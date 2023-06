Nach dem öffentlichen Start im Dezember 2022 bringt Instagram Notes mit der Einführung von Musik- und Übersetzungsfunktionen die ersten Verbesserungen mit sich. Als Kommunikationstool, das ausschließlich engen Freunden oder gemeinsamen Nutzern vorbehalten war, ermöglichte Instagram Notes zunächst den Austausch von Text- und Emoji-Nachrichten, die oben im Posteingang des Empfängers angezeigt wurden. Diese neuen Funktionen wurden von Meta-CEO Mark Zuckerberg in seinem Instagram Broadcast Channel angekündigt.

Das neueste Update führt Musiknotizen ein, eine Erweiterung der Notizen-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, 30-sekündige Songclips als alternative Form der Selbstdarstellung zu teilen. Mit dieser innovativen Funktion können Nutzer ihre Stimmungen und Gefühle ausdrücken oder Freunden ihren Lieblingssong vorstellen. Darüber hinaus können der Musiknotiz Beschriftungen hinzugefügt werden, die den Nutzern weiteren Raum bieten, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Laut Meta werden Songclips weltweit in allen Regionen unterstützt, in denen das Unternehmen Musiklizenzrechte besitzt.

Neben den Musiknotizen wird mit dem Update auch die neue Funktion "Notes Translations" eingeführt. Diese nützliche Funktion vereinfacht die mehrsprachige Kommunikation, indem sie es den Nutzern ermöglicht, auf den Link "Übersetzung anzeigen" zu tippen und die in verschiedenen Sprachen geschriebenen Notizen sofort zu übersetzen. Die nahtlose Übersetzungsfunktion ist bereits in anderen Bereichen der Instagram-App integriert, z. B. in den Beschreibungen von Posts, Kommentaren und Reels.

Vor der Einführung zeigten Testergebnisse eine positive Resonanz von Nutzern, die die Möglichkeit, mit Instagram Notes Konversationen zu beginnen, genossen. Ähnlich wie bei Twitter, wo die Nutzer aufgefordert werden, mitzuteilen, was gerade passiert, ermutigt die Plattform die Nutzer, in einer 60 Zeichen langen Text- oder Emoji-Notiz, die 24 Stunden lang ganz oben im Posteingang ihrer Freunde angezeigt wird, einen Gedanken mitzuteilen". Antworten auf diese Notizen werden über die Direktnachrichtenfunktion von Instagram empfangen.

Instagram Notes hat die Interaktionen der Nutzer im Stillen beeinflusst, indem es mit textbasierten Updates vor der Einführung von Instagrams kommender Twitter-Alternative experimentierte, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Instagram Notes wurde einst als potenzieller Konkurrent von Twitter angesehen, wie die New York Times berichtete. Da jedoch eine eigenständige und dezentralisierte soziale App von den Mitarbeitern des Unternehmens getestet wird, bleibt die Auswirkung der bevorstehenden Einführung auf die Nutzerakzeptanz und das Engagement des Unternehmens für die Instagram Notes-Funktion ungewiss.

Während Instagram Notes seine Funktionen erweitert und in neue Bereiche der Nutzerinteraktion vordringt, floriert auch die Branche no-code weiter. No-Code-Plattformen wie AppMaster.io machen es Unternehmern und Entwicklern leicht, ihre eigenen Backend-, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, was die Effizienz erhöht und die technische Verschuldung reduziert. AppMaster.io bietet verschiedene Lösungen, von der visuellen Erstellung von Datenmodellen über Business-Logic-Blaupausen bis hin zum Entwurf interaktiver Anwendungen, und stellt damit eine einheitliche Plattform für die Anwendungsentwicklung bereit.