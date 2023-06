Dopo il lancio pubblico nel dicembre 2022, Instagram Notes introduce la sua prima serie di miglioramenti con l'introduzione di funzioni musicali e di traduzione. Come strumento di comunicazione esclusivo per gli amici intimi o per gli utenti comuni, le Note di Instagram inizialmente consentivano di condividere messaggi basati su testo ed emoji che apparivano in cima alla casella di posta del destinatario. Queste nuove funzioni sono state annunciate da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, attraverso il suo canale Instagram Broadcast.

L'ultimo aggiornamento introduce le Note musicali, un'estensione della funzione Note che consente agli utenti di condividere clip di canzoni di 30 secondi come modalità alternativa di espressione personale. Gli utenti possono ora trasmettere i loro stati d'animo e sentimenti o presentare la loro canzone preferita agli amici attraverso questa innovativa funzione. Inoltre, è possibile aggiungere didascalie alla nota musicale, offrendo così ulteriore spazio agli utenti per esprimere i propri pensieri ed emozioni. Secondo Meta, i clip delle canzoni saranno supportati a livello globale in tutte le regioni in cui l'azienda detiene i diritti di licenza musicale.

Oltre alle Note musicali, l'aggiornamento annuncia anche l'arrivo delle Note di traduzione. Questa utile funzione semplifica la comunicazione multilingue, consentendo agli utenti di toccare un link "Vedi traduzione" e di tradurre istantaneamente le note scritte in lingue diverse. Con le funzionalità di traduzione continua già presenti in altre sezioni dell'app di Instagram, come le descrizioni dei post, i commenti e i Reel, le Note di Instagram si aggiungono ora alla schiera dei servizi di supporto multilingue.

Prima del lancio, i risultati dei test hanno indicato una risposta positiva da parte degli utenti che hanno apprezzato la possibilità di avviare conversazioni utilizzando Instagram Notes. Simile alla richiesta di Twitter di condividere "cosa sta succedendo?", la piattaforma incoraggia gli utenti a "condividere un pensiero..." con una nota di 60 caratteri di testo o emoji che rimane in cima alla casella di posta degli amici per 24 ore. Le risposte a queste note vengono ricevute attraverso la funzione dei messaggi diretti di Instagram.

Instagram Notes ha influenzato in modo silenzioso le interazioni degli utenti, sperimentando aggiornamenti basati sul testo prima dell'introduzione della prossima alternativa di Instagram a Twitter, attualmente in fase di sviluppo. In passato Instagram Notes era considerato un potenziale concorrente di Twitter, come riportato dal New York Times. Tuttavia, con un'applicazione social autonoma e decentralizzata in fase di test da parte dei dipendenti dell'azienda, l'impatto dell'imminente lancio sull'adozione da parte degli utenti e sull'impegno dell'azienda nei confronti della funzione Instagram Notes rimane incerto.

