继2022年12月公开发布后，Instagram便签迎来了它的第一套增强功能，引入了音乐和翻译功能。作为密友或共同用户专属的通信工具，Instagram便签最初允许他们分享文字和基于表情符号的信息，这些信息出现在收件人收件箱的顶部。这些新功能是由Meta首席执行官马克-扎克伯格通过其Instagram广播频道宣布的。

最新的更新引入了音乐笔记，这是笔记功能的延伸，使用户能够分享30秒的歌曲片段，作为自我表达的替代模式。用户现在可以通过这一创新功能传达他们的心情和感受，或向朋友介绍他们最喜欢的歌曲。此外，可以在 "音乐笔记 "中添加标题，为用户提供进一步的空间来表达他们的想法和情感。据Meta称，歌曲剪辑将在该公司拥有音乐许可权的所有地区得到全球支持。

除了音乐笔记，这次更新还预示着笔记翻译的到来。这项有用的功能简化了多语言沟通，允许用户点击 "查看翻译 "链接，并立即翻译用不同语言写的笔记。随着无缝翻译功能已经根植于Instagram应用程序的其他部分，如帖子描述、评论和卷轴，Instagram笔记现在也加入了提供多语言支持的行列。

在推出之前，测试结果表明，用户对使用Instagram Notes开始对话的能力有积极反应。与Twitter提示用户分享 "发生了什么？"类似，该平台鼓励用户在60个字符的文字或表情符号笔记中 "分享一个想法......"，并在24小时内醒目地出现在他们朋友的收件箱顶部。对这些笔记的回复是通过Instagram的直接信息功能进行的。

Instagram便条一直在悄悄地影响着用户的互动，在Instagram即将推出的Twitter替代品之前，它一直在尝试基于文本的更新，目前正在积极开发中。据《纽约时报》报道，Instagram Notes曾被视为Twitter的潜在竞争者。然而，由于公司员工正在测试一个独立和分散的社交应用程序，即将推出的功能对用户采用的影响以及公司对Instagram Notes功能的承诺仍不确定。

在Instagram Notes扩展其功能并深入到用户互动的新领域的同时，no-code 行业也继续蓬勃发展。像AppMaster.io 这样的无代码平台使企业家和开发人员能够轻松地建立自己的后台、网络和移动应用程序，提高效率并减少技术债务。AppMaster.io 提供多样化的解决方案，从可视化地创建数据模型，到业务逻辑蓝图和设计交互式应用程序，为应用程序开发提供一个统一的平台。