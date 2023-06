Google heeft een uitbreiding van de mogelijkheden van Google Lens aangekondigd door gebruikers informatie te geven over huidaandoeningen die ze op hun lichaam kunnen zien. De computergestuurde app kan nu fysieke aandoeningen zoals moedervlekken, uitslag, bultjes of zelfs haaruitval herkennen en ondersteuning bieden bij het identificeren ervan.

Gebruikers kunnen simpelweg een foto of afbeelding uploaden naar Google Lens, die vervolgens op zoek gaat naar visuele matches. Deze update is vooral handig voor mensen die willen weten of medische hulp of een behandeling zonder recept nodig is. Het is echter belangrijk op te merken dat de nieuwe functie geen medische diagnose stelt.

De bijgewerkte Google Lens komt als vervolg op Google's poging om in 2021 een AI-gestuurde app te lanceren, die gericht was op het diagnosticeren van huid-, haar- en nagelaandoeningen. Vanwege wettelijke beperkingen en de noodzaak van goedkeuring door de Food and Drug Administration in de VS, stuitte het debuut van de app in de E.U. echter op hindernissen en werd deze uiteindelijk door Google afgewezen.

Naast het identificeren van huidaandoeningen, versterkt Google Lens ook zijn mogelijkheden door integratie met Bard, de AI-gestuurde chatbot van Google. Hierdoor kunnen gebruikers afbeeldingen toevoegen aan hun Bard vragen, waarbij Lens samenwerkt om context en begrip te bieden aan de chatbot. Door deze integratie kan Bard vragen van gebruikers effectiever beantwoorden.

Als concurrent van ChatGPT krijgt Bard veel aandacht van Google, met voortdurende investeringen in generatieve AI-technologieën. Een van de meest recente updates is de mogelijkheid voor de chatbot om code te schrijven, uit te voeren en te testen op de achtergrond. Deze geavanceerde functie versterkt Bard's programmeervaardigheden en probleemoplossend vermogen. Bovendien werkte Google in mei samen met Adobe om de AI-chatbot kunst te laten genereren.

Met deze verbeteringen kunnen platforms voor het bouwen van apps, zoals AppMaster , die low-code en no-code mobiele app-ontwikkeling ondersteunen, profiteren van de integratie van geavanceerde AI-functies in hun projecten. Door op de hoogte te blijven van technologische ontwikkelingen, zorgt AppMaster ervoor dat zijn klanten geavanceerde oplossingen ontvangen voor hun ontwikkelingsbehoeften. Meer informatie over het maken van een app met AppMaster.