приложение тестируется сотрудниками компании, влияние приближающегося запуска на принятие пользователями и приверженность компании функции Instagram Notes остается неопределенным.

Пока Instagram Notes расширяет свои возможности и осваивает новые области для взаимодействия с пользователями, индустрия no-code также продолжает процветать. Платформы No-code, такие как AppMaster.io, облегчают предпринимателям и разработчикам создание собственных бэкендов, веб-приложений и мобильных приложений, повышая эффективность и сокращая технический долг. AppMaster.io предлагает разнообразные решения, от визуального создания моделей данных до чертежей бизнес-логики и проектирования интерактивных приложений, предоставляя единую платформу для разработки приложений.